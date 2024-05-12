Nvidia gaat standaard de opensourceversie van zijn Linux-gpu-drivers installeren

Nvidia gaat de opensourceversie van de Linux-gpu-kerneldrivers standaard installeren, beginnend met de R560-release. Deze versie kwam in 2022 al beschikbaar, maar consumenten-gpu's werden nog niet ondersteund. Inmiddels zouden de open- en closedsourcedrivers vergelijkbaar presteren.

De opensourcedrivers worden vanaf de R560-release de standaardoptie tijdens de installatie, maakt Nvidia bekend. "Bij installatie vanaf een .run-bestand worden de opensourcemodules standaard geïnstalleerd, mits alle Nvidia-gpu's in het systeem daar ondersteuning voor bieden." Deze drivers kunnen worden gebruikt bij videokaarten op basis van Turing of latere architecturen.

Het wordt nog wel mogelijk om voor de closedsourcevariant van de Linux-kerneldrivers te kiezen, maar volgens Nvidia krijgen sommige gpu's in de toekomst mogelijk enkel ondersteuning voor de opensourcerelease. De R560-versie van de driver verschijnt ergens later dit jaar.

Twee jaar geleden maakte Nvidia de Linux-drivers voor zijn videokaarten voor het eerst opensource beschikbaar. De focus lag destijds op datacenter-gpu's, aangezien de opensourcecode voor GeForce- en workstationkaarten nog van 'alfakwaliteit' was. Eerder dit jaar werden deze gpu's als onderdeel van R550 voor het eerst 'gecertificeerd' om met de opensourcemodules gebruikt te worden. Op basis van benchmarks van Phoronix presteren de opensourcedrivers nu ongeveer net zo goed als de closedsourceversies bij consumentenkaarten.