Reddit sommeert SaveVideo- en RedditSave-bots te stoppen

Reddit heeft de ontwikkelaar van de SaveVideo- en Redditsave-bots gesommeerd te stoppen met het mogelijk maken van video's op Reddit op te slaan. De maker heeft daar gehoor aan gegeven, nadat Reddit dreigde met een rechtszaak.

In een Redditpost zegt de persoon achter de bot dat 'de goden van reddit' contact hebben opgenomen en gezegd hebben te stoppen met SaveVideoBot en RedditSave. Doet de persoon dit niet, dan riskeert hij of zij een rechtszaak. De persoon achter u/savevideo stemt in met het verzoek en stopt de werking van de bots.

De bots, waarmee video's gedownload konden worden, werden gebruikt door miljoenen mensen, stelt TorrentFreak. De exacte reden achter het neerhalen van de bot wordt niet genoemd, maar het heeft naar alle waarschijnlijkheid te maken met auteursrechten.

Het is niet de eerste keer dat SaveVideo offline gaat. Vijf maanden geleden werd het account drie dagen geband en een maand geleden opnieuw 72 uur. Volgens TorrentFreak is SaveVideo bovendien niet de enige bot die het aan de stok heeft met Reddit. Eerder werden VRedditShare, VRedditDownloader en SaveThisVideo ook al geschorst. Die laatste vanwege klachten van OnlyFans.

Update 18:45 - In een reactie op r/Technology laat een admin van Reddit weten dat Reddit niet verantwoordelijk is voor de sommatie aan het adres van SaveVideoBot, en dat Reddit aan het uitzoeken is van wie de gebruiker deze sommatie dan gekregen heeft.