NCTV-medewerker die wordt verdacht van lekken staatsgeheimen had 46TB aan data

De politie heeft 46TB aan informatie in beslag genomen bij een medewerker van de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid. Hij wordt verdacht van het uitlekken van staatsgeheime informatie aan de Marokkaanse inlichtingendiensten.

De 64-jarge Ab El M. uit Rotterdam werd vorig jaar opgepakt op Schiphol, schrijft ook NU.nl. Op dat moment had de verdachte 'een grote hoeveelheid gegevensdragers' bij zich. Hij wordt ervan verdacht dat hij deze data wilde overdragen aan contacten bij de Marokkaanse inlichtingendiensten.

De politie heeft in totaal 46TB aan informatie in beslag genomen. Volgens de officier van justitie is dat gelijk aan '11,5 miljard A4'tjes'. Volgens de officier van justitie bezat Ab El M. honderden staatsgeheime documenten, schrijft de NOS. Het gaat volgens de officier van justitie nog wel een jaar kosten om alle 46TB aan informatie te onderzoeken.

Het Openbaar Ministerie startte in oktober vorig jaar een onderzoek naar de verdachte. Dat gebeurde na een ambtsbericht van de Nederlandse inlichtingendienst AIVD, waaruit bleek dat Ab El M. staatsgeheime informatie zou hebben geprint. Dat zou in ieder geval sinds april 2023 gebeurd zijn. De AIVD meldde ook dat hij thuis staatsgeheimen bewaarde.

Kort daarna werd hij opgepakt op Schiphol. Hij wilde daar een vliegtuig naar Marokko nemen. Op 26 oktober werd ook een voormalige collega aangehouden, die de verdachte volgens het OM hielp bij het uitprinten van de geheime documenten. Ze zegt niet te weten wat Ab El M. met de documenten deed en is momenteel op vrije voeten. El M. werkte jarenlang bij de NCTV, dat verantwoordelijk is voor veiligheid en terrorismebestrijding in Nederland. Hij had daar door de jaren heen meerdere functies, onder andere als analist.