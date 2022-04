Reddit blokkeert URL-toegang tot verwijderde posts

Reddit gaat de toegang via URL's tot verwijderde berichten blokkeren voor alle gebruikers, ook de gebruiker die het bericht plaatste. Volgens het platform is het voor gebruikers verwarrend als ze posts tegenkomen waarvan de inhoud is verwijderd, maar die nog wel reacties hebben.

De beleidswijziging heeft betrekking tot zowel posts die door de plaatser zelf zijn verwijderd, als tot posts die door moderators of admins zijn verwijderd. Vanaf maandag is de gehele pagina van zo'n post niet langer beschikbaar voor gebruikers.

Voorheen was de inhoud van het bericht al niet meer leesbaar en was dit vervangen door [removed] of [deleted]. De kop, alle Awards en reacties waren echter nog wel beschikbaar voor gebruikers. Dit zorgde voor een 'verwarrende en negatieve ervaring' voor gebruikers, schrijft Reddit. Dit zou ook 'geen geweldige ervaring' zijn voor een gebruiker die zijn of haar post verwijderde.

Het beleid is wel een beetje afhankelijk van wie een post verwijdert. Verwijdert de gebruiker zelf zijn of haar post, dan is de gehele pagina, dus inclusief kop, reacties en andere zaken, niet meer toegankelijk via de directe URL. Gebruikers die naar die link navigeren, worden doorverwezen naar de subreddit of profielpagina waar het bericht oorspronkelijk is geplaatst.

Bij berichten die zijn verwijderd door moderators, bots of admins, wordt toegang beperkt voor posts met minder dan twee reacties en minder dan twee upvotes. Deze waarden worden over de komende tijd langzaam verhoogd, schrijft het platform. De gebruiker die het bericht plaatste, subredditmoderators en Reddit-admins kunnen het bericht nog wel zien. Alle andere gebruikers worden doorverwezen naar de community of profielpagina.

Reddit schrijft niet wat er gebeurt met posts die meer dan twee reacties en upvotes hebben gekregen. Het lijkt erop dat van deze berichten bijvoorbeeld de reacties wel blijven staan. Daarnaast blijven de verwijderde posts via de Pushshift-api nog beschikbaar bij archiefsites als removeddit.com.

Door het nieuwe beleid kunnen moderators geen reacties meer modereren bij posts die door gebruikers zelf zijn verwijderd. Reddit zegt hiervoor een oplossing te willen bedenken. Het platform wil daarnaast een bericht gaan tonen wanneer gebruikers een redirect krijgen naar de community of profielpagina, zodat deze gebruikers begrijpen waarom ze deze redirect krijgen. Ook moeten straks de reacties van de poster en moderators niet meegeteld worden bij het bepalen wat er gebeurt bij posts die door mods en admins zijn verwijderd. Deze laatste nieuwe functies moeten in de komende maanden uitgebracht worden. Het blokkeren van de directe URL's is maandag ingegaan.