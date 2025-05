MIVD vindt Chinese spionagesoftware op Fortinet-systeem van krijgsmacht

De Nederlandse Militaire Inlichtingen- en Veiligheidsdienst heeft Chinese spionagesoftware gevonden op een losstaand netwerk van de Nederlandse krijgsmacht. De Coathanger-malware gebruikte een al bekende kwetsbaarheid in FortiGate-apparaten.

De malware werd tijdens een incident response-onderzoek gevonden op een losstaand computernetwerk van Defensie, zo meldt de MIVD. Dat netwerk werd gebruikt voor niet-vertrouwelijk onderzoek. "Doordat dit systeem op zichzelf stond, leidde dit niet tot schade aan het netwerk van Defensie", benadrukt de MIVD.

De malware betrof een remote access trojan, 'een gerichte persistente malware die buiten het zicht van traditionele detectiemaatregelen opereert en specifiek voor FortiGate-apparaten is ontwikkeld', schrijft het Nationaal Cyber Security Centrum. De malware kon geïnstalleerd worden via een FortiOS-kwetsbaarheid die in november 2022 door Fortinet is gepatcht. Volgens het NCSC is de Coathanger-malware kenmerkend omdat deze niet wordt gebruikt om toegang te verkrijgen tot systemen, maar om bestaande toegang te behouden.

Het NCSC heeft een technisch rapport over de malware uitgebracht. Demissionair minister van Defensie Kajsa Ollongren zegt dat het rapport is uitgebracht omdat het 'belangrijk is om dergelijke spionageactiviteiten aan China te attribueren'. "Zo verhogen we de internationale weerbaarheid tegen dit soort cyberspionage." FortiGate-gebruikers kunnen bovendien vaststellen of ze slachtoffer zijn en maatregelen treffen. De MIVD vraagt organisaties die Coathanger aantreffen zich te melden bij de inlichtingendienst.