Spelende kinderen ontdekken bug waarmee Linux Mint kon worden ontgrendeld

Linux Mint bevatte een kwetsbaarheid waarmee de schermvergrendeling kon worden omzeild. De kwetsbaarheid zat in de libcaribou-library in de Cinnamon-interface. Opvallend is dat de bug werd ontdekt nadat een paar kinderen ermee speelden.

Het issue staat beschreven in een bug report dat een gebruiker indiende. Hij vertelt hoe hij zijn kinderen zijn desktop probeerde te laten hacken en dat zij door op willekeurige plekken te tikken en te klikken plotseling het vergrendelscherm wisten te omzeilen. De gebruiker wist het probleem ook meerdere keren te reproduceren.

Uiteindelijk bleek het probleem in de libcaribou -library te zitten. Dat is het onderdeel in desktopinterface Cinnamon waar het virtuele toetsenbord mee wordt opgeroepen. Specifieker komt de bug voor als gebruikers de letter ē typen op dat toetsenbord. Als dat toetsenbord openstaat op het vergrendelscherm crasht dat scherm en kunnen gebruikers bij de desktop komen.

De bug ontstond nadat Mint vorig jaar een beveiligingsupdate doorvoerde. Sindsdien zijn alle versies van Linux Mint met Cinnamon 4.2 of hoger kwetsbaar. Inmiddels is er wel een patch beschikbaar.