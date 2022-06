Ministers verzekeren dat landelijk internetverkeer aftappen niet mogelijk is

In een antwoord op Kamervragen van de PvdA verzekeren minister Bruins Slot en minister Ollongren dat het regionaal of zelfs landelijk aftappen van internetverkeer niet mogelijk is. Naar verluidt zouden veiligheidsdiensten AIVD en MIVD massaal communicatie kunnen aftappen.

De vragen werden gesteld na een recent bericht van de Volkskrant waaruit bleek dat er via grote kabelpartijen op een grote schaal internetverkeer zou kunnen worden afgetapt. Dat is volgens minister Bruins Slot van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en minister Ollongren van Defensie niet het geval. "Vanuit een technisch oogpunt en met de manier waarop gegevens over communicatienetwerken worden getransporteerd (...) is het in de praktijk niet mogelijk om op regionaal of zelfs landelijk niveau alle communicatie te intercepteren."

De ministers leggen uit dat Toetsingscommissie Inzet Bevoegdheden vooraf moet toetsen of het aftappen van kabelcommunicatie wel terecht is. Het aftapmiddel, dat vaak in negatieve context als 'sleepnet' wordt aangeduid, mag alleen gebruik worden als dit volgens de toetsingscommissie 'noodzakelijk, proportioneel, subsidiar en zo gericht mogelijk' is.

Wel geven Bruins Slot en Ollongren toe dat het om een fundamenteel grootschalige aftapmethode gaat. "Onderzoeksopdrachtgerichte interceptie is wel naar zijn aard een middel met een andere mate van gerichtheid dan bijvoorbeeld een telefoontap. Zoals de CTIVD ook in haar rapport aangeeft is OOG-interceptie per definitie een bulkbevoegdheid met een grote mate van inherente ongerichtheid."

Over het bestaan van de interceptiemethode is in principe geen discussie, gezien dit in 2018 met de Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten werd mogelijk gemaakt. Toen werd door de toenmalige minister van Binnenlandse Zaken Ronald Plasterk beloofd dat het aftappen van een hele wijk 'technisch niet mogelijk' was, laat staan een regio. Bronnen van de Volkskrant, waaronder TIB en CTIVD, spraken dit in mei tegen; er zouden miljoenen Nederlanders door het 'sleepnet' getroffen kunnen worden.