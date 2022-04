Linux Mint krijgt optie om van websites web-apps te maken

Versie 20.1 van Linux Mint krijgt een WebApp Manager. Met deze functie kunnen gebruikers websites omzetten in desktopapplicaties. De makers bouwen voort op de ICE-functie van Peppermint OS.

Linux Mint-oprichter Clement Lefebvre meldt dat WebApp Manager momenteel als bèta uit te proberen is en onderdeel gaat uitmaken van versie 20.1 van de distributie. Het project is geïnspireerd door de Site Specific Browser-applicatiemanager ICE van Peppermint OS, waarvan de ontwikkeling al in 2010 begon.

De WebApp Manager van Linux Mint krijgt onder andere een gewijzigde interface, een editmogelijkheid, ondersteuning voor automatische selectie van site-icoontjes en verbeterde downloadoptie voor favicons. Bovendien komt er de mogelijkheid de navigatiebalk van Firefox bij de web-apps te verbergen en teksten in verschillende talen te vertalen. De manager wordt compatibel met ICE.

Linux Mint 20 'Ulyana' verscheen in juni. De release is gebaseerd op Ubuntu 20.04 LTS met de Linux Kernel 5.4. Onder andere beschikt de software over de Warpinator-applicatie om bestanden binnen lokale netwerken te delen. Ook is de prestatie van de Nemo-bestandsmanager verbeterd en is Snap-ondersteuning geschrapt.