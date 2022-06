Horrorgame The Callisto Protocol van Dead Space-maker verschijnt in december

Scifi-survivalhorrorgame The Callisto Protocol verschijnt op 2 december voor last-gen en current-gen consoles, en op de pc. De game wordt gemaakt door een studio die is opgericht door de Dead Space-bedenker. Veel ontwikkelaars van die games werken ook bij de studio.

The Callisto Protocol wordt gemaakt door Striking Distance Studios en speelt zich af op Jupiters maan Callisto in het jaar 2320. Hier moet de speler zien te ontsnappen uit een gevangenis en zombieachtige wezens ontwijken of vermoorden. De speler neemt hierbij de rol aan van Jacob Lee, een vrachtschippiloot. Acteur Josh Duhamel speelt Lee. Duhamel speelde eerder in de Transformers-films en in Call of Duty: WWII.

De ontwikkelaar zegt 'wreedheid, sfeer, spanning, menselijkheid en hopeloosheid' te willen combineren om tot de horrorsfeer te kunnen komen. Zo moet Callisto aanvoelen als een onderdrukte, afgesloten wereld en moeten spelers continu gespannen zijn. De makers zeggen ook met licht een sfeer te willen creëren waarbij spelers zich continu afvragen wat er in de schaduwen zit.

Het spel komt onder meer naar de PlayStation 5 en zal dan ook gebruikmaken van 3D Audio en de haptische feedback en triggers van de controller. Striking Distance Studios noemt voor de haptische controller het voorbeeld van zwaaien met de schokwapenstok van Lee of de zware voetstappen van een grote vijand. Behalve met die wapenstok kunnen spelers vijanden verslaan met zwaartekrachtwapen GRP en geweren.

Het spel verschijnt op Xbox One- en Series-consoles, evenals voor de PlayStation 4 en 5 en pc. Uitgever van de game is Krafton, uitgever van de PUBG-battleroyalegames. The Callisto Protocol wordt geleid door Glen Schofield, die eerder de Dead Space-games bedacht. Bij Striking Distance werken tientallen ex-Dead Space-ontwikkelaars.