Voorzitter toezichthouder Nederlandse veiligheidsdiensten stapt per direct op

Nico van Eijk, voorzitter van de Commissie van Toezicht op de Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten, stapt per direct op. Demissionair premier Mark Rutte maakt dit bekend in een Kamerbrief en spreekt van 'verstoorde verhoudingen'.

De precieze redenen van het vertrek van Van Eijk bij de CTIVD zijn niet bekendgemaakt. In de Kamerbrief schrijft Rutte dat de huidige samenstelling van de CTIVD geen basis biedt voor herstel van de verhoudingen binnen de commissie, wat impliceert dat er sprake is van meningsverschillen of conflicten binnen de commissie.