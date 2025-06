Toezichthouder gaat inzet van virtuele agenten door AIVD onderzoeken

De Commissie Toezicht op de Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten gaat onderzoek doen naar hoe de AIVD en MIVD 'virtuele agenten' inzetten. Dat zijn agenten die online informatie uit openbare en semiopenbare bronnen verzamelen.

De Ctivd zegt dat zij een onderzoek start naar de inzet van dergelijke agenten. Die worden door zowel de Algemene als de Militaire Inlichtingen- en Veiligheidsdienst ingezet. De toezichthouder geeft verder weinig informatie over hoe het onderzoek eruit komt te zien. De Ctivd verwijst naar artikel 41 van de Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten, de Wiv 2017, waarin staat wat een virtuele agent inhoudt. De AIVD schrijft zelf dat virtuele agenten personen binnen óf buiten de inlichtingendienst zijn die zich undercover op internet begeven 'en daar informatie proberen te vergaren'.

Hoewel de toezichthouder niet zegt waar het onderzoek op is gericht, zijn de zorgen bekend. Vorig jaar vond de Ctivd al dat er strengere regels nodig zijn voor opsporing via openbare bronnen, al ging dat vooral over geautomatiseerd onderzoek via osint-tools en niet over handmatig onderzoek.

De Ctivd zegt verder nog onderzoek te doen naar 'de inzet van journalisten als agenten'. Vorig jaar onthulde NRC dat de AIVD en MIVD regelmatig journalisten werven om te werken als bron. Daar ontstond toen veel ophef over. De Ctivd gaat tot slot de 'invulling van de zorgplicht met betrekking tot het mentale welzijn van agenten' onderzoeken.