Linux Mint 20 'Ulyana' is verschenen

In het afgelopen weekend is Linux Mint 20 met projectnaam Ulyana verschenen in drie varianten: Cinnamon, MATE, and Xfce. De distributie bevat diverse verbeteringen en wijzigingen, waaronder een nieuwe tool met de naam Warpinator, voor het delen van bestanden.

De ontwikkelaars van Linux Mint melden de komst van de definitieve release van versie 20 in afzonderlijke aankondigingen voor de versies met Cinnamon-, MATE- en Xfce-desktopomgevingen. Linux Mint 20 is een lts-release met ondersteuning voor langere tijd en gebruikers kunnen tot 2025 ondersteuning verwachten.

Nieuw bij versie 20 is de aanwezigheid van Warpinator, waarmee gebruikers eenvoudig bestanden binnen een lokaal netwerk kunnen delen met andere systemen die Warpinator draaien. De tool is volgens de makers in feite een voortzetting van Giver, dat tien jaar geleden al in Mint 6 zat en vergelijkbare functionaliteit bood, maar als project gestaakt werd.

Verder bevat versie 20 van Linux Mint verbeterde ondersteuning voor Nvidia Optimus, om te kunnen wisselen tussen de geïntegreerde gpu van de processor en een losse videokaart van Nvidia. Ook is de weergave van de systemtray verbeterd en is bijvoorbeeld het ontwerp van de icoontjes gelijkgetrokken. Mint 20 is gebaseerd op Ubuntu 20.04, maar blokkeert Ubuntu's Snap via apt-packages. Gebruikers kunnen Snap nog wel handmatig installeren. De Linux-distributie verschijnt met Linux-firmware 1.187 en Linux-kernel 5.4.