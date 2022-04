Bedrijf dat actief is in nucleair-wapenprogramma is slachtoffer van ransomware

De Amerikaanse defensieaannemer Sol Oriens is getroffen door ransomware. Het bedrijf werkt onder andere aan het nucleaire-wapenprogramma van de VS. Het bedrijf is getroffen door de REvil-ransomware, die ook data heeft gestolen van het bedrijf.

Het bedrijf zou in mei zijn geïnfecteerd, bevestigt een woordvoerder aan het Amerikaanse CNBC. Sol Oriens is getroffen door de REvil-ransomware, van een beruchte Russische ransomwarebende die de gijzelsoftware als malware-as-a-service aanbiedt. Sol Oriens is een bedrijf dat onder andere het Amerikaanse ministerie van Defensie begeleidt met het uitvoeren van het nucleaire programma, zoals het beheer van het arsenaal.

Bij de infectie zou ook data gestolen zijn van het bedrijf, bevestigt een woordvoerder. Het gaat onder andere om offertes aan de National Nuclear Safety Administration, beschrijvingen van recent onderzoek en ontwikkelingsprojecten van het bedrijf, en informatie over werknemers. Er zou geen staatsgeheime of vertrouwelijke informatie zijn gestolen, of data die voor onveiligheden kan zorgen. Wel zegt het bedrijf tegen CNBC dat het nog samenwerkt met een externe partij om de volledige omvang van het lek te onderzoeken. De aanvallers zouden inmiddels dreigen de informatie openbaar te maken als het bedrijf niet betaalt.