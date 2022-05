Nvidia maakt zijn gpu-drivers voor Linux open source beschikbaar

Nvidia maakt de Linux-drivers voor zijn gpu's open source, beginnend met de R515-release. De gpu-kernelmodules van het bedrijf komen onder de GPL- en MIT-licenties op GitHub beschikbaar.

De focus ligt in het begin op de datacenter-gpu's op basis van de Turing- en Ampere-architectuur. De opensourcecode voor die gpu's is volgens Nvidia 'productieklaar'. De code voor GeForce en workstation-gpu's is bij de R515-release vooralsnog 'van alpha-kwaliteit', waarschuwt Nvidia. Betere ondersteuning voor consumentenkaarten volgt in latere releases. Op termijn is het de bedoeling dat de opensourcerelease de huidige closedsourcedriver volledig vervangt. Het bedrijf geeft daar momenteel nog geen concrete tijdlijn voor.

Naast de broncode, maakt Nvidia ook 'fully-built packages' van de opensourcedrivers beschikbaar. Nvidia zegt dat het met de openbaarmaking van de code ontwikkelaars wil helpen de drivers te debuggen en te integreren in besturingssystemen. Ook kunnen ontwikkelaars bijdragen aan het verbeteren van de drivers. Push-requests worden vooraf gecontroleerd en bij goedkeuring definitief in de release gezet.

De driver is ook nog niet klaar om algemeen upstream in de Linux-kernel te worden opgenomen. Wel zegt Nvidia dat de driver direct kan worden gebruikt op Ubuntu en de enterprisedistro's van SUSE. Ook wordt er gewerkt aan een upstream release voor Red Hat. Nvidia plaatst de drivers online onder een GPL/MIT-licentie, wat betekent dat ook anderen de modules mogen verspreiden. Nvidia heeft de broncode van de R515-driver inmiddels op GitHub geplaatst.