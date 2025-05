System76 slaat Pop_OS 22.10-release over om te werken aan Cosmic-desktopomgeving

System76 brengt geen 22.10-release van zijn Linux-distributie Pop_OS uit. Dat maakt een ontwikkelaar van het bedrijf bekend. Het bedrijf wil die tijd gebruiken om verder te werken aan de losstaande Cosmic-desktopomgeving die het bedrijf ontwikkelt in Rust.

Een Pop_OS-ontwikkelaar schrijft op Reddit dat het bedrijf deze herfst geen 22.10-release uitbrengt, zoals het bedrijf normaal wel doet. In plaats daarvan wil het bedrijf zoveel mogelijk ontwikkeltijd steken in de Rust-implementatie van de Cosmic-desktopomgeving. "Het kost veel moeite om meerdere releases van Ubuntu te ondersteunen, en de releasecyclus van 6 maanden vreet echt aan de ontwikkelingstijd en de stabiliteit van het product", schrijft de ontwikkelaar.

De huidige versie van Pop_OS, 22.04, is een LTS -release en blijft vermoedelijk dan ook ondersteund worden. Deze versie krijgt nog regelmatig driverupdates en nieuwe Linux-kernelversies. System76 komt dan ook op zijn vroegst volgend jaar met een nieuwe release, in de vorm van Pop_OS 23.04 of 23.10. Het is echter niet bekend of het bedrijf met dergelijke releases komt. "Dat is een beslissing die we nemen als we er zijn", zegt de ontwikkelaar daarover.

System76 bracht in 2021 een Cosmic-extensie op basis van de Gnome-desktopomgeving uit. Het bedrijf werkt nu aan een volledig losstaande Cosmic-versie, die het bedrijf maakt in de programmeertaal Rust. System76-principalengineer Jeremy Soller vertelde eerder dit jaar in een interview met Tweakers dat het bedrijf werkt aan deze eigen desktopomgeving omdat de onderhoudskosten van Gnome-extensies erg hoog zijn. Cosmic komt op termijn beschikbaar voor andere Linux-distributies, naast Pop_OS, vertelde Soller. Eerder werd verwacht dat deze desktop 2023 zou uitkomen; het is niet bekend of die planning inmiddels is gewijzigd.