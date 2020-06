Eerste bèta van Linux Mint 20 verschijnt op mirrors

De eerste publieke bèta van de Linux-distributie Mint 20 is uitgekomen. Het OS heeft betere ondersteuning voor meerdere monitoren en draait op de Linux 5.4-kernel, maar kan snapd -packages niet standaard installeren.

Linux Mint 20 is het eerste OS dat is gebaseerd op Ubuntu 20.04 LTS. De bèta is nog niet te vinden op de officiële website, maar Mint 20 is inmiddels wel al verschenen op verschillende mirrors. De nieuwe bèta is gebaseerd op de Linux 5.4-kernel. Die heeft betere hardwareondersteuning, waardoor Mint 20 beter om moet gaan met configuraties met meerdere monitoren.

Op Mint 20 wordt de Warpinator-tool standaard geïnstalleerd voor het verkennen van lokale netwerken. De Chromium-browser is juist uit de release gehaald.