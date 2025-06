"Canonical introduceert Ubuntu 22.10 met nieuw quick settings-menu"

Canonical heeft versie 22.10 van Ubuntu vrijgegeven. Dat is een interimrelease in plaats van een lts-release, maar deze heeft wel de nieuwste updates. Gnome 43 is van de partij met quick settings, en de Nautilus-filemanager is bijgewerkt en kan .webp-bestanden openen.

In het nieuwe menu voor quick settings vinden gebruikers de standaardinstellingen die daar te verwachten zijn: netwerk, bluetooth, accustatus, energiemodus, donkere modus, vliegtuigmodus, volume en meer. De Gnome-ontwikkelaars kwamen een maand geleden met deze nieuwe feature en die is nu meegenomen in deze Ubuntu-release. Ook is de application spread, een multitaskingtool, terug.

Deze versie, genaamd Kinetic Kudu, kan rekenen op negen maanden ondersteuning vanuit Canonical. Verder is de Linux-kernel bijgewerkt naar versie 5.19 en ondersteunt de Nautilus-filemanager out of the box het openen van .webp-afbeeldingen. Ook heeft deze applicatie een responsive ontwerp gekregen dat de lay-out aanpast aan het formaat van het venster. Datzelfde geldt voor de Instellingen-app. Ook heeft de teksteditor een facelift gekregen.

Verder is de nieuwe Steam-snap meegeleverd, die beter moet presteren, en is PipeWire de vervanger van de PulseAudio-geluidsserver, wat moet zorgen voor bredere compatibiliteit met audiohardware.