Reddit-gebruikers kunnen voortaan naar reacties zoeken

Reddit-gebruikers kunnen op het socialemediaplatform voortaan ook zoekopdrachten uitvoeren naar reacties in plaats van enkel naar posts, communities of gebruikers. Dat maakt het bedrijf donderdag bekend. Zoekresultaten worden relevanter en voortaan ook anders weergegeven.

Reddit kondigt in een blogpost updates aan voor de zoekmachine op het socialemediaplatform. Allereerst is het voor gebruikers nu mogelijk om naar reacties te zoeken in plaats van enkel naar posts, communities of personen op het platform. De toevoeging aan de zoekmachine komt er na een ondervraging van Reddit vorig jaar. Daaruit blijkt dat zoeken naar reacties op posts een van de meest gevraagde zoekfunctionaliteiten was. Reddit voerde naar eigen zeggen al een test uit met de nieuwe zoekfunctionaliteit en daaruit blijkt dat meer dan 26.000 Reddit-gebruikers samen meer dan 5 miljard reacties scande op het platform op zoek naar hun gewenste zoekresultaat.

De pagina met Reddit-zoekresultaten zal er voortaan anders uitzien op de desktopbrowser en smartphones. Het nieuwe ontwerp moet eenvoudiger ogen volgens het bedrijf en geeft de prioriteit aan posts. Reddit heeft ook aan zijn zoekalgoritme zelf gesleuteld. Voortaan zal de opgegeven tekst in zoekopdrachten minder strikt geïnterpreteerd worden opdat er meer relevante zoekresultaten getoond worden. Gebruikers die zoeken op een populair onderwerp met heel wat mogelijk resultaten, zullen de nieuwste zoekresultaten eerst te zien krijgen. Op die manier wil het socialemediaplatform steevast actuele zoekresultaten kunnen opleveren.

Reddit zal ten slotte ook rekening houden met het voorafgaande ‘succes’ van een zoekresultaat. Als een zoekresultaat al heel wat kliks en interacties heeft opgeleverd, dan zal dit resultaat hoger gerangschikt staan bij de zoekresultaten.