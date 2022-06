HP start verkoop Dev One-laptop met Pop_OS voor 1099 dollar

HP heeft de Dev One-laptop met de Linux-distributie Pop_OS beschikbaar gesteld voor 1099 dollar. Vooralsnog is de laptop met 14"-scherm en AMD Ryzen 7-processor alleen in de Verenigde Staten beschikbaar.

Amerikaanse kopers van de Dev One-laptop kunnen deze binnen 24 uur thuis verwachten, belooft HP. De prijs bedraagt 1099 dollar. Omgerekend met btw is dat op het moment van schrijven ongeveer 1236 euro. De fabrikant levert voorlopig alleen naar adressen in de VS. HP meldt niets over een mogelijke release in landen buiten de Verenigde Staten.

HP kondigde de Dev One eind mei aan. De laptop draait de Linux-distributie Pop_OS 22.04 LTS en bevat software zoals de LibreOffice-suite. De laptop ondersteunt volledige schijfencryptie. De processor is de AMD Ryzen 7 PRO 5850U en HP levert het systeem met maximaal twee 8GB-geheugenrepen. Wat opslag betreft is er een M.2-ssd van 1TB.

De Dev One heeft een 14"-scherm met een resolutie van 1920x1080 pixels en een maximale helderheid van 1000cd/m². Verder is er een wifiadapter van Realtek aanwezig met ondersteuning voor Wi-Fi 5 en Bluetooth 5. HP levert de laptop optioneel met de accessoire Launch Configurable Keyboard, een mechanisch toetsenbord dat ontworpen is door System76, het bedrijf achter Pop_OS.