Netflix-app voor Apple TV krijgt ondersteuning voor vernieuwde tvOS-mediaspeler

De Netflix-app voor de Apple TV heeft een update gekregen. De app wordt onder meer overgezet naar de vernieuwde mediaspeler die Apple in tvOS 15 introduceerde. Ook de nieuwe Siri-afstandsbediening van de Apple TV 4K uit 2021 wordt ondersteund.

De vernieuwde interface werd recent uitgerold in update 2.1.23, zo merkten 9to5Mac en gebruikers op Reddit op. Met de update ondersteunt Netflix de vernieuwde mediaspeler die Apple in tvOS 15 introduceerde. In de nieuwe interface wordt de titel van series en films linksonder op het scherm getoond, met de afleveringsnaam daarboven, zo blijkt uit foto's van Twitter-gebruiker Noah Evans.

Rechts in beeld, boven de progressiebalk, zit een knop om de ondertiteling en de gesproken taal van een film of serie te wijzigen. Er is ook een nieuwe infoknop, waarmee gebruikers kunnen overschakelen naar een pagina met extra details. Gebruikers kunnen daar een aflevering opnieuw starten, door andere afleveringen bladeren en beschrijvingen van films en serieafleveringen bekijken.

Verder krijgt de Netflix-app ondersteuning voor de vernieuwde Siri-afstandsbediening, die Apple uitbracht bij de Apple TV 4K-versie uit 2021. De streamingdienst biedt nog geen ondersteuning voor de TV-app van Apple zelf.

De vernieuwde afstandsbediening van de Apple TV 4K (2021)