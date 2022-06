Nieuwe gamestudio toont scifigame Fort Solis met prominente stemacteurs

Fallen Leaf, een nieuwe gamestudio, werkt aan Fort Solis. Dat is een scifi-thriller met veel nadruk op het verhaal, die gemaakt wordt in Unreal Engine 5. Troy Baker en Roger Clark zijn betrokken bij het project. De twee acteurs hebben al aan veel grote games meegewerkt.

Fort Solis speelt zich af op Mars en is een game met een derdepersoonsperspectief. Het verhaalt gaat over ingenieur Jack Leary, die reageert op een noodoproep van Fort Solis. Als hij daar aankomt, blijkt die basis verlaten te zijn. Leary ontdekt vervolgens 'het mysterie' waar de basis voor is gecreëerd en moet zien te ontsnappen. Het spel speelt zich af rond een grote basis die uit negen individuele gebouwen bestaat. Levels spelen zich boven- en ondergronds af.

De game draait om het verkennen van de basis en gesprekken die meerdere uitkomsten hebben. De acties die daaruit voortkomen hebben consequenties voor het verloop van het verhaal. Om het verhaal overtuigend over te brengen, hebben de makers prominente acteurs ingehuurd die hun stem en beweging al aan diverse andere games hebben verleend.

Troy Baker is bekend als Joel uit The Last of Us en Roger Clark speelt hoofdpersonage Arthur Morgan in Red Redemption 2. De twee acteurs waren aanwezig bij het Summer Game Fest om te vertellen over hun rollen in de nieuwe game. Een verschijningsdatum is nog niet bekendgemaakt. Volgens de Steam-pagina komt het spel 'binnenkort' uit.