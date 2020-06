Linux Mint 20 blokkeert ongevraagde installatie van Ubuntu's Snap

Het aankomende Linux Mint 20 gaat de installatie van Ubuntu's Snap via APT-packages blokkeren. Snap zou zichzelf sinds Ubuntu 20.04 installeren via de Chromium-package, zonder toestemming van gebruikers. Gebruikers kunnen Snap nog wel handmatig installeren.

Het ontwikkelteam van Linux Mint maakt de beslissing kenbaar in een blogpost. De Linux-distributie werd al niet geleverd met voorgeïnstalleerde Snap-packages, maar in de aankomende Linux Mint 20-release neemt het team enkele extra maatregelen. Zo kunnen APT-packages niet zonder toestemming Snap installeren op de systemen van gebruikers.

De hoofdontwikkelaar van Linux Mint, Clement Lefebvre, sprak in juli 2019 al zijn zorgen uit over Snap. Canonical zou van plan zijn geweest om het Google Chromium-pakket in de package-base van Ubuntu te verwisselen met een leeg pakket, die op zijn beurt de Snap-versie van de webbrowser installeert. Hiermee zou Snap een vereiste worden voor gebruikers, en zou het zichzelf installeren zonder dat gebruikers daar toestemming voor geven, schrijft de ontwikkelaar. Ook gebruikers die Chromium al geïnstalleerd hebben op hun systeem, zouden op die manier worden overgezet naar de Snap-variant wanneer de applicatie wordt geüpdatet. "Dit breekt een belofte van de Snap-developers dat het nooit APT zou vervangen."

In de package-base van Ubuntu 20.04 heeft Canonical de package in kwestie inderdaad vervangen, meldt Lefebvre. "Het Chromium-pakket is inderdaad leeg, en fungeert nu als een backdoor door computers zonder toestemming te verbinden met de Ubuntu Store." Gebruikers kunnen de geïnstalleerde Snap-pakketten daarnaast ook 'niet controleren, vasthouden of aanpassen', schrijft Lefebvre. Volgens hem is Snap hiermee vergelijkbaar met commerciële, gesloten oplossingen.

Mede om deze redenen heeft het ontwikkelteam van Mint naar eigen zeggen besloten om maatregelen te nemen. Zo zal Chromium volgens de ontwikkelaar geen leeg pakket zijn dat de Snap-daemon installeert. In plaats daarvan vervangt het team deze package met een 'leeg pakket dat gebruikers vertelt waarom het leeg is, en instructies bieden voor het installeren van Chromium'. Ook kunnen APT-packages standaard niet de Snap-daemon installeren. Gebruikers kunnen er wel voor kiezen om Snap handmatig te installeren. Linux Mint 20 komt later deze maand uit.