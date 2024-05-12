Nvidia gaat standaard de opensourceversie van zijn Linux-gpu-drivers installeren

Nvidia gaat de opensourceversie van de Linux-gpu-kerneldrivers standaard installeren, beginnend met de R560-release. Deze versie kwam in 2022 al beschikbaar, maar consumenten-gpu's werden nog niet ondersteund. Inmiddels zouden de open- en closedsourcedrivers vergelijkbaar presteren.

De opensourcedrivers worden vanaf de R560-release de standaardoptie tijdens de installatie, maakt Nvidia bekend. "Bij installatie vanaf een .run-bestand worden de opensourcemodules standaard geïnstalleerd, mits alle Nvidia-gpu's in het systeem daar ondersteuning voor bieden." Deze drivers kunnen worden gebruikt bij videokaarten op basis van Turing of latere architecturen.

Het wordt nog wel mogelijk om voor de closedsourcevariant van de Linux-kerneldrivers te kiezen, maar volgens Nvidia krijgen sommige gpu's in de toekomst mogelijk enkel ondersteuning voor de opensourcerelease. De R560-versie van de driver verschijnt ergens later dit jaar.

Twee jaar geleden maakte Nvidia de Linux-drivers voor zijn videokaarten voor het eerst opensource beschikbaar. De focus lag destijds op datacenter-gpu's, aangezien de opensourcecode voor GeForce- en workstationkaarten nog van 'alfakwaliteit' was. Eerder dit jaar werden deze gpu's als onderdeel van R550 voor het eerst 'gecertificeerd' om met de opensourcemodules gebruikt te worden. Op basis van benchmarks van Phoronix presteren de opensourcedrivers nu ongeveer net zo goed als de closedsourceversies bij consumentenkaarten.

Door Kevin Krikhaar

Redacteur

Feedback • 12-05-2024 11:26
81 • submitter: 2green

12-05-2024 • 11:26

81

Submitter: 2green

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JonKoops 12 mei 2024 11:53
Het gaat hier dus wel om een out-of-tree Kernel, en niet een upstream variant die gewoon in de Linux kernel zelf zit zoals de drivers van Intel en AMD. Daarnaast ontwikkeld NVIDIA geen open-source user-space driver (zoals Mesa voor Intel en AMD) die Vulkan/OpenGL faciliteerd, daar moet je nog steeds de closed-source NVIDIA driver installeren.

Het is dus een goede eerste stap, maar vergeleken met de concurrentie wel erg mager.
SuperDre @JonKoops12 mei 2024 16:20
En wat is het nut van opensource drivers als de closedsource al perfect presteren?
Guru Evi @SuperDre12 mei 2024 17:17
Het is niet echt de driver die open source is, het is enkel de vertaalslag tussen de Linux kernel en de nVIDIA binaries die open source wordt, dit houdt in dat distributies dit makkelijker kunnen wel, ‘distributeren’ . Dus de DKMS laag moet niet meer gecompileerd worden bij elke installatie, de tussenlaag kan getekend worden voor SecureBoot met de sleutels van oa. Red Hat of Canonical en moeten dus niet apart ingeladen worden. Het is voor de eindgebruiker een stukje makkelijker als je niet veel van Linux weet, net zoals op Windows is het maar een ‘exe’ downloaden en al het moeilijke wordt door Microsoft gedaan tijdens de installatie. Natuurlijk voor de power user is dit allemaal geen probleem om eventjes mokutil /var/lib/dkms/… aan te roepen, maar dit is in weinig tot geen distributies een ‘GUI’ ding. Daarmee dat veel mensen klagen over nVIDIA is moeilijk omdat de GUI in Linux minimaal functioneel zijn terwijl AMD (het grafische deel) in de kernel zit.

Bij AMD is het hele grafische deel van de driver open source, uiteindelijk heeft AMD die versie gezegend en ook hulp geboden en dan hebben ze een gesloten ‘pro’ versie voor GPU compute en pro kaarten. De open source is degelijk, maar mist delen zoals nieuwere versies van HDMI maar de gesloten versie is slecht afgewerkt, dit is een kip en ei probleem, de community driver ‘werkt’ voor de meeste mensen (gamers), maar voor de power user is het onbruikbaar, er zijn echter weinig power users omdat de kaarten niet werken, de snelste oplossing is meestal de kaart inruilen voor een nVIDIA dan te klagen bij AMD om oa. OpenCL of ROC-m of MxGPU werkende te krijgen en sommige van die projecten liggen al jaren stil (AMD ziet weinig nut om ondersteuning aan te bieden als er niemand de kaart koopt).

[Reactie gewijzigd door Guru Evi op 22 juli 2024 15:25]

Amanoo @Guru Evi12 mei 2024 18:37
Dat laatste stukje is wel apart. De power user is misschien wel bij Nvidia de belangrijkste klant. Maar goed, daarom zie je bij de power users ook eigenlijk geen AMD. Die willen allemaal CUDA gebruiken een of andere headless server of op een drone ofzo. Ik heb me ook wel eens laten vertellen dat CUDA op Linux significant sneller is dan op Windows, mogelijk wel dubbel zo snel. Nu heb ik het zelf nooit gebruikt dus ik kan het niet beamen, maar ik werkte destijds met mensen die er nogal veel mee deden voor AI, beeldherkenning, SLAM, dat soort dingen.

[Reactie gewijzigd door Amanoo op 22 juli 2024 15:25]

Guru Evi @Amanoo12 mei 2024 21:10
En dat is nu 80% van de markt, de gamer enthusiast die weet wat hij wilt of nodig heeft is maar een klein deeltje van de markt. AMD kan in principe concurreren met CUDA maar ze moeten dan eerst een werkende PyTorch ondersteuning schrijven.

Daar zit dus het grootste verschil, ze concurreren op een 10 of 20% goedkopere kaart maar ze zetten geen ingenieurs achter hun producten. Ik werk zelf in de markt die zwaar op datacenter/high end workstations leunt, en AMD’s MxGPU klinkt leuk vanwege de kosten op nVIDIA vGPU en Intel ondersteunt iets gelijkaardig, maar er is geen hardware noch software voor zelfs niet aan de driver kant als je bedrijf geen Microsoft of Amazon noemt.

Dat zie je ook tijdens de verkoop, we willen een paar racks vullen met Intel/nVIDIA of AMD/AMD zooi (of zelfs Ampere) en dan krijg je van AMD een reeks gladde verkopers in nette pakjes die niet voorbij hun mooie presentatie kunnen praten, bij nVIDIA is er 1 verkoper en dan iemand met een doctoraat en een programmeur om je niet alleen de hardware maar ook de architectuur en potentiële open source oplossingen voorstellen. Van Ampere krijg je niet eens een antwoord als je niet cloud-scale bent.
Amanoo @Guru Evi12 mei 2024 22:25
Dat is inderdaad wel iets dat ik heb gemerkt. En dan was ik nog niet eens bij die verkooppitches waar jij het over hebt. Maar het effect van de bedrijfsvoering die jij noemt is echt wel merkbaar. Nvidia heeft het in de professionele markt gewoon voor het zeggen. De rest besteedt er gewoon geen aandacht aan.
bazzi @Guru Evi12 mei 2024 22:03
Ahhh top, dus mint op een laptop waar ik secure boot niet kan uitzetten omdat bedrijf van wie hij was de bios wachtwoord niet had geregistreerd kan eindelijk werken! Nu maar aan mn vriendin gegeven met w11 erop…
MsG @bazzi12 mei 2024 23:26
Bijna elk bios heeft wel een fallback-wachtwoord, daar al eens naar gekeken?
bazzi @MsG13 mei 2024 08:21
Nee, ik ga eens zoeken!
Verwijderd @bazzi13 mei 2024 16:00
Batterij eruit en switch shortcutten al geprobeerd om de bios naar fabrieksinstellingen te doen?
bazzi @Verwijderd13 mei 2024 20:05
Dat schijnt bij de nieuwe lenovos niet meer te kunnen helaas. En hij doet het nu en als ik shortcut misschien niet meer…
Guru Evi @bazzi13 mei 2024 00:38
Er is een reden dat SecureBoot erop zit en het BIOS wachtwoord gaan ze jouw niet geven. Als het degelijk ingesteld is kun je zelfs Ubuntu of Windows niet herinstalleren.
bazzi @Guru Evi13 mei 2024 08:23
Nou heb de laptop gekregen, aangezien het niet passte bij de rest van de populatie. Dus hij is in bezit gewisseld. Echter is het wachtwoord omdat het het lelijke eendje was kwijt. Kreeg hem gewoon netjes zonder ssd mee.
Guru Evi @bazzi13 mei 2024 22:04
Als je een bewijs van betaling (zelfs al is dat 0 of de symbolische 1 euro) dan kun je naar de fabrikant om het paswoord te verwijderen.
bazzi @Guru Evi14 mei 2024 07:17
Yes moederbord swap. Dat is me een beetje te gortig…
Guru Evi @bazzi14 mei 2024 18:14
Meeste (grote) fabrikanten hebben wel andere manieren. Ik weet dat oa. Dell, Lenovo en Apple dit in hun service centers kunnen doen met interne software (alhoewel alle configuraties gewist worden).
beerse @SuperDre12 mei 2024 19:43
Met opensource kan ik mjin laptops van voor 2010 nog steeds gebruiken. De nvidia drivers doen het daar niet meer op. Met de opensource versies kan ik in ieder geval het lokale scherm gebruiken, helaas de vga of hdmi aansluiting niet meer.

Ooit, toen de hardware in die laptops nog net wel 'in support' was bij de nvidia drivers werkte het wel naar behoren. Maar met kernel updates en driver updates verviel de ondersteuning...
aldieaccounts @SuperDre14 mei 2024 08:44
- 'Perfect' is afhankelijk van wat nVidia nodig acht. Magere openCL support bv. Nou is dta inmiddels (dankzij nVidia en apple) minofmeer irrelevant geworden maar het was jarenlang wel een issue. En het volgende issue van dat soort komt natuurlijk vanzelf een keer. Omdat het niet open source is kan ook niemand anders dan nVidia er iets aan doen.

- Qua security moet je nVidia op z'n blauwe ogen geloven. Die nVidia driver is *huge* en heeft kernel toegang tot alles. Niemand kan controleren wat dat ding allemaal doet.
Vaevictis_ @JonKoops12 mei 2024 12:03
Ik ben juist van Nvidia afgegaan vanwege jarenlange ellende met de drivers. Zelfs hun eigen closed source driver werkt vaak niet goed heb nu eentje van juni vorig jaar met kernel modules gecompileerd. Bij installatie van nieuwe kernel moest ik ook de driver opnieuw installeren.
cricque @Vaevictis_12 mei 2024 12:24
Bij mij net het omgekeerd. Nog nooit issues gehad met Nvidia kaarten onder linux (afgelopen 10 jaar ofzo linux mint). Dusja het kan wel verschillen zo te zien. De enige reden dat ik nog dual boot heb is voor heel af en toe eens COD te spelen.
dmantione
@cricque12 mei 2024 12:52
Het hangt denk ik van je gezichtspunt af: De driver zelf is uitstekend, spellen functioneren over het algemeen uitstekend met de driver, omdat het dezelfde OpenGL- en Vulkan-implementatie is als Nvidia onder Windows gebruikt. De driver is ook behoorlijk geoptimaliseerd.

Maar... omdat hij gesloten is, kan het een behoorlijke pijn zijn om hem tegen je kernel aan gecompileerd te krijgen. De driver gaat vaak stuk bij de nieuwste kernels en als er nog geen fix is, zit je vaak zelf de C-code te lezen. Als het eenmaal werkt kan het zijn dat je behoorlijk vast zit aan een kernel en niet kunnen upgraden is behoorlijk irritant. Niet echt de gebruikerservaring die je wilt. De AMD-drivers zijn vanwege hun open aard en aanwezigheid in de kernel zelf veel vriendelijker in installatiegemak en -compatibiliteit.

[Reactie gewijzigd door dmantione op 22 juli 2024 15:25]

Marve79 @dmantione12 mei 2024 12:55
Wel grappig ik heb al lang geen Linux op de destkop meer gebruikt maar vroeger waren de ATI Radeon drivers echt een total disaster en was het gewoon als je Linux wilt draaien koop dan zeker nvidia. Nu is het blijkbaar andersom?
dmantione
@Marve7912 mei 2024 13:02
De Radeon-driver had grofweg dezelfde installatieperikelen, als de Nvidia-driver, maar was inhoudelijk veel minder goed. De OpenGL-driver werd voornamelijk geschreven voor de professionele markt, op spelgebied was Linux nog klein, op Windows gebruiken spellen geen OpenGL, dus er waren behoorlijk wat incompatibiliteiten.

Inmiddels heb je de situatie dat de open drivers wel heel goed voor spellen zijn geoptimaliseerd. Het is niet alleen AMD die eraan programmeert, ook Valve heeft er heel aan lopen sleutelen. Tegelijkertijd zijn gebruikers massaal van Nvidia- naar AMD-GPU's overgestapt, wat betekent dat de gemeeschap groter is en problemen daardoor sneller opgelost worden.

Dus ja, de rollen zijn beslist omgedraaid, al kun je met een Nvidia-kaart op zich prima uit de voeten op Linux, mits je de perikelen van de gesloten driver een beetje ontwijkt.
Torisuta @dmantione12 mei 2024 18:51
Dat op Windows geen games OpenGL gebruiken is dus absoluut niet waar. Of bedoel je de afgelopen 6 jaar? Een heel mooi lijst: https://www.pcgamingwiki.com/wiki/List_of_OpenGL_games. Veel Valve, ID, Square Enix en Gearbox games gebruiken OpenGL t/m 2016. Zelfs een aantal jaar geleden is No Mans Sky van OpenGL overgestapt op Vulcan. En volgens mij gebruiken juist veel games op GoG OpenGL. Dat nieuwe games tegenwoordig Vulcan of DirectX gebruiken kan wel kloppen.
dmantione
@Torisuta12 mei 2024 18:56
Je hebt gelijk, maar wat ik schreef is waar: Het aandeel is zo laag, dat AMD's OpenGL-driver destijds niet voldoende ontwikkeling kreeg om met alle spellen compatibel te zijn. Veel spellen werkten prima met de Nvidia-OpenGL-driver en niet met van AMD. Op Windows was dat geen enkel probleem, onder Linux een stuk meer.
Torisuta @dmantione12 mei 2024 19:13
Ik snap wat je nu aangeeft. En wat betreft de Nvidia en AMD drivers klopt. Maar dan klopt de laatste zin van de eerste alinea nog steeds niet. En dat geef je nu zelf aan. Er zijn zat games/programmas die OpenGL gebruiken. ;)

[Reactie gewijzigd door Torisuta op 22 juli 2024 15:25]

JonKoops @Marve7912 mei 2024 13:14
Ja, zowel AMD als Intel zijn tegenwoodig gewoon meteen functioneel out of the box
Amanoo @Marve7912 mei 2024 18:45
Het feit dat je ATi noemt zegt mij al genoeg. Ik heb ooit ook bewust Nvidia gekozen om fglrx te vermijden.

Inmiddels is het redelijk andersom. Nvidia is er niet slechter op geworden, maar AMD heeft Nvidia qua driver support gewoon ingehaald. Nvidia is wel verbeterd ten opzichte van vroeger, daar begint nu ook langzaamaan bijvoorbeeld Wayland support te komen terwijl dat eerder totaal niet werkte (terwijl AMD het allang had). Maar ja bij AMD is het gewoon even mesa installeren en gaan. De echte driver zit standaard al in je kernel.

Ik kan niet zeggen dat er bij Nvidia iets slechter is dan zeg 10 jaar geleden. En 10 jaar geleden was er ook prima met Nvidia te werken (waar ik dat over AMD destijds niet kon zeggen). En Nvidia heeft wel meer hardwarefuncties als je daarom geeft. Maar zelf ben ik over op AMD, omdat vooral in combinatie met Wayland de ervaring echt wel beter is. Maar als ik kijk welke kant Nvidia opgaat, durf ik niet te zeggen of ik bij AMD blijf. Nvidia boekt echt wel vooruitgang.
Gymnasiast @Amanoo12 mei 2024 22:52
Ik heb de laatste jaren juist vaak problemen gehad met NVIDIA-drivers. Vooral dat het grafisch systeem (noch X11, noch Wayland) daarna niet meer wilde starten. Kan in principe aan mijn distro liggen, maar in het verleden heb ik daar nooit problemen mee gehad. Met de Intel-graphics in mijn vorige computer en de AMD-graphics in de huidige gelukkig weinig problemen.
Amanoo @Gymnasiast13 mei 2024 01:43
Om eerlijk te zijn denk ik dat het toeval is dat je er nu pas last van hebt. Want dit verhaal is wel iets waar ik een beetje naar probeerde te hinten. Nvidia had vroeger ook wel dit soort problemen en ik heb ook wel eens een distro opnieuw moeten installeren door driver geneuzel. Als het eenmaal werkte of je deed niet teveel vage dingen, dan bleef het doorgaans wel werken. En dan werkte het ook goed. Maar dit soort grappen zijn altijd wel een dingetje geweest bij Nvidia, en zijn wel echt een punt waarop AMD hen heeft ingehaald.
xbeam @Marve7913 mei 2024 01:05
Klopt ja. Weet dat nog goed. Ik heb mijn vodoo kaart nooit werkende gekregen en baalde zo dat Nvidia toen als enige een universele driver Linux driver had ;-?
CAPSLOCK2000
@Marve7913 mei 2024 12:44
Een 'total disaster' zou ik het niet noemen. NVidia is niet slechter geworden, AMD heeft ze ingehaald, maar beiden zijn prima bruikbaar. Voor mainstream gebruikers maakt het sowieso weinig verschil. Als je een stabiele versle van een grote desktop-distro gebruikt dan werken beide drivers out of the box. Dat veranderd als je wat meer de randen opzoekt met experimentele software of meer gespecialiseerde distributies. Maar ja, er zijn onder de Linux gebruikers veel IT'ers die graag experimenteren dus hebben redelijk wat mensen er toch mee te maken.
cricque @dmantione12 mei 2024 13:07
Ja het hangt ook wat je met je linux machine zelf doet. Ik gebruik dus gewoon linux mint. Dat zijn zeker niet de laatste nieuwe kernels etc. Daar is de kans klein dat je een probleem zal zien. De laatste keer dat ik een kernel zelf heb moeten compilen kan ik me niet herinneren. Zal tijdens mijn gentoo test geweest zijn. Ik gebruik al linux sinds 96-97 ofzo. Maar sinds 2010 ofzo gewoon als daily driver. Heb hier nog een windows laptop ... omdat ik een cursus programmeren geef. En ja cmd prompt moet ik toch wel eens tonen. Maar dit is het laatste jaar dat ik dit onder Windows doe. Mensen krijgen het toch mysql en dergelijke niet geïnstalleerd of ik het nu toon of niet. Dus na dit "school"jaar ook geen Windows laptop meer nodig. Maar ik heb dus vele distro's (vroeger) getest. En toen was ik uitgekomen bij Ubuntu toen het nog "vrij nieuw" was. En toen zei me iemand, ja maar je moet eens Mint proberen. En dat gebruik ik dus nu al jaren. De rolling release daarvan vind ik niet zo fantastisch (spijtig genoeg). Dat is de enige reden waarom ik Manjaro zou willen gebruiken. Maar dan loop ik weer tegen secure boot aan (en nee ik ga geen dag of 2 liggen klooien om dat aan de praat te krijgen) en dat is een verplichting vanuit mijn verzkering (zakelijk gebruik dus). Zelfs voor Linux ! Niet dat het een bal uitmaakt. Maar als puntje bij paaltje komt en het stond niet aan, ben ik de sjaak om het zo te zeggen. En bij Linux mint is dat dus standaard. En om de 4 jaar koop ik een nieuwe desktop en dan install als de LTS er is :) De stukken liggen er al, nu alleen nog de LTS van linux mint. Maar in combinatie met Mint dus nog nooit problemen gehad met de drivers
dmantione
@cricque12 mei 2024 13:12
Ik denk dat je de minste ellende krijgt bij conservatieve distributies als Debian en CentOS. Bij distributies die sneller updates uitvoeren zoals Ubuntu en OpenSuSE Leap zal de ellende wat groter zijn, maar omdat veel mensen die gebruiken zal er ook snel een fix beschikbaar komen. De meeste ellende zul je krijgen bij rollende distributies zoals Gentoo en OpenSuSE Factory, omdat zodra de nieuwste kernel door Linux wordt uitgebracht, hij haast onmiddellijk naar iedereen wordt uitgerold. Niemand heeft dan tijd om de boel te fixen, want binnen de kortste keren is er alweer een nieuwe update.
knurpht @dmantione12 mei 2024 14:59
Even een paar correcties t.a.v. openSUSE:
- Het is openSUSE (sinds 2005)
- Leap heeft geen "snellere" updates. Eens per jaar een nieuwe minor release, die tussendoor alleen minor updates en backports ontvangt
- Factory is géén distributie, maar een "stage" in het hele release model, dat leidt tot Tumbleweed.

In het algemeen kun je stellen dan niet de linux distros het probleem zijn, maar NVIDIA. Daar is men blijkbaar niet in staat om bij een nieuwe kernel versie binnen een half jaar wat kleine aanpassingen in de code van de drivers te maken, gezien de werkende patches vaak niet meer dan 1-2 regels.
dmantione
@knurpht12 mei 2024 18:54
Waar ik op doel is dat openSUSE bij een mineure versie, bijvoorbeeld van 15.4 naar 15.5, de kernel actualiseert. Een Red Hat-afgeleide distributie zoals CentOS houdt de hele tijd dezelfde versie aan, Red Hat 8 heeft kernel 4.4 die gedurende alle mineure versies blijft. Hij wordt uit den treure gepatcht, maar het blijft 4.4. Na een paar jaar is zo'n distributie wat kernel betreft hopeloos verouderd, terwijl als je binnen Leap 15 blijft, je behoorlijk bij de de tijd bent. Zelfs SLES actualiseert met zijn servicepacks de kernel.
MartineEekhof @dmantione12 mei 2024 16:57
Persoonlijk vind ik Debian juist een drama, vergeet het maar om met nieuwe hardware hun distro goed te gebruiken. Draai al jaren Arch, nooit een probleem gehad met falende kernels oid
Amanoo @MartineEekhof12 mei 2024 18:46
Maar dat is ook wel een beetje de selling point van Debian. Alles komt pas in Debian als het bewezen is. En dat maakt alle software chronisch wat verouderd. Het is eigenlijk wel een beetje voor servers bedoeld.

[Reactie gewijzigd door Amanoo op 22 juli 2024 15:25]

dmantione
@MartineEekhof12 mei 2024 18:48
Zeker, maar dat heeft als reden dat conservatief zijn wat betreft nieuwe kernelversies, ook betekent dat je een hoop nieuwe drivers niet hebt. Dus je Nvidia-driver installeert mogelijk perfect op Debian, maar de drivers in je kernel zijn zwaar verouderd.
Mortov Molotov @cricque12 mei 2024 14:45
Oei, net Fedora geïnstalleerd in dualboot met Windows 11.

Quasi daily driver, maar ik kan me dus aan enige lol verwachten over zes maand?

(heb wel amd gpu)
beerse @cricque12 mei 2024 19:52
Zo te zien zit je redelijk in het debian-kamp. Dan kan je ook eens kijken of je met kali-linux uit de voeten kan. Dat is ook een roling-release en gezien de kern van de gebruikers echt wel technisch inzicht hebben wordt er echt wel serieus aan gesleuteld en gewerkt. Misschien iets voor die ex-windows-machine?
cricque @beerse13 mei 2024 08:23
Command line is geen probleem. En kali linux ken ik, en weet ik dat het out of the box ook zeer gemakkelijk is.Ooit begonnen met redhat ... En rpm is misschien over de jaren heen beter geworden. Maar apt vind je gewoon veel meer out of the box. En ik ben een "luie" gebruiker. Ik heb simpelweg geen tijd om te klooien. En dan is een debian based systeem toch wel een van de betere package systemen als je het mij vraagt. Enja je heb snap/flatpack tegenwoordig. Maar dat hoeft echt niet voor mij. Uiteraard is er ook nog Manjaro/Arch. Alleen zijn er bepaalde dingen die ik gebruik die community support hebben, maar onder debian bijvoorbeeld rechstreeks door de makers onderhouden worden. Dan kies ik toch voor het 2de. Aangezien deze pc ook zakelijk gebruikt word (voor mijn eigen saas app) is het wel belangrijk dat ik de best mogelijke support heb. Moest er toch wat foutlopen ... Nuja het heeft in de afgelopen 10 jaar nooit fout gelopen, dusja ... Maar het is eerder "ease of mind" en dan zijn we zeker.
Guru Evi @dmantione12 mei 2024 13:34
DKMS doet de compilatie automatisch. Je moet al echt buiten de norm liggen (Gentoo?) om zelf die dingen te moeten doen en dan zie ik dat de problemen niet enkel met nVIDIA drivers liggen. Daarnaast zijn er ook RPM en DEB versies die helemaal niet gecompileerd moeten worden en als je ze in een repo stopt, moet je er zelfs niet aan denken.
dmantione
@Guru Evi12 mei 2024 14:58
Dat is de situatie als je distributeur alles voor je geregeld heeft. Dat het makkelijk kan zijn, is precies het punt dat ik wil maken. Voor de één is er inderdaad niets aan de hand. Ik heb ook de andere kant meerdere malen meegemaakt: Hel. Het gaat mis bij een splinternieuwe kernel van Linus, en dat de driver die nog niet ondersteunt. Het kan zijn dat je met meerdere out-of-tree drivers te maken hebt, of drivers voor andere hardware nodig hebben die alleen in de nieuwste kernels te vinden zijn.
Guru Evi @dmantione12 mei 2024 17:12
Maar als je aan de bleeding edge ligt is het niet enkel een probleem met nVIDIA, het is een probleem met Intel (CPU & netwerk), Broadcom, … net zoals je de alpha versie van Windows 11 weinig ondersteuning zal vinden voor allerlei drivers en hardware. Ik test vaak in het beta kanaal van oa. Proxmox en daar vind ik ook af en toe bugs die we daarom niet in productie gebruiken.

Voor de meeste mensen/bedrijven die op LTS zitten is nVIDIA meer stabiel en geeft betere ondersteuning dan de rest, inclusief commerciële ondersteuning, terwijl AMD noch Intel ‘echte’ ondersteuning voor Linux heeft, vooral als je met een iets andere hardware of een professionele kaart is de Linux ondersteuning echt wel afwezig.
dmantione
@Guru Evi12 mei 2024 18:47
Dat ben ik in grote lijnen met je eens, maar bleeding edge doe niet altijd voor de lol. Het nadeel van een conservatieve distributie als CentOS is dat je met een oude kernel zit, die veel nieuwe hardware niet ondersteunt. Je kunt dan wellicht perfect de Nvidia-driver installeren, maar als je wlan niet werkt... is je laptop niet zo bruikbaar. De laptop waarop ik dit tik is bijvoorbeeld niet goed bruikbaar met een kernel ouder dan 5.7. Inmiddels is er dan CentOS 9 met kernel 5.14, toen ik hem kocht was de keus uit 7 of 8 met kernel 3.2 of 4.4. Het is dan ook niet eens bij me opgekomen om CentOS te gebruiken, ik heb er OpenSuSE op gezet en dat draait hij nu nog steeds.

Je hebt het meer over serveromgevingen. Wat in serveromgevingen een leuk is, is Mellanoxhardware: De nieuwste drivers zitten in de nieuwste kernel, zo werkt het driverteam. Wat in Red Hat/CentOS is vaak zwaar verouder, maar er worden backports van de drivers gemaakt naar oude kernels. Gebruik je dus Red Hat/CentOS op je server dan sta je voor de keus: Of de backport gebruiken, of toch maar een nieuwere kernel installeren (elrepo). Beide hebben hun voor- en nadelen, vaak is gewoon de nieuwere kernel een beter idee, omdat heel wat meer in is opgelost dan alleen de driver.
Guru Evi @dmantione12 mei 2024 21:17
Mellanox (nVIDIA) doet wel degelijk goed met een moderne Red Hat (9) of Ubuntu. CentOS is al een tijdje ‘dood’ als een product, het was leuk toen ze pariteit hadden met Red Hat maar dat is al lang geleden. Qua laptops is het altijd afhankelijk, zelfs op Windows want de mobiele versies zijn altijd ‘net’ buiten de spec, nog erger als de fabrikant een desktop AMD Ryzen onderklokt en in een ‘laptop’ moederbord steekt. Dus ben je afhankelijk van de fabrikant, zelfs voor Windows drivers, er zijn een reeks laptops die technisch gezien op Windows 11 kunnen maar geen (volledige) GPU of WLAN driver hebben.

Maar echt bleeding edge heb je meestal niet nodig voor laptops, de meeste CPU/GPU/WLAN die in een ‘normale’ laptop steken zijn al jaren oud tegen dat je ze aankoopt dus een moderne Ubuntu is zelfs officieel ondersteunt op sommige Lenovo en Dell machines. In de jaren 90 en vroege 2000s was dat wel, met de WinModems en Centrino etc maar die tijd zijn we al lang voorbij, en zelfs Realtek heeft nu een stabiele ondersteuning (alhoewel de hardware nog steeds bagger is).

[Reactie gewijzigd door Guru Evi op 22 juli 2024 15:25]

dmantione
@Guru Evi12 mei 2024 21:30
Probeer maar eens IMB te draaien over UCX.
Marcelluz @Guru Evi12 mei 2024 23:56
helaas werkt dat toch niet altijd, en dan zit je dus vast aan een oudere kernel. of je moet veel tijd gaan investeren om te troubleshooten
Vaevictis_ @cricque12 mei 2024 12:55
Ik juist wel ook met LM heb een RTX 3060 in de laptop. Kreeg deze niet werkend met b.v. nouveau of andere drivers. Gelukkig nu een Intel iris xe gpu.
johnny2000 @JonKoops12 mei 2024 13:11
Dat inderdaad. Zolang het nog steeds out of tree is, is het nog steeds niet plug en play. Dat is met AMD dus wel. Maar wellicht dat distros deze driver wel toevoegen aan hun kernel (geen idee of er licentie beperkingen zijn).
Xander2 @JonKoops12 mei 2024 15:07
Het is dus een goede eerste stap, maar vergeleken met de concurrentie wel erg mager.
Ik denk dat je je verwachtingen wel kunt temperen, het wordt niet als het nouveau van AMD of Intel.

Nvidia is druk bezig met delen van de closed-source driver over te zetten naar firmware.
jaapzb @JonKoops12 mei 2024 13:39
Dus ze hebben de moeite genomen om nieuwe drivers te schrijven, en vervolgens die kans niet gepakt om het gelijk op de goede manier te doen... Da's wel treurig
downtime 12 mei 2024 11:43
Wat is dan nog de use case voor de closed source drivers als de open source drivers even goed presteren?
jbhc @downtime12 mei 2024 11:58
Was er niet iets met HDMI waar AMD geen toestemming voor kreeg?

/edit:

Hier de link:

nieuws: AMD mag van HDMI Forum HDMI 2.1 niet implementeren in zijn opensource...

[Reactie gewijzigd door jbhc op 22 juli 2024 15:25]

Vaevictis_ @downtime12 mei 2024 12:05
Support, cuda en alle features die waarschijnlijk nooit in open source gaan werken (use space).
Amanoo @downtime12 mei 2024 13:27
Omdat je met de open source kernel modules waar het hier om gaat, geen Vulkan of OpenGL hebt. Je kan dus helemaal niets met alleen dit. Je moet er de proprietary userspace driver bij hebben. Enkel het deel van de driver dat in de kernel draait is open source.

Het artikel schrijft het alsof het één pot nat is, maar het onderscheid is best belangrijk.
Yzord 12 mei 2024 12:02
In hoeverre kan/mag je deze forken en zelf aanpassen? Omdat ik begreep dat Nvidia in zijn closed source drivers veel telemetry heeft zitten en daarop voort wilde borduren in extreme zin. Sterker nog, ze verstoppen hun telemetrie onder Dllhost.exe om een full audit uit te voeren op je pc.

Zou dus best prettig zijn als je dit allemaal in de opensource driver eruit kan slopen.
djwice
@Yzord12 mei 2024 12:44
Er staat in de link die je geeft ook de tip om https://www.techpowerup.com/nvcleanstall/ te gebruiken, daarmee kun je kiezen om Telemetrie niet te installeren.

Ook via download: NVCleanstall 1.16.0 te vinden.

[Reactie gewijzigd door djwice op 22 juli 2024 15:25]

Yzord @djwice12 mei 2024 12:49
Telemetry is alleen maar erger geworden bij Nvidia, vanwege de evolutie van de chips op de GPU's en AI hype. Ik zou er niks van geloven als het verminderd is lol.
djwice
@Yzord12 mei 2024 12:53
Sorry, ik had m'n reactie aangepast, naar een link die getipt wordt als je het topic open vouwt. Dan blijken en ook recentere reacties dan de ene die ik eerst zag.

Ik weet alleen niet waarom die link naar NVCleanstall gedown-vote is. Dus wees op je hoede.

[Reactie gewijzigd door djwice op 22 juli 2024 15:25]

GertMenkel @Yzord12 mei 2024 14:57
Zie de licentie: https://github.com/NVIDIA...les?tab=License-1-ov-file

De Nvidia-code is MIT-gelicenseerd, maar als je de drivers tegen de kernel compileert, wordt de code natuurlijk GPL. Nvidia doet voor zover ik weet niet echt aan open development (dus je pull requests kunnen even duren) maar de code zelf is vrijelijk te gebruiken.

Qua open source forks lijkt me het dus heel simpel: dat mag, mits je de licentie volgt. Let wel dat het gebruik van de naam Nvidia en andere handelsmerken niet per se gelicenseerd is; je kunt je fork niet "Nvidia+ drivers" noemen bijvoorbeeld. Als je in een land woont waar softwarepatenten worden getolereerd, kun je daar, net als bij andere open source projecten, ook nog tegenaan lopen.
Guru Evi @Yzord12 mei 2024 13:37
Je hebt telemetrie nodig om applicaties te ontwikkelen. Er is niets in de drivers die informatie doorsturen naar nVIDIA en zelfs op Windows heb je de RTX gamer zooi niet nodig.
Borromini 12 mei 2024 11:30
And hell just froze over :+.

Wie had dat verwacht? Misschien dat het voorbeeld van AMD hen toch van gedachten heeft doen veranderen.
Cergorach @Borromini12 mei 2024 11:39
Maybe... Maar de duivel (Nvidia) calculeert alles. AMD had binnen de Linux community een flinke stap voor op Nvidia, namelijk de drivers. Hiermee sluit Nvidia elk voordeel dat de concurrentie had, geheel uit. Natuurlijk zal dit in de eerste instantie gezien zijn vanuit de server kant, maar kennelijk was de consumenten kant niet zo heel moeilijk om erbij te betrekken. Ik denk ook omdat er tegenwoordig toch veel videokaarten worden gekocht voor gebruik in AI/LLM en veel van die doelgroep draait niet altijd Windows meer...

Dit zal Nvidia de afgelopen 2+ jaar behoorlijk wat geld hebben gekost aan ontwikkeling, ik vermoed echter dat dit ze uiteindelijk linksom of rechtsom meer geld oplevert. Het zou me geheel ook niets verbazen als straks de closed drivers geheel worden uitgefaseerd en Nvidia alleen nog de 'open source' drivers verder zal ondersteunen (tenzij daar functionaliteit inzit die niet in de OS drivers kan zitten).
SuperDre @Cergorach12 mei 2024 16:19
Het zou me geheel ook niets verbazen als straks de closed drivers geheel worden uitgefaseerd
Dat staat letterlijk al in het artikel.
Maar zeker bedrijven zal het een reet roesten of de drivers opensource of niet zijn, zolang ze maar goed presteren. Opensource drivers is alleen maar interessant voor de hobbyist die daar ook nog aan wil sleutelen, voor de rest is het totaal niet interessant.
Cergorach @SuperDre12 mei 2024 16:26
Dat staat letterlijk al in het artikel.
Dat staat helemaal niet letterlijk in het artikel:
maar volgens Nvidia krijgen sommige gpu's in de toekomst mogelijk enkel ondersteuning voor de opensourcerelease.
Dat is iets heel anders dan zeggen dat de closed drivers geheel worden uitgefaseerd.

Het ligt er aan wat voor bedrijf het is. Als men bij de drivers moet kunnen voor eigen software dan is dat echt wel noodzakelijk! En ik vermoed dat iets dergelijks veel meer van belang is in het compute segment waar Nvidia groot is geworden de afgelopen paar jaar.
VirtualGuineaPig @SuperDre13 mei 2024 08:46
Opensource drivers is alleen maar interessant voor de hobbyist die daar ook nog aan wil sleutelen,
Deels waar, maar open source is ook belangrijk voor bedrijven, instellingen en personen die precies willen weten wat er in hun Linux-box gebeurd.
Winduss 12 mei 2024 11:33
Dit is zo'n geweldig nieuws. Ik ben altijd heel tevreden met de Mesa drivers voor mijn computers die een Intel iGPU bezitten, merkbaar betere graphics performance, maar ook gewoon lekker up to date.
henk717 12 mei 2024 11:39
Dit is wel slechts een component dus je zit nog steeds aan de propriatary user space vast als je die gebruikt. De leukere ontwikkeling vind ik wat nouveau en NVK aan het doen zijn waarbij NVK inmiddels Vulkan 1.3 conform is (Maar nog niet snel). Ik verwacht dat ze in hun ontwikkel tempo de prestaties van NVK op orde hebben aan het eind van het jaar en dan zal het plug and play zijn met de volgende LTS releases.
Expanse 12 mei 2024 12:46
De nvidia drivers werkte sowieso al goed onder Linux als het om gaming gaat. Nu nog beter?
xorinzor 12 mei 2024 13:05
Mooie stap, hopen dat ze het verder doorzetten. Wellicht binnenkort dan eindelijk het moment om permanent van Windows naar linux te gaan, wat een opluchting zou dat zijn.
Mortov Molotov @xorinzor12 mei 2024 15:17
Ervaringsdeskundige hier. Er dient nog heel wat meer water naar de zee te stromen, dan alleen open source Nvidia drivers, om definitief om te schakelen naar Linux.

Ten eerste blijft het (steeds minder wel) hit and miss inzake games.

Ten tweede moet je echt wel afscheid nemen van de MS Office 365 omgeving. En neen, libreoffice voldoet niet.
Desiler @Mortov Molotov12 mei 2024 16:55
Werkt M365 tegenwoordig niet prima in de cloud als webapp?
Guru Evi @Desiler12 mei 2024 17:41
Niet echt, de O365 webapp is echt niet compleet in vergelijking met de installatie. En dat zal ook heel moeilijk zijn om over te dragen zelfs al wilden ze omdat de integratie met het OS (DLL) diep ingebouwd zit in oa Outlook, Word etc. Zelfs het model dat ze gebruiken voor oa. permissies op mailboxen en de synchronisatie systemen met Outlook, de integratie met Sharepoint, SQL, plug-ins met andere software etc, allemaal sterk afgezwakt of afwezig in de online versie (en Sharepoint O365 (aka OneDrive) en Sharepoint Server on-prem zijn volledig andere producten).

Ik denk dat het probleem zodanig complex is dat zelfs Microsoft niet weet wat precies is dat Office doet tikken, daarmee dat als je een plug-in hebt dat ze nog steeds de 32-bit versie aanbevelen en de 32-bit versie is nu tot Office 2024 doorgetrokken en SharePoint en Exchange wouden ze al jaren geleden afdanken maar hebben ze toch moeten verder ontwikkelen. Daarmee ook dat de ARM versie of mobiele versies (zelfs Windows Mobile toentertijd) nooit een volledig pakket waren.

[Reactie gewijzigd door Guru Evi op 22 juli 2024 15:25]

Sylvia @Mortov Molotov12 mei 2024 17:58
Mmmhhh, ik ben wel over gegaan op Libre Office en mis Office 365 als kiespijn, niet dus. M.i. zijn er, voor een briefje en simpele Excel, geen belemmeringen voor Libre Office. Misschien als je erg ingewikkelde spreadsheets maakt, maar ook die heb ik niet nodig.
Mortov Molotov @Sylvia12 mei 2024 18:08
Ik vind de workflow vooral tegen zitten, zelfs met een gewijzigde UI naar een lint. Maar ik ben wel aan 't weanen van Office 365 via Onlyoffice. Afwachten of het wat wordt
Sylvia @Mortov Molotov13 mei 2024 13:40
Probleem met een overstap is idd dat je een nieuwe workflow moet ontwikkelen. Eenmaal dat gedaan, kwestie van tijd, dan (denk ik) dat alle particulieren met gemak over kunnen naar LO en van bedrijven zouden er ook genoeg over kunnen.
Zelf heb nooit aan Office kunnen wennen maar ik kom dan ook uit het Lotus123 en WordPefect tijdperk. Beide waren gespecialiseerde programma’s en werkten perfect. Maar toen kwam Microsoft met Office uit en zijn velen bedrijven overgestapt en gingen WP en Lotus kapot…. Office kon zich beslist niet meten met die twee maar goed, het was nieuw en bedrijven dachten dat ze er alles mee konden. Voor mij is LO iig ruim voldoende en al die ongewilde “telemetrie” die Microsoft inmiddels bij ons uitvoert is de spuigaten uitgelopen. En mochten er andere goede alternatieven voor de Windows only programma’s goed beschikbaar komen dan stap ik ook qua besturingssysteem zo over op een Linux of wat dan ook.
Mortov Molotov @Sylvia13 mei 2024 15:36
Klopt. Al heb ik me, ivm bovenstaande, bij wijze van proef georiënteerd op Onlyoffice
xorinzor @Mortov Molotov13 mei 2024 18:22
M365 kan ik desnoods wel in een VM draaien als het echt nodig is, dat is mijn laatste zorg eerlijk gezegd.
Games ben ik evenmin bezorgd om dankzij het werk aan de steamdeck.

Alleen drivers in general zijn gewoon erg problematisch met linux; en het wordt inderdaad steeds beter, maar elke keer als ik het weer eens probeer loop ik tegen vanallerlei vage issues aan waardoor ik uiteindelijk toch weer terug switch naar Windows met WSL2.

Wat ik vooral hoop is dat als Nvidia ook nu meer linux driver support gaat leveren, dat andere fabrikanten uiteindelijk gaan volgen (dat zal niet binnen een paar weken gebeuren natuurlijk, maar als het met een jaar of 2-3 zo ver is zou dat al prachtig zijn).
mraix 12 mei 2024 17:41
Al 14 jr openSuse met door Suse geregelde rpm updates op Nvidia,
Want daar heb ik de beste 3dFx emulatie voor Wine/Windows apps

Nooit 'n probleem gehad.

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