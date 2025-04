Linux Mint 21.3 met Cinnamon 6.0 en experimentele Wayland-ondersteuning is uit

Linux Mint 21.3 is uitgebracht. De LTS-distributie krijgt de naam Virginia, wordt geleverd met een experimentele versie van Wayland als displayserver en bevat standaard de Cinnamon 6.0-desktopomgeving.

Linux Mint 21.3 Virginia is een longtermsupportrelease die nog tot 2027 ondersteuning krijgt, schrijven de makers. Een van de meest in het oog springende veranderingen is de toevoeging van Wayland aan de desktopomgeving. Na het upgraden kunnen gebruikers kiezen voor het standaard Cinnamon 6.0, de recentste versie van de GUI. Daarnaast is het mogelijk om Cinnamon on Wayland te proberen. Dat is een experimentele versie waarbij Cinnamon gebruikmaakt van Wayland als displayserver in plaats van Xorg. De makers zeggen in de toekomst over te willen stappen naar volledige Wayland-ondersteuning, maar dat dat nog lang kan duren. "Dat gebeurt niet in 21.3 of in 22.x, maar we willen er wel klaar voor zijn", schrijven de ontwikkelaars. Xorg blijft daarom de standaarddisplayserver. Wayland wint al jaren terrein en steeds meer distro's, waaronder ook Fedora, overwegen Wayland over te nemen.

Cinnamon 6.0 is zelf ook een grote nieuwe release. Naast de vier standaardadd-ons, applets, desklets, extensies en thema's, heeft het een vijfde 'spice', genaamd Actions. Dat zijn add-ons voor het contextmenu in de verkenner. Verder heeft Cinnamon 6.0 weer 75-procentscaling, nieuwe gebarenbesturing en aanpasbare menuapps. Linux Mint 21.3 is ook met Xfce 4.18 en MATE 1.26 als desktopomgeving te gebruiken.

Virginia wordt onder andere geleverd met notitieapp Sticky, batchtool Bulky en videoapp Pix. Daarin zitten kleine wijzigingen, zoals ondersteuning voor DBUS-commando's en automatische oriëntatie van video's.

De distro is gebaseerd op Linux-kernelversie 5.15 en heeft een Ubuntu 22.04-packagebase. De distro heeft verder volledige ondersteuning voor Secure Boot.