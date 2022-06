Bloober Team onthult horrorgame Layers of Fears gebouwd op Unreal Engine 5

Ontwikkelaar Bloober Team heeft Layers of Fears onthult, een psychedelische horrorgame binnen de Layers of Fear-franchise. Het spel wordt gemaakt op basis van Unreal Engine 5 en komt begin 2023 uit voor de PlayStation 5, pc en Xbox Series X en S.

Bloober Team werkt samen met Anshar Studios aan Layers of Fears, het derde deel in de ogenschijnlijk gelijknamige Layers of Fear-franchise, al lijkt het een combinatie tussen een remastercollectie en nieuw deel te worden. In tegenstelling tot voorgaande delen kruipen spelers in Layers of Fears niet in de huid van één personage, maar in die van meerdere hoofdpersonen. Het verhaal van de horrorgame bestaat uit een kroniek van de gebeurtenissen uit de levens van meerdere generaties kunstenaars.

Daarbij is de toegevoegde 's' aan het einde van Layers of Fears volgens de ceo van Bloober Team essentieel. "We brengen de franchise terug op een nieuwe manier die een nieuw licht moet werpen op het overkoepelende verhaal. Ons plan was oorspronkelijk om de voorgaande games te recreëren maar we wilden geen simpele collectie van remasters uitbrengen. We hebben een nieuwe aanpak bedacht waar we nog niet te veel over kwijt kunnen. Maar we kunnen wel vertellen dat we de game daarom Layers of Fears hebben genoemd."

De overstap op Unreal Engine 5 zorgt ervoor dat Layers of Fears op grafisch gebied veel vooruitgang moet boeken ten opzichte van de voorgaande delen. De ontwikkelaar belooft onder meer raytracing, hdr-effecten, een 4K-resolutie en de integratie van het Lumen-lichtsysteem van Unreal Engine 5.