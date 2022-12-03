Door Daan van Monsjou

Nieuwsredacteur

Feedback • 03-12-2022 06:00 220

'Ubuntu is Linux voor gewone mensen'

Interview met Ken VanDine, hoofd Ubuntu Desktop

03-12-2022 • 06:00

220

Interview

Linux heeft nog altijd een nihil marktaandeel als desktop-OS, maar Ubuntu is een bekende naam. Het OS van Canonical is sinds zijn eerste release in 2004 uitgegroeid tot een van de populairste en bekendste Linux-distributies. Voormalig Gnome-ontwikkelaar Ken VanDine werkt sinds 2009 bij Canonical en leidt er het Ubuntu-desktopteam. Tweakers sprak met VanDine over de opkomst van Ubuntu, Canonicals recente inspanningen om zich meer te richten op pc-gaming, en het packagingsysteem Snap - met de controverse die eromheen speelt.

Ubuntu 22.10 desktop
De recentste release: Ubuntu 22.10 'Kinetic Kudu'

Wanneer ging je aan de slag bij Canonical?

Ik ging bijna veertien jaar geleden aan de slag bij het desktopteam van Canonical. Voordat ik bij Canonical begon, werkte ik al jaren aan Linux. Ik was bijvoorbeeld een Gnome-ontwikkelaar en bouwde een andere distro op basis van Gnome. Ik onderhield ook dingen zoals de Gnome-developerkit; een soort live-iso's die men kan gebruiken in een VM om Gnome-ontwikkeling op uit te voeren.

Eerder dit jaar sprak ik met het hoofd van een andere Linux-distro. Hij zei: "Er is een ethos voor iedere Linux-distributie." Wat is volgens jou het ethos van Ubuntu?

'Ubuntu is Linux voor gewone mensen'Ervoor zorgen dat alles zo gemakkelijk en toegankelijk mogelijk is, voor zoveel mogelijk gebruikers. Sommige distro's zijn op bepaalde manieren erg extreem. Je hebt bijvoorbeeld distributies waarin alles per se uit vrije software moet bestaan. Natuurlijk willen wij ook dat zoveel mogelijk open is. Maar als je als gebruiker een dure Nvidia-videokaart hebt gekocht, zou die gewoon direct moeten werken. Dat is voor ons belangrijk: je installeert Ubuntu, het OS ziet dat je een Nvidia-gpu hebt en laadt automatisch de proprietary drivers, aangezien die de beste ervaring bieden onder Linux. Dat is het ethos van Ubuntu. We willen ervoor zorgen dat dingen zo goed mogelijk werken, voor een maximaal aantal gebruikers, zelfs als dat betekent dat elders zaken worden opgeofferd. Dit is Linux voor gewone mensen.

Ubuntu is sinds zijn eerste release in 2004 uitgegroeid tot een van de bekendste Linux-distributies. Denk je dat dit te danken is aan dat gebruiksgemak?

Ja. Zeker in de begindagen was het moeilijk om simpele dingen te doen onder Linux, zoals het instellen van wifi. Voor de eerste Ubuntu-release moest je dat doen via commando's in de terminal. Je moest zelf uitzoeken welke commando's je moest invoeren en hoe je de secrets voor je wifiwachtwoord moest opslaan. Die dingen werkten bij Ubuntu simpeler. Ubuntu werd dan ook snel groter, want het maakte alles toegankelijk voor een groter publiek.

Dat is de reden dat de populariteit van Ubuntu zo is gegroeid, denk ik; gewoon het feit dat zulke dingen gewoon werkten. Sindsdien hebben andere distro's een flinke inhaalslag gemaakt. Veel van onze distro's bieden nu dezelfde tools. Het is tegenwoordig eigenlijk in iedere distributie makkelijk om bijvoorbeeld wifi in te stellen of een vpn te gebruiken. We hebben echter nog steeds goede tractie, omdat we vroeg zijn begonnen.

Ubuntu 4.10 via Wikipedia
Ubuntu 4.10 'Warty Warthog', de eerste Ubuntu-release, verscheen in oktober 2004

Je werkt dus bijna veertien jaar bij Canonical. Dat betekent dat je ongeveer 28 Ubuntu-releases hebt meegemaakt. Wat zijn je favoriete mijlpalen die jullie in die tijd hebben behaald?

Jaunty Jackalope (Ubuntu 9.04, red.) was natuurlijk heel speciaal voor mij, omdat het mijn eerste release was. Maar het was ook onze eerste release met een eigen notificatiestack. Verder was onze eerste release met de Unity-desktop natuurlijk een grote mijlpaal.

'Met 22.04 zijn we uit onze comfortzone gesprongen'Mijn favoriete release tot nu toe was 22.04 LTS, Jammy Jellyfish. Met Jammy zijn we uit onze comfortzone gesprongen en dat waardeerde ik. We introduceerden daarin een aantal downstreamveranderingen rondom de Gnome-desktop voor onze gebruikers, zoals accentkleuren. Een ander voorbeeld is ondersteuning voor dynamische triplebuffering; dat zit nog steeds niet upstream in Gnome. We hebben daar bijna drie jaar aan gewerkt.

Ubuntu accentkleurenNormaal gesproken doen we dit niet in een lts-versie, maar het was leuk om dit soort dingen toch te leveren. In de toekomst wil ik dit vaker doen. We gaan ernaar streven om altijd het nieuwste van het nieuwste te leveren. We willen in de toekomst meer veranderingen downstream aan onze gebruikers leveren terwijl we eraan werken om ze upstream te krijgen.

Je sprak al over de opmars van andere distributies, die net zo goed steeds gebruiksvriendelijker worden. Zeker op het gebied van gaming zijn distro's als Manjaro en Pop_OS flink in populariteit gegroeid. Hoe kijken jullie daarnaar?

Ze hebben allemaal sterke punten. Manjaro is bijvoorbeeld een versie van Arch die makkelijker is om te gebruiken. Arch volgt een rollingrelease-cyclus en heeft daarmee altijd de recentste softwareversies. Dat is erg aantrekkelijk voor gamers. We proberen zelf de ervaring voor gamers op Ubuntu te verbeteren, door altijd de nieuwste drivers, Mesa-versies en Linux-kernels te leveren, zelfs al doen wij geen rolling releases. Daar hebben we het afgelopen jaar veel tijd in gestoken, vooral met het leveren van Steam als snap. Die versie van Steam wordt al geleverd met daily builds van Mesa en userspace-drivers.

We werken er momenteel aan om dat configureerbaar te maken. Gebruikers moeten kunnen aangeven dat ze nieuwe Mesa-libraries willen, maar niet per se de daily builds. Ze kunnen straks dus hun softwarestack specifiek voor Steam configureren. Op die manier kun je de nieuwste software gebruiken voor je games, zonder dat de Gnome-desktop crasht omdat de software de allernieuwste versie van Mesa draait. Op een vergelijkbare manier willen we ook andere zaken verbeteren.

Ubuntu 22.10 Steam Snap
De snapversie van Steam is als bèta beschikbaar

Hoe gaan jullie die configureerbaarheid regelen, en wanneer wordt dat mogelijk?

Ben je bekend met Oibaf? Dat is onder gamers een van de populairste personal package archives om in te schakelen. Zo'n ppa is een manier voor ontwikkelaars om software en updates te distribueren naar Ubuntu-gebruikers. Oibaf bevat daily builds van Mesa en andere userspace-drivers. Enorm veel gebruikers schakelen dit in. Er is ook een andere populaire ppa, genaamd Kisak Fresh, met de recentste stabiele Mesa-release met backports. En dan is er nog Kisak Turtle, een vergelijkbare ppa die de nieuwste stabiele Mesa-versie zonder backports bevat.

Op dit moment wordt de Steam-snap geleverd met de Mesa-versies uit Oibaf. Iedere keer dat we een nieuwe build van Steam uitbrengen als snap, gebruikt hij dus nieuwere versies van Mesa. Op termijn voegen we tracks toe aan Steam, waarmee gebruikers kunnen kiezen welke Mesa-versie ze willen: die uit Oibaf, Kisak Fresh of Kisak Turtle. Een gebruiker kan dan precies kiezen welke Mesa-versie hij of zij wil, en Steam zal die vervolgens gebruiken. Zo kun je als gebruiker zelf je risiconiveau bepalen. Kisak Turtle heeft bijvoorbeeld een oudere maar stabielere Mesa-versie dan Oibaf. Dit moet nog voor het einde van dit jaar mogelijk worden.

Zouden jullie ooit overwegen om over te stappen op een rollingrelease-cyclus voor Ubuntu?

Ik zeg niet dat we in de toekomst nooit een dergelijke releasecyclus zouden overwegen, maar momenteel is dat niet iets waar we aan werken. We kunnen al veel van de meerwaarde van rolling releases bieden met het gebruik van Snap, zonder dat dat ten koste gaat van de stabiliteit. Mijn doel is dat een gebruiker Ubuntu installeert en niet meteen een ppa moet inschakelen om aan de benodigde software voor gaming te komen. Ik wil dat gebruikers op Steam klikken in de Snap Store en direct aan de slag kunnen. Het zou niet nodig moeten zijn om iets te tweaken om deze ervaring te kunnen krijgen.

Natuurlijk willen we meer doen dan alleen Steam, maar dit was de meest logische keuze, gezien het aantal gebruikers. Er zijn veel andere gebieden waarbij we ook kunnen helpen. We zijn van plan betrokken te raken bij zaken als Proton, om verbeteringen door te voeren buiten het leveren van Steam. Op dit moment is er veel momentum voor Linux-gaming. Het is een goede kans om te helpen waar we kunnen.

Ubuntu-releasecyclus
Ubuntu volgt een releasecyclus met tweejaarlijkse lts-releases, met daartussenin iedere zes maanden een 'interimrelease'

Jullie hebben eerder dit jaar een gamingteam opgezet voor Ubuntu Desktop. Was dat naar aanleiding van dat momentum met de Steam Deck, Proton en Linux-ondersteuning van anticheatmakers?

Absoluut. Het erkennen van dat momentum hielp bij het rechtvaardigen van een gamingteam. Het was een veel grotere investering geweest als we dit twee jaar geleden hadden gedaan, zonder dat momentum. We willen Linux-gaming verbeteren voor zoveel mogelijk gebruikers. Het is fantastisch dat je deze games kunt draaien op een handheld, maar veel gebruikers willen ze ook op hun desktop-pc's kunnen spelen. Ik wil niet dat ze dat onder Windows moeten doen.

Je spreekt veel over Snap. Vanuit de community is er ook een hoop kritiek op Snap, bijvoorbeeld vanwege de opstarttijd. Hoe kijken jullie daarnaar?

'We stellen de kritiek op Snap enorm op prijs'We stellen die kritiek enorm op prijs. Hij geeft ons de druk die we nodig hebben om het platform te verbeteren. Soms duurt het lang om bepaalde verbeteringen door te voeren. Snap is natuurlijk een kritiek onderdeel voor talloze verschillende dingen; het wordt gebruikt in productieomgevingen, iot-apparaten en andere systemen waarbij we zeker moeten weten dat een aanpassing waterdicht is. Verbetering kan daardoor veel tijd kosten, maar dat betekent niet dat we er niet aan werken.

Veel van de verbeteringen die we doorvoeren, zijn mogelijk omdat we feedback van onze community krijgen. Die feedback zet ons onder druk om verbeteringen te leveren, en dat waardeer ik. Ik denk dat ons werk aan de Firefox-snap hier een goed voorbeeld van is. We werken nu bijvoorbeeld aan een functie waar veel naar is gevraagd door Firefox-gebruikers. Momenteel krijg je als gebruiker een notificatie als er een nieuwe Firefox-update beschikbaar is, maar niet de mogelijkheid om hem direct te installeren. In de toekomst wordt automatisch een refresh uitgevoerd als de browser wordt afgesloten. Je hoeft dan alleen maar op de knop te drukken en vervolgens gebeurt het automatisch.

Waarom hebben jullie de Firefox- en Chromium-debs standaard vervangen door snaps?

Daar waren meerdere redenen voor. De meest voor de hand liggende is onderhoud. Snap maakt dat veel gemakkelijker, zeker voor een webbrowser. Nieuwe browserversies moeten zo snel mogelijk worden uitgebracht om kwetsbaarheden te dichten. Tegelijkertijd hebben we steeds meer Ubuntu-releases die we moeten onderhouden. Momenteel ondersteunen we onder meer 18.04, 20.04 en 22.04 als lts-releases, met daarnaast natuurlijk de recentste interimrelease. Het kost veel tijd om deb-packages te onderhouden voor al die verschillende releases. We moeten daarvoor niet alleen de versies bijwerken; ons beveiligingsteam moet ook reviews voor al die nieuwe versies uitvoeren voordat we ze uitbrengen voor de eindgebruiker. Dit duurt twee tot drie weken vanaf het moment dat een nieuwe versie van een browser upstream beschikbaar komt. Met Snap is er één versie van de browser die werkt onder alle Ubuntu-releases.

Ik moet daarbij zeggen dat de Firefox-snap niet louter ons initiatief was. Het was een verzoek van Mozilla. Snap heeft veel waarde voor Mozilla, omdat ze er hiermee voor kunnen zorgen dat een nieuwe Firefox-versie zo snel mogelijk beschikbaar komt voor Ubuntu-gebruikers. Uiteindelijk is Mozilla de gatekeeper die beslist wanneer een nieuwe snap van Firefox wordt uitgebracht. Vaak heeft Ubuntu nu een nieuwe Firefox-snappackage op dezelfde dag dat de tarball-versie beschikbaar komt, en anders een paar dagen later. Zodra de nieuwe snappackage er is, is deze update onmiddelijk beschikbaar voor alle gebruikers.

Ubuntu 22.10 Firefox

Er is dus een groot voordeel voor ons, omdat we nu niet langer een deb-pakket voor al die verschillende Ubuntu-releases moeten onderhouden. Dat doen we alleen nog maar voor de lts-releases die bij hun release een Firefox-deb hadden. We zullen Firefox als deb-package voorlopig nog wel blijven ondersteunen. Ubuntu 20.04 LTS heeft een Firefox-deb en wordt tot 2030 ondersteund voor klanten met Extended Security Maintenance. De overstap naar Snap geeft ons vooral de mogelijkheid om dit gaandeweg af te bouwen en om onze onderhoudslast te verlichten. Tegelijkertijd is er dus ook die meerwaarde voor softwareleveranciers.

We hadden wel een aantal obstakels met de Firefox-snap, maar de release zette ons onder druk om die issues op te pakken, en inmiddels zijn ze verholpen. De Firefox-snap start nu snel op. Het duurt nog steeds wat langer dan bij een deb-package, maar je kunt die twee niet met elkaar vergelijken. Snap is containerized en gescheiden van je systeem, zodat je niet volledig op de sandboxing van je browser hoeft te vertrouwen. Een deb is dat natuurlijk niet.

Wordt de Snap Store ooit opensource?

Dat is niet aan mij. Ik denk echter niet dat het feit dat de Snap Store niet opensource is, ons de meeste kritiek oplevert. Mensen bekritiseren meer het feit dat de Snap Store gecentraliseerd is; er zijn momenteel geen echte alternatieven. Ik ben daar zelf verdeeld over. Een van de redenen waarom we met Snap zo'n groot succes hebben met softwareleveranciers, is juist dat er maar één bron is. Softwaremakers willen een enkele vertrouwde appwinkel om hun software te leveren. Microsoft zit bijvoorbeeld in dat schuitje. Ze hebben veel geïnvesteerd in het leveren van hun Linux-apps via de Snap Store.

We zijn op dit gebied succesvol, deels vanwege het feit dat er maar één Snap-winkel is. Dat zouden we verliezen als we dat opgeven. Ik denk dat het beschikbaar hebben van dergelijke apps voor de massa's de kern vormt van onze ethos, waar we het net al over hadden. Deze officiële apps leveren veel meerwaarde voor onze gebruikers. We kunnen daar op een vertrouwde manier voor zorgen, vanuit die ene bron.

Canonical Snap Store
Canonicals Snap Store is closedsource

Zijn er nog zaken die je in de toekomst graag wil doorvoeren in Ubuntu?

Ubuntu Core
De opbouw van Ubuntu Core, een
immutable iot-OS op basis van Snap

Ik zou graag zien dat we ooit een volledig immutable desktop leveren; een pure Snap-ervaring, een beetje zoals Ubuntu Core, maar dan voor desktops. We zijn nog niet zover, maar ik zou graag zien dat we dat op een gegeven moment doen.

Zijn daar concrete plannen voor?

We hebben een aantal bouwstenen gemaakt om op dat punt te komen, maar meer kan ik er niet over zeggen.

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Reacties (220)

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drakiesoft 3 december 2022 08:34
Als de comments zo lees, is Linux nog steeds niets voor de gewone gebruiker. Ooit geprobeert, maar was destijds een drama vwb hardware ondersteuning. Weet niet of dat nog steeds zo is, maar ben overgestapt op Windows en nooit meer omgekeken.
Magic Power @drakiesoft3 december 2022 17:29
'Vroeger' was Linux ook veel moeilijker in gebruik. Ik herinner me nog dat ik zo'n 10 jaar geleden voor het installeren van de NVidia driver naar de commandline moest switchen, dan het juiste commando ingeven, dan de grafische omgeving weer opstarten en het systeem een reboot geven. Als ik kijk hoe ik dat nu doe: Start de 'Stuurprogramma' app, selecteer in een lijstje de driver die je wilt, klik op OK en wacht even, en klaar.

En vroeger waren er ook veel minder programma's en (externe) hardware compatible met Linux. Als ik nu naar mijn PC kijk, game ik er op los in Steam en Uplay, met mijn RGB keyboard en (draadloze) headset, zonder ook maar een driver te hoeven installeren. Dat wil niet zeggen dat alles werkt op Linux, ik raad wel aan om op compatibiliteit te checken voordat je een stuk hardware/software koopt/aanschaft, maar er werkt ondertussen zoveel op dat ik steeds minder eerst check of iets met Linux compatible is.

Er is op Linux gebied de laatste, zeg, 8a10 jaar, een enorme verbetering gekomen in hoe het werkt en wat er mee werkt. Mijn PC was voorheen Windows 7, en in 2018 kocht ik een nieuwe PC, maar omdat Windows 8 en 10 (en 11) mij niet bevielen, stapte ik volledig over naar Linux op de desktop (Linux Mint Cinnamon in mijn geval). Ik verbaasde mij er eigenlijk over hoe goed de hardware en software en spellen op Linux draaide. Het helpt wel dat ik al een 10tal jaar Linux ervaring had, dus de overstap was niet erg groot voor mij. En ook hoe gebruikersvriendelijk Linux tegenwoordig kan zijn. Drivers? Simpele app om uit een lijstje je stuurprogramma te klikken. Scannen of Printen? Een simpele app voor te scannen, en printen werkt (grotendeels) automatisch, ik hoef niet eens een driver ofzo te installeren, hij ziet de netwerkprinter en voegt hem toe aan je systeem. Apps? Het merendeel is gewoon in de 'Linux Store' te vinden, en met een klik of dubbelklik te installeren en/of runnen.

Wat wel is, en blijft: Het systeem moet je bevallen. Maar dat geldt ook voor Windows, en MacOS, en Android, en iOS. Maar er is niet echt meer een reden om, als gewone gebruiker, niet met Linux om te kunnen gaan.
whiner @Magic Power3 december 2022 22:29
Ik heb precies dezelfde ervaring. Ms stoot zijn vaste gebruikers af door letterlijk alles te verbergen achter slecht samenhangende configuratieschermen sinds Windows 8.
Dat was ook voor mij de reden om wat anders te zoeken.

In het verleden was in Linux vooral het installeren van grafische drivers een drama. In het verleden genoeg installaties opnieuw moeten doen door een upgrade van de Nvidia drivers, tegenwoordig gebeurd dat niet meer.
laptopleon @Magic Power6 december 2022 11:21
Het verbaast mij ook hoe compleet onder andere Ubuntu is. Zelfs een 20 jaar oud Wacom tablet werkte gewoon plug-and-play, inclusief automatisch geïnstalleerd regelpaneel, terwijl het officiële Wacom regelpaneel op de Mac al tien jaar niet meer werkt cq ondersteund wordt.

Maar ook qua software is er voor alles wat ik kon bedenken wel een gratis optie. Zo wilde ik macOS / iOS Notities gebruiken. Is gewoon een appje voor, dat werkt via de iCloud web-interface. :)
Hentailord @drakiesoft4 december 2022 22:29
Gamen is altijd een gedoe, Linus Techtips had een video daarover gemaakt.
https://youtu.be/0506yDSgU7M
Kees BOFH @drakiesoft3 december 2022 11:51
Ik ben juist iemand die al heel lang geen windows meer heeft gebruikt. En voor de gein wilde ik het laatst op mijn nieuwe computer naast linux zetten. Dus heb ik een nieuwe ssd gekocht en een windows iso van het net getrokken.

In eerste instantie netjes in linux die iso naar een usb stick weggeschreven, reboot, boot from usb, windows install start, so far so good. Ik weet niet meer precies hoe ver hij kwam, maar op een gegeven moment kwam er een prompt voor 'missing drivers' en dat ik een floppy of cd moest geven. Na lang zoeken bleek dat het echte probleem was dat hij de usb stick niet goed kon lezen, dus dacht hij dat hij een driver voor het installatiemedium nodig had, maar dat vertelde de error er niet bij. Maar hij kon er wel gewoon van opstarten... Enfin, even een windows laptop geregeld, daar met de 'media creation tool' een usb stick gemaakt en die opgestart.

De installatie ging nu beter, ondanks dat moest ik wel voorzichtig zijn, want hoewel linux wel gewoon windows partities ziet, zag deze installer mijn linux partities niet; toch maar goed dat ik een nieuwe ssd had gekocht. Na de installatie waren er nog wel wat problemen, hij herkende mijn geluidskaart niet en kon niets met mijn netwerkkaarten, dus ik had geen netwerk. To be fair, het was nieuwe hardware, en onder linux werkte mijn geluidskaart in eerste instantie ook niet, maar dat bleek een kwestie te zijn van een missend model nummer in een file die je eenvoudig zelf kon toevoegen, en een week of twee later er standaard in zat. De netwerkkaarten werkten onder linux wel gewoon beide goed

Om het netwerk te instaleren had ik een mooie cd met drivers, helaas heb ik al een decenium lang geen cd speler meer, dus ik moest op mijn laptop drivers van een vage taiwanese site downloaden zonder enige verificatie, dat op usb zetten en die weer aan windows aanbieden. Gelukkig werkte mijn netwerk daarna wel. Geluidskaart instaleren was eenzelfde proces (maar dan met netwerk).

Daarna liep ik nog tegen allerlei problemen aan zoals het ontbreken van een fatsoenlijke software store waarin je zaken als winrar kan downloaden/instaleren uit betrouwbare bron; terwijl je weet dat windows een vrij groot target is voor malware en virussen; hoe zou dat nu komen als alle gebruikers maar random zooi van het internet trekken en instaleren.

Dus nee, dat windows is echt helemaal niets voor de gewone gebruiker; veel te lastig te instaleren; vage foutmeldingen die je niet op weg helpen; en te onveilig in dagelijks gebruik. Om nog maar niet te spreken van de reclame waar je doodgegooit mee word tijdens de install en het gebruik 'koop onedrive', 'neem een abo op m365', 'office nodig? nu maar €123,45'

[Reactie gewijzigd door Kees op 22 juli 2024 17:36]

The Realone @Kees3 december 2022 16:05
Jouw hele verhaal klinkt echt alsof je Windows XP hebt proberen te installeren of antieke hardware gebruikt. Dit is, zeker sinds Windows 10, totaal geen realistisch scenario meer. Out of the box werkt Windows prima. Laptopje hij de Mediamarkt kopen, starten en gas erop. Drivers staan er allemaal op en worden tegenwoordig prima bijgewerkt via Windows Update, anders levert de fabrikant vaak wel een tool mee.
Zit er wat bloatware op? Ja. Kan het allemaal beter en vlotter? Ja.

Maar mijn ervaringen met Linux recent zijn eigenlijk nog slechter. Jarenlang religieus Windows gebruikt als MS sysadmin. Sinds kort meer DevOps gaan doen en dus maar de overstap gemaakt naar Linux. Het grootste drama? Hardware ondersteuning, met name met USB-C/Thunderbolt docks. Zaken als monitor settings niet onthouden, geen beeld op externe monitor na ontwaken uit slaap of reboots. Verschrikkelijk frustrerend en dit speelt onder verschillende Ubuntu afgeleiden alsmede nu ook Fedora, wat ik sinds een paar dagen draai. Met diezelfde hardware op Windows 10/11, geen enkel probleem.

Nu blijf in op Linux draaien omdat het me nu beter lijkt te passen, maar in geen geval dat een "doorsnee gebruiker" dit zou accepteren.
meijer.o @The Realone3 december 2022 20:56
Ik gebruik Ubuntu 22.10 met een thunderbold dock. Ik gebruikt 2 monitors. De instellingen voor deze monitors zijn correct en worden onthouden. Correct wordt onthouden wat de hoofdmonitor is en dat hij rechts staat. Suspend werkt correct met beide monitors. De thunderbold dock (Sitecom) wordt volledig ondersteund. Ik werk altijd met dezelfde aangesloten monitor. Voordat ik hardware aanschaf ga ik na of het door Linux wordt ondersteund. Mijn ervaring is positiever.
The Realone @meijer.o3 december 2022 21:10
Dat is dan ook direct het probleem. Moet ik tailor made configuraties voor Linux gaan aanschaffen om zeker te zijn dat het fatsoenlijk werkt? Ik heb het hier over Lenovo zakelijk spul. Een Thinkpad P1 Gen3 en Thunderbolt 3 Gen 2 docking station. Dat is gewoon degelijk spul natuurlijk.

Overigens heeft die ook Hybrid graphics, een Intel en nVidia Quadro. Dat is al helemaal een drama gebleken. Ik moet standaard op de Quadro draaien om meer rare problemen te voorkomen en dat komt de accuduur weer niet ten goede.

Ik twijfel er sterk naar om naar een MacBook te gaan om die redenen. De baas betaald, want prive wens ik dat geld niet uit te geven. Maar dan heb ik wel de voordelen die ik zoek met hardware die gewoon werkt.
ejabberd @The Realone4 december 2022 08:23
Ik twijfel er sterk naar om naar een MacBook te gaan om die redenen. De baas betaald, want prive wens ik dat geld niet uit te geven. Maar dan heb ik wel de voordelen die ik zoek met hardware die gewoon werkt.
Dan zou je ook voor een Dell XPS 13 kunnen gaan met Ubuntu voorgeïnstalleerd. Dat is ook netjes voorzorgde hardware.

Ik heb er zelf een oude al vier jaar quasi dagelijks in gebruik en dat ding werkt nog perfect. Alleen de batterij heeft natuurlijk niet meer dezelfde capaciteit als in het begin maar ze gaat nog zeer lang mee. Upgrade naar Ubuntu 20.04 LTS ging ook perfect hoewel daar geen officiële ondersteuning meer voor was. Ik heb nooit problemen gehad van zaken die niet (goed) meer werken voor of na de upgrade.
Nark0tiX @meijer.o4 december 2022 12:04
Oftewel na al die jaren hebben ze dat nog steeds niet voor elkaar. Ik gebruik enkel Ubuntu server, dus geen GUI... Niet echt last van dus.

Voor doorsnee gebruiker die perse geen Windows wilt gebruiken.. Linux Mint.
hsb85 @The Realone3 december 2022 22:09
Dit heb ik ook gehad toen ik mijn oude surface pro 2017 verkocht. Had voor verkoop er nog even snel een nieuwe Windows installatie op gedaan. Toen ik hem echter opstartte bij de koper bleek touch niet te werken en een aantal drivers misten. Moesten eerst allemaal via Windows update binnen gehaald worden. Opnieuw opgestart en eindelijk deed hij het. En dat installeren via Windows update duurt ook een eeuwigheid vergeleken bij een simpele upgrade bij Linux.
sfranken @hsb854 december 2022 04:14
Het aparte van MS Surface spul is dat je een custom windows ISO van de MS site moet trekken om 'm te kunnen herinstalleren, omdat ze daar blijkbaar erg custom hardware (of configuraties) in verwerkt hebben waardoor een standaard Windows installatie medium niet werkt (tenminste, bij mijn Surface Studio 2 niet...). Dat vond ik wel vrij apart.
sympa @The Realone3 december 2022 17:08
Hier Windows 10 op een ouwe Lenovo gezet. Mooi dat de tweevinger-scroll van het touchpad niet werkt. Op Linux werkt die out of the box.
nullbyte @sympa3 december 2022 18:42
Pak eens een nieuwe laptop, Windows draait slecht op ouwe meuk. In 2015 kon ik Windows 10 op een core 2 duo zonder problemen draaien. Nu is Win 10 door alle updates zo traag als dikke stront door een trechter op die zelfde machine. Daar moet dus Ubuntu op, alles heeft zo zijn voor en nadelen.
nullbyte @Kees3 december 2022 18:32
Daarna liep ik nog tegen allerlei problemen aan zoals het ontbreken van een fatsoenlijke software store waarin je zaken als winrar kan downloaden/instaleren uit betrouwbare bron;
Windows gebruikers kunnen op https://ninite.com/ in 1 keer een bulk software zonder gratis bijgevoegde malware downloaden.

Verder kan je met het winget commando (zie https://winget.run/ ) in powershell software downloaden:

winget install -e --id RARLab.WinRAR

Zoals door anderen op mijn "commentaar" op Linux wordt aangegeven. Dit zijn problemen die bestaan omdat er geen gewenning is. Iets dat logisch is na 10 jaar.

Verder heb ik talloze keren een usb stick beschreven met de Windows media creation tool https://www.microsoft.com...are-download/windows10ISO
Dit werkte altijd zonder problemen, geen missende drivers of usb sticks die niet herkend worden. Zoals door anderen ook wordt aangegeven plug&play.

[Reactie gewijzigd door nullbyte op 22 juli 2024 17:36]

MrMarcie @nullbyte3 december 2022 21:43
Die Winget is net zoiets als Chocolatey? Dat gebruik ik al heel lang, erg prettig.
Werk voornamelijk met Linux maar als ik dan eens in Windows boot dan draai ik altijd ff vlug een update in Chocolatey.
L0g0ff @MrMarcie4 december 2022 00:11
Klopt, met als voordeel dat winget ook software kan updaten als het niet met winget is geïnstalleerd. Met choco is dat wel verplicht dat de software geïnstalleerd moet zijn vanuit choco om het te kunnen bijwerken.

Winget een jaartje geleden door ms geforked en staat in de ms app store.
saren @Kees3 december 2022 13:00
In mijn tijd op Linux heb ik vaak gelijktijdig moeten dealen met deb files/de main repository, flatpak, appimage, snap, ppa's, custom repositories, en ga zo maar door. Iedereen doet maar wat, en veel software developers kiezen er (begrijpelijk) voor er slechts enkelen te ondersteunen. Zo heb je vaak veel van deze standaarden tegelijk nodig.

Bij een groot deel van deze distributie methoden is het ook vereist om instructies op websites te vertrouwen. Bijvoorbeeld het downloaden van appimage bestanden van een website (wat ironisch gezien dus precies hetzelfde gaat als op Windows), of het kopieeren en plakken van terminal commands om bijvoorbeeld een custom repository aan te maken.

Software distributie is dus op Linux evengoed een drama als op Windows. Het enige platform dat dit consistent goed doet is Apple's iOS (zelfs op Android moet je op den duur kloten met alternatieve appstores of losse APK's voor bijvoorbeeld NewPipe), maar daar betaal je weer de prijs van de walled garden met weinig vrijheid en extortie van app developers als gevolg.

[Reactie gewijzigd door saren op 22 juli 2024 17:36]

Kees BOFH @saren3 december 2022 13:55
Ik heb het dan voornamelijk over 'standaard' utilities waarvan je niet perse de laatste release nodig hebt, dus zaken als (de)compressie utilities, office software, image viewers/bewerkers etc. Ik heb eigenlijk nooit de behoefte gehad om allerlei 'random' software te instaleren, maar ymmv.

Persoonlijk ben ik van mening dat software distributie onder linux wel beter kan, maar veel minder een drama is dan onder windows. Voornamelijk omdat de standaard manier van software instaleren vaak ook meteen automatische updates met zich mee brengt.

MacOS heb ik te weinig ervaring mee om iets zinnigs over te zeggen
Hydranet @saren3 december 2022 14:35
Bekende third-party repos kun je vertrouwen omdat deze meestal wel bekend zijn en dus een goede reputatie hebben, daarbij hebben de meeste third-party repos wel een website waar je informatie over de repo kan vinden, hoe bugs te melden etc. Zelfde geld voor Snaps, snaps komen van Snapcraft af en de meeste flatpaks komen van Flathub af. Dus dat zijn niet zomaar random sources, ik kan mijn nog wel herinneren in mijn Windows tijd, dat om een bepaalde software te kunnen installeren en gebruiken moest je vaak hier of daar een msi/exe/setup bestand downloaden en draaien. Dus even een random source is niet echt te vergelijken met een package manager die een vertrouwde/bekende third-party repo gebruikt en of wanneer je flatpaks/snaps van een vertrouwde source(Snapcraft/Flathub) haalt.

[Reactie gewijzigd door Hydranet op 22 juli 2024 17:36]

Canaria @Kees3 december 2022 14:13
Dus nee, dat windows is echt helemaal niets voor de gewone gebruiker; veel te lastig te instaleren; vage foutmeldingen die je niet op weg helpen; en te onveilig in dagelijks gebruik.
Maar hoeveel 'gewone' gebruikers lopen tegen de specifieke issues aan die je ervaart als je Windows als dual boot naast Linux wilt installeren? Voor aanvang van de use case die uitgaat van de situatie met een pc met Linux, een installatie-usb-stick en een externe doelschijf zijn je gewone gebruikers allang gediskwalificeerd.

De gewone gebruiker installeert nooit Windows, die heeft het al op z'n pc staan. In de meeste gevallen met alle drivers en een beveiligingspakket voorgeïnstalleerd door de leverancier. De ingrijpendste wijzigingen die deze gebruiker aan zijn pc doorvoert zijn een volledige reset en eventueel een upgrade vanuit de instellingen.
Kees BOFH @Canaria3 december 2022 14:50
De doelschijf was niet extern, maar gewoon een extra ssd in mijn computer (ik ben zo'n iemand die de hele tijd nieuwe ssd's koopt om daar een nieuw OS op te zetten in plaats van te upgraden/herinstaleren op de ssd die ik op dat moment gebruik voor dat OS).

Mijn post is een beetje een overdrijving op de reactie "Linux nog steeds niets voor de gewone gebruiker. Ooit geprobeert, maar was destijds een drama vwb hardware ondersteuning. "

Een gewone gebruiker die een voorgeinstalleerde linux omgeving op zijn pc krijgt en zelf de installatie niet hoeft te doen loopt ook niet tegen dit soort issues aan en kan waarschijnlijk zonder problemen het systeem gebruiken

[Reactie gewijzigd door Kees op 22 juli 2024 17:36]

SED @Kees4 december 2022 14:00
Je weet zeker dat je niet per ongeluk een window 95 iso gebruikt hebt?
Dit hele anti Windows verhaal klinkt bijzonder vergezocht en behoorlijk onwaarschijnlijk.
Maar wel grappige anekdote voor een Linux gebruiker ongetwijfeld:)
Xfade @Kees3 december 2022 14:42
Dit is sarcasme of geschreven 10 jaar geleden.
Kees BOFH @Xfade3 december 2022 15:08
Het is weinig sarcasme, maar het zijn wel twee incidenten samengetrokken stiekum ;)

De usb stick die wel wilde booten, maar halverwege de setup niet meer verder wilde was een incident van dit jaar. Overigens herkende windows toen mijn wireless netwerk ook niet, maar gelukkig had ik nog een usb dongle voor bedraad wat wel goed ging.

De windows install die de netwerkkaart niet kon vinden (wat in linux geen probleem was) was uit 2018 ergens. Dat was op een nieuw moederbord+chipset+cpu welke net een week daarvoor was uitgekomen, en windows dus logischerwijs de helft van de drivers niet aan boord had, terwijl mijn linux install alleen moeite had met de geluidskaart..

Mijn punt is dat veel mensen al afhaken op linux omdat de installatie iets meer computer kennis vereist dan een browser te openen. Terwijl windows hetzelfde probleem heeft, maar omdat mensen dat niet zelf herinstaleren lopen ze gewoon niet tegen die problemen aan.

Daarnaast zijn er gewoon zaken die onder windows lastiger zijn dan onder linux, maar omdat men windows ervaring heeft, en dat spontaan vergeet als ze de verschillende OS'en vergelijken, lijkt het alsof linux ingewikkelder is terwijl dat gewoon een kwestie van ervaring/gewenning is.
j1b2c3 @Xfade3 december 2022 21:56
Mijn dell precision met intel 4de gen werkte te installatie perfect alle drivers werden gewoon gefownload door de windows installatie of achteraf met de vraag om naar een driver te zoeken..
Mijn MSI B450 met 2400G was een drama uit eindelijk de installatie op een andere computer gedaan zelf amd drivers installeren en klaar omprikken en werken . misschien dat het dit jaar beter is maar een paar jaar geleden niet. Ik heb ern oude IMac c2d uit 2012 die al 6 jaar linux mint draait iedem installatie een probleem . maar een maal geinstallerd via een ander systeem en hij loopt al jaren als een zonnetje ook de updates naar nieuwe versie verlopen zonder problemen.
JacobsT @Kees7 december 2022 10:39
Ik zou graag Linux gebruiken binnen een werkomgeving maar ik mis vooral zaken zoals:
- Deftige exchange integratie (outlook blijft voor mij echt wel de beste mailclient en die draaien op linux is natuurlijk bagger en gepruts)
- Geen deftige multimontor support. Zelfs met talloze nvidia drivers slaag ik er niet in 6 schermen van 2 identieke GPU's aan te sturen

Heel wat zaken zijn toch ook wel wat zoeken en regeltjes in shell gaan typen als je zaken wil aanpassen of tweaken.

Windows daarentegen maken ze net TEVEEL voor de gewone gebruiker. Alle geavanceerde functies worden steeds meer weggestopt achter talloze doorklik menu's. Voor powerusers vind ik windows minder en minder worden maar in mijn huidige werkomgeving is een switch naar Linux geen optie and oh lord have I tried. Gaming evenmin dus momenteel heb ik ook op men gamepc nul incentive om te switchen. Het idee van Linux is voor mij erg aantrekkelijk maar in de praktijk gewoon niet viable in mijn usecase.

Op vlak van installatie kan ik al helemaal niet volgen. Zelf partities maken in windows is super simpel en duidelijk. Bij linux als je geavanceerd zelf partities wil gaan opstellen toch al een pak complexer. Ben ik absoluut niet mee akkoord. Windows installatie is stickje erin, 5 keer op enter en je boot al windows bij wijze van spreken.

[Reactie gewijzigd door JacobsT op 22 juli 2024 17:36]

rjd22 @drakiesoft3 december 2022 08:59
Hardware ondersteuning is op Linux beter dan op Windows om eerlijk te zijn. De Linux kernel ondersteund veel meer (ook oude) hardware dan Windows 11 doet.

De grootste problemen ga je krijgen bij bedrijven die geen opensource drivers willen delen en dus niet in de kernel zitten zoals Nvidia of Broadcom.

Voor deze moet je extra drivers installeren wat in Ubuntu heel makkelijk te doen is in de Software & Driver UI.

Voor de rest is Ubuntu tegenwoordig gewoon exact dezelfde ervaring als Windows 11. Al voelt Ubuntu iets minder commercieel.
nullbyte @rjd223 december 2022 11:31
Hardware ondersteuning is op Linux beter dan op Windows om eerlijk te zijn. De Linux kernel ondersteund veel meer (ook oude) hardware dan Windows 11 doet.
Als je een antieke videokaart hebt die Nvidia niet meer ondersteund in de Windows Driver misschien. Verder zou ik zeggen dat hardware maar vooral software beter wordt ondersteund op Windows. Dat is namelijk het OS dat 95% van de wereldbevolking gebruikt.

Voor simpel desktop gebruik, browsertje in firefox, filmpje kijken op VLC geeft Ubuntu wellicht een soortgelijke ervaring als Windows 11. Ga je er wat dieper in dan kom je er achter dat je dingen moet gaan uitzoeken. Bijvoorbeeld: Hoe maak ik snips? Wat bij Windows Win+shift+S is, waar is de taskmanager, hoe werken de processen? Waar is mijn C\:schijf? WTF is dit voor bestandssysteem, wat is bin, etc, var enz enz? Mijn Windows software als b.v. Photoshop of MS paint werkt niet/is niet beschikbaar wat is een alternatief?

Uiteindelijk bied Ubuntu een prima desktop ervaring met een simpele GUI en software distributie maar exact dezelfde ervaring als Win 11? Nee, Windows 10 biedt niet eens de zelfde ervaring als Windows 11.

[Reactie gewijzigd door nullbyte op 22 juli 2024 17:36]

Aegir81 @nullbyte3 december 2022 11:51
Voor simpel desktop gebruik, browsertje in firefox, filmpje kijken op VLC geeft Ubuntu wellicht een soortgelijke ervaring als Windows 11. Ga je er wat dieper in dan kom je er achter dat je dingen moet gaan uitzoeken. Bijvoorbeeld: Hoe maak ik snips? Wat bij Windows Win+shift+S is, waar is de taskmanager, hoe werken de processen? Waar is mijn C\:schijf? WTF is dit voor bestandssysteem, wat is bin, etc, var enz enz? Mijn Windows software als b.v. Photoshop of MS paint werkt niet/is niet beschikbaar wat is een alternatief?
Het klopt dat de dingen anders werken, maar dat geldt voor elke overstap. Toen ik een jaar of 7-8 geleden overstapte naar macOS heb ik ook het één en ander moeten leren. Maar door regelmatig eens te wisselen van OS, leer je wel je persoonlijke voorkeuren beter kennen.

Zelf gebruik ik al erg lang ook allerlei Linux-distro's. Soms gewoon om te testen, soms ook als daily driver. Mijn advies aan alle nieuwkomers is om Ubuntu te installeren en van daaruit het nieuwe OS te leren kennen. Askubuntu is dan een erg handige website om te bookmarken :-)

Een keer je met Ubuntu vertrouwd geraakt, kun je de talloze opties gaan uitproberen en vergelijken. Zelf ben ik geëindigd bij Gnome als favoriete DE en Flatpaks als voorkeursmanier om software te installeren, waarbij Fedora dan de absolute voortrekker is in het leveren van de laatste versie. Momenteel gebruik al een drietal maandagen Pop!_0S, die (nu nog) Gnome gebruiken en Flatpaks leveren via de ingebouwde app store.

Zelf vind ik dat de Linux-distro's enorm veel toegankelijker geworden zijn in vergelijking met de begindagen waarin in het gebruikte (ergens begin jaren 2000 schat ik). Alles werkt nu zo goed als altijd meteen na installatie en het installeren van software is veel eenvoudiger geworden. De vereenvoudiging van de distributies leidde echter niet toe een versimpeling, want alle opties zitten er nog steeds in (of je duikt de terminal in). Ubuntu was zeker een voortrekker in het toegankelijker maken van het OS voor 'gewone' gebruikers.
nullbyte @Aegir813 december 2022 12:02
Ik heb over de loop der jaren uit interesse op Raspbian na Linux eigenlijk alleen in VMs Ubuntu, Open Suse, Linux Mint, PopOS en Manjaro geprobeerd.

Sinds kort gebruik ik een Steam Deck in een Dock met Monitor toetsenbord en muis voor simpel desktop werk, dus browsertje fimpje. Ik heb nu Ubuntu in boxes voor een Ubuntu cli cursusje dat ik uit entertainment en voor wat algehele IT kennisverbreding doe.

Het scheelt weer wat aan energie, de 10 Watt van een SD is even wat minder dan een complete desktop met Nvidia GPU en ook in Idle stroom zuipende Ryzen CPU. En ik pak nu wat Linux kennis mee.

Het zal wel zijn omdat je in een VM makkelijk terug gaat bij problemen naar de Host, in mijn geval dus Windows. Maar Steam OS dat op Arch gebaseerd is is eigenlijk de eerste uit het rijtje die me echt bevalt. Hier worden Flatpacks gebruikt en KDE plasma als GUI.

Maar je hebt gelijk, het is toegankelijk. Je moet alleen wat moeite willen steken in het leren van een nieuw systeem. Ik zou zeggen dat de leercurve van Linux in vergelijking met Windows en vooral MacOS het hoogste is. Daarbij komt wel dat er voor Linux en Ubuntu als meest bekende distro een legio aan filmpjes en ander hulpmateriaal voor beginners te vinden is.

[Reactie gewijzigd door nullbyte op 22 juli 2024 17:36]

w3news @nullbyte3 december 2022 12:27
Het is net wat gewend bent en wat je bij het andere probeert te zoeken.
Als je Windows gewend bent, probeer je hetzelfde bij Linux, maar dat werkt niet altijd zo, zelfde andersom.
Bestandssysteem is anders maar als je alle OS naar elkaar legt is Windows meer een uitzondering dan Linux.
C schijf is voor jou als Windows een belangrijk punt om bestanden te zoeken, in Linux gaat dat anders, maar gek zit het niet in elkaar. (En bin ed zijn gewoon mappen, geen schijf als C)
Dat de main partitie in Windows nog C heet is misschien meer gek, heeft vooral te maken met de geschiedenis, en dat het nog.C heet is bijzonder.
En wat Windows programmas op Linux is dat je gewend bent dingen op een bepaalde manier te doen, en hetzelfde zoekt bij een ander OS.
Zelf werk ik 15 jaar met Ubuntu, en mis echt niks, ik denk ook nooit na over drivers, alles werkt, en alle software wat ik nodig heb.
(Nieuwe printer zelfs eerder aan de praat dan onder Windows)
Eerlijk gezegd weinig Windows ervaring de laatste 10+ jaar, en laatste 2 jaar voor mijn werk een MacBook. (Prive nog steeds Ubuntu)
jerisson @nullbyte3 december 2022 12:38
Bijvoorbeeld: Hoe maak ik snips? Wat bij Windows Win+shift+S is, waar is de taskmanager, hoe werken de processen? Waar is mijn C\:schijf? WTF is dit voor bestandssysteem, wat is bin, etc, var enz enz?
Dit toont vooral aan dat het eerder een ding is van gewenning dan van logica of gebruiksvriendelijkheid.

Neem Ubuntu 22.04 bijvoorbeeld. De snipping tool openen doe je door op PrtScrn te drukken. Je krijgt dan de keuze uit regio, venster of volledig scherm (en nog wat extra opties, ik heb ze zelf nog niet bekeken - ik ben zelf pas sinds deze week over op 22.04). Dat lijkt me toch iets gebruiksvriendelijker en logischer dan een willekeurige combinatie toetsen in te drukken.

Bestandssystemen: in Windows krijgt ieder opslagmedium een semi-willekeurige letter toegekend, en zijn het apparte bestandssystemen. Uit het pad zelf kan je niet opmaken over welk device het gaat of wat er op staat. In Ubuntu werk je met 1 zgn logisch bestandssysteem: persoonlijke files - of ze nu op een afzonderlijke partitie staan of niet - staan altijd in /home/<user>, externe opslag staat typisch in /media/<devicenaam>

Uiteindelijk is vooral een kwestie van wat je gewend bent.
sympa @nullbyte3 december 2022 13:46
Iets als een oude Wacom tablet werkt niet meer op nieuwere Windows-versies. Maar wel op Linux.
Dat soort dingen maak je vaker mee.
laptopleon @nullbyte4 december 2022 01:10
Verder zou ik zeggen dat hardware maar vooral software beter wordt ondersteund op Windows. Dat is namelijk het OS dat 95% van de wereldbevolking gebruikt.
Mijn ervaring is anders. Juist als je een oude printer, tablet of minder gangbaar pci usb-kaartje wil gebruiken, is de kans een stuk groter dat ie het onder Ubuntu 'gewoon' doet.

Echt heel netjes hoe bijvoorbeeld een hele oude Wacom Intuos2 (introductiejaar: 2004!) het meteen herkend werd, zelfs het een en ander aan in te stellen was via een regelpaneel in de systeemvoorkeuren dat spontaan verscheen. Dat is bij Mac of Windows niet, daar moet je zelf achter een driver aan. En Wacom maakt die bewust niet meer voor macOS zodat je van alles zelf moet gaan klooien met oude drivers en voorkeuren handmatig overzetten, of een nieuwe Wacom moet kopen.

Wat betreft een screenshot maken.. dat moest ik als Mac-gebruiker bij Windows ook opzoeken dus dat maakt voor mij dan niet uit. Is allemaal het probleem niet want het is een kwestie van een paar sleutelwoorden intypen in Google.
ejabberd @nullbyte4 december 2022 08:52
Voor simpel desktop gebruik, browsertje in firefox, filmpje kijken op VLC geeft Ubuntu wellicht een soortgelijke ervaring als Windows 11. Ga je er wat dieper in dan kom je er achter dat je dingen moet gaan uitzoeken. Bijvoorbeeld: Hoe maak ik snips? Wat bij Windows Win+shift+S is, waar is de taskmanager, hoe werken de processen? Waar is mijn C\:schijf? WTF is dit voor bestandssysteem, wat is bin, etc, var enz enz? Mijn Windows software als b.v. Photoshop of MS paint werkt niet/is niet beschikbaar wat is een alternatief?
Dat lijken mij allemaal vragen die de modale gebruiker nooit stelt maar als die dat toch doet, dan is de kans quasi onbestaande dat ie het antwoord niet zal vinden via Google. Het grootste voordeel van Linux vind ik namelijk de documentatie. Elk probleem kun je zelf oplossen als je kunt lezen en dat is enorm leerrijk. Je bent dus niet afhankelijk van support helpdesks, dure cursussen of het inhuren van dure experts. Blader voor de gein maar eens door alle documentatie van VLC. Met die software kun je meer dan wat Jan Modaal ermee doet. :)
RobWu @rjd223 december 2022 09:35
Hardware ondersteuning is op Linux beter dan op Windows om eerlijk te zijn.....

Backwards compatibility... damned if you do... damned if you don't... 😉
sympa @RobWu3 december 2022 13:47
Voor een deel is het ook de mogelijkheid tot specialisatie en gedwongen upgrades. Daar heeft Microsoft een andere insteek dan de makers van Linux.
Uruk-Hai @rjd223 december 2022 09:21
Hardware ondersteuning is op Linux beter dan op Windows om eerlijk te zijn.
Om eerlijk te zijn: die ervaring verschilt van persoon tot persoon en van machine tot machine.

Ik geef je wel gelijk over NVidia.

[Reactie gewijzigd door Uruk-Hai op 22 juli 2024 17:36]

jerisson @rjd223 december 2022 09:32
Die drivers (en andere gesloten zaken zoals bepaalde codecs) kunnen ook eenvoudig meegeïnstalleerd worden door een vinkje aan te zetten tijdens de installatie van Ubuntu. Dan hoef je dat nadien zelfs niet manueel te doen (tenzij je natuurlijk hardware zou veranderen).

Voor gewoon gebruik heb ik eigenlijk al jaren geen issues meer gehad met Ubuntu of drivers.

De grootste problemen treden op als ik voor development een specifieke driver nodig heb, en de driver die via de repositories komt vergeet te verwijderen. Maar dat is iets dat een gewone gebruiker en 9/10 developers normaal niet nodig heeft.
groene henk @rjd223 december 2022 10:33
Het grote voordeel voor mij van Ubuntu is livepatch (zit in de lts versies). Alle security updates worden zonder reboot geïnstalleerd. Bij Windows is dat helaas anders.
Tevens merk ik dat de cpu veel minder belast wordt als bij Windows.
Ik vond de overstap makkelijker als gedacht en heb gemerkt dat Ubuntu bijna op alle hardware installeert (2 niet officiële laptops en een 12 jaar oud pc-tje). En je kunt het eerst testen via een usb drive.
Tevens lijkt me het OS niet ontworpen om zoveel mogelijk marketing data van mij te verzamelen (Windows 10/11) of mij vaak een MS dienst op te dringen (Edge, Bing, MS-Office).
Maar het grootste voordeel is dat het gewoon 5 jaar gratis is inclusief security patches. En daarna gewoon upgraden naar de volgende gratis versie. :) :)

[Reactie gewijzigd door groene henk op 22 juli 2024 17:36]

Gps4l @rjd224 december 2022 00:48
Ik viel laatst bijna flauw.

Ik kocht een nieuwe muis, een Logitech en op de verpakking stond ook Linux als ondersteund OS.
RonnnL @drakiesoft3 december 2022 08:43
Mee eens, ik haak ook af, onder meer door de vaktermen (mesa? Snap?) en door alarmbellen zoals browsers die blijkbaar nog steeds niet makkelijk updaten, en drivers waarbij ik als gebruiker mijn 'risiconiveau' moet bepalen.

Als ik nog student was met zeeën van tijd: prima. Maar in een gezinssituatie is het me de tijdsinvestering niet waard om middagen te stoeien met drivers van niet meewerkende hardware...
Blokker_1999
@RonnnL3 december 2022 10:03
Maar termen zoals dll en registry doen je niet weglopen van Windows? Of gebruik je misschien dat OS met zijn kext en DMG bestanden?
System @Blokker_19993 december 2022 10:16
Geen idee wat jij in het register moet gaan rommelen om windows te gebruiken.
Maar idd, voor normaal gebruik hoef je er nooit te komen.
bwerg @System3 december 2022 11:41
Bij een distro als Ubuntu hoeft dat ook niet, dat is het punt. Daar zit gewoon een UI overheen die de technische details verbergt. Als gebruiker hoef je de term 'snap' nooit tegen te komen.
whiner @bwerg3 december 2022 12:11
Snap maakt dingen makkelijk. En dat is niet de bedoeling bij de die hard Linux mensen. Iets gecentraliseerd waarmee je met 1 appstore iets via een gui kan installeren, horror !!.

Mijn vader is over op Linux en ik heb hem niet horen klagen.
Een gemiddelde gebruiker wil een webbrowser, mail en office en geen omkijken hebben naar beheer.

Hier voldoet Ubuntu in combinatie met office365 web perfect aan.
_Pussycat_ @whiner6 december 2022 08:27
Is er intussen een alternatief voor Paint op Linux? Gewoon iets waar ik wat dingen van een screenshot aan kan ik passen en dus geen GIMP?
whiner @_Pussycat_6 december 2022 08:51
Ja, dat is Pinta.

https://www.pinta-project.com/
System @bwerg3 december 2022 13:19
maar op een of andere manier kreeg ik er wel geen steam op...
Nochtans wou ik het wel degelijk doen slagen.
Baardmeester @bwerg4 december 2022 13:55
Totdat iets niet werkt en er in alle hulpartikelen alleen wordt beschreven hoe het op te lossen in de terminal.
Aegir81 @RonnnL3 december 2022 11:54
Tweakers kan ook een artikel schrijven over Windows dat specifieke tools gaat benoemen die de standaard gebruiker ook niet herkent. Het punt is juist dat alles automatisch goed zou moeten gaan en dat je als gebruiker je er niet hoeft in te verdiepen (maar dat wel kunt als het je interesseert).

Ik heb een aantal jaren simpele Linux-introducties gegeven aan leerlingen (13-15 jaar) om hen kennis te laten maken met open source en alternatieven voor Windows (en macOS). De eerste installatie moet je uiteraard wat begeleiden en uitleggen, maar eens geïnstalleerd waren ze snel genoeg aan de slag met het systeem.
rjd22 @RonnnL3 december 2022 09:04
Dit is een technisch artikel die de sluier oplicht van distributie ontwikkeling.

Dit is totaal geen representatie van het gebruik van het OS waar je dit allemaal niet hoeft te weten.

Het is handiger om eens een live-usb te booten en eens een kijkje te nemen. Dit kan je doen zonder het OS te installeren. Het OS zal gewoon starten zonder dat dit je allemaal gevraagd wordt.
ShaiNe @MaestroMaus3 december 2022 10:00
Drakiesoft en RonnL hebben wel degelijk een punt. Ik heb in 15 jaar tijd Ubuntu in al zijn smaken geprobeerd en toch kan ik er niet aan wennen. Telkens weer als ik een nieuwe release uitprobeer (ik heb er een zelfs een aparte computer voor met verschillende bootschijven), is het een teleurstelling als ik merk hoe onlogisch, ongebruiksvriendelijk en beperkt sommige zaken zijn en dat je toch telkens weer moet teruggrijpen naar de terminal als je dieperliggende dingen wil aanpassen.
rjd22 @ShaiNe3 december 2022 10:12
Maar laten we nou eens eerlijk zijn. Dit is toch niet anders dan met Windows of OSX?

Als je een OS niet gewend bent dan kost het gewoon heel veel tijd om vertrouwd te raken met het OS. Als je het elke keer even probeert dan zal het gewoon niet wennen omdat het anders is dan Windows.

Hetzelfde met de CLI. Het klopt dat je soms naar de CLI moet grijpen als er geen UI voor is. Maar dit is in Windows niet anders. Ik heb heel vaak de file explorer moeten openen in Windows om een .ini file aan te passen omdat hier geen UI voor was.

Iedereen moet natuurlijk gewoon gebruiken wat hij wilt. Maar het verschil van hoeveel je in de UI kan doen tussen Ubuntu en Windows is niet heel groot.
blorf @rjd223 december 2022 22:36
Eigenlijk doe ik alles via de CLI, bij een *nix-achtig systeemm, iig. Je kan gewoon meer informatie met minder acties genereren met een toetsenbord. De beste GUI-ervaring die ik me herinner was WinXP. Op de een of andere manier zat dat zo in elkaar dat alles met de muis heel snel te doen was. Daarna die perfectie nooit meer gezien.
reablom @ShaiNe3 december 2022 10:38
Ik heb jarenlang Ubuntu gebruikt op mijn PC. Ik schat een jaar of 10 vanaf 2008. Werkte mi prima en werd ook steeds beter/gebruiksvriendelijker.

Een jaar of 4 bij het bouwen van een nieuwe PC toch besloten er weer Windows op te zetten, eigenlijk vooral omdat het nét wat minder gedoe was met sommige applicaties. Zo heeft sync.com bijvoorbeeld geen Linux applicatie.
Jerie @ShaiNe3 december 2022 13:11
Drakiesoft en RonnL hebben wel degelijk een punt. Ik heb in 15 jaar tijd Ubuntu in al zijn smaken geprobeerd en toch kan ik er niet aan wennen. Telkens weer als ik een nieuwe release uitprobeer (ik heb er een zelfs een aparte computer voor met verschillende bootschijven), is het een teleurstelling als ik merk hoe onlogisch, ongebruiksvriendelijk en beperkt sommige zaken zijn en dat je toch telkens weer moet teruggrijpen naar de terminal als je dieperliggende dingen wil aanpassen.
En ik heb meerdere keren in mijn leven volledig Linux desktop gedraaid, alsmede volledig macOS, alsmede volledig Windows. Qua desktop. En iedere keer als ik dan switch van m'n main UI en main OS, dan is dat ontzettend wennen.

In Windows kan ik overigens nog steeds niets vinden qua configuratiescherm. Er lijken varianten van Windows XP/Vista, 7, en 10/11 te zijn.
MadEgg
@ShaiNe3 december 2022 10:08
en dat je toch telkens weer moet teruggrijpen naar de terminal als je dieperliggende dingen wil aanpassen.
Net als het register op Windows zeg maar? Elke keer dat ik Windows installeer ben ik een tijd bezig met register hacks en third party tooltjes, deels via Poweshell, om het zo te laten werken als ik wil. En dat is gebaseerd op hoe Linux distro’s werken.

Als je met de standaard setup werkt op Linux of Windows ben je snel klaar. Wil je er iets tussenin dan moet je tweaken. Elk heeft zo zijn sterke en zwakke punten. Voor mij slaat die balans enorm sterk door richting Linux. Maar klagen over CLI, terminals, scripts en .debs is een non-argument. Het is niet nodig als je je aanpast aan de manier waarop je OS standaars ingericht is.
System @MadEgg3 december 2022 10:15
Dan doe je wel iets grof fout.
Ik ben technisch genoeg onderbouwd om in de hive keys te gaan rommelen.
Maar het is jaren geleden dat ik dat nodig had. En dan nog was het om te rommelen met een paar registration keys om een trail te verlengen of zo.

Toen ze op LTT die linux challenge hadden ben ikzelf ook eens terug aan de slag gegaan met de laatste Ubuntu.
Het was een nachtmerrie. Enkel en alleen al steam aan de praat krijgen was een hele opgave om een of andere reden.
Baardmeester @System4 december 2022 13:53
Het ligt soms ook aan welke distro of iets makkelijk installeert. Ik draai Linux Mint op mijn HTPC en op een laptop en daar was Steam gelijk zonder problemen geïnstalleerd. Terwijl Linus bij geloof ik PopOS het hele systeem om zeep hielp, omdat hij een of andere vage waarschuwing had door geklikt. Voor mij was bijvoorbeeld wel het installeren van een driver voor een Xbox One controller dongle een heel gedoe wat ik de gemiddelde gebruiker zie doen.

Ik denk dat uitkiezen welke distro met welke desktop environment het beste bij je past wel het meeste gedoe is. Er zijn er zoveel en ik heb al vaak geen idee wat nou het verschil is of dan heb je weer dat het gebaseerd is op een andere distro. De gemiddelde gebruiker wilt dat echt niet weten. Die wilt gewoon Linux net zoals Windows of Mac(OS). Ga ze maar eens proberen uit leggen wat het verschil is tussen Ubuntu, Xubuntu, Linux Mint en Linux Mint Xfce Edition.
MadEgg
@System3 december 2022 10:19
Toen ze op LTT die linux challenge hadden ben ikzelf ook eens terug aan de slag gegaan met de laatste Ubuntu.
Het was een nachtmerrie. Enkel en alleen al steam aan de praat krijgen was een hele opgave om een of andere reden.
Dan doe je zelf ook iets grof fout ;)

Er zijn genoeg valide redenen om register tweaks op Windows te doen. Internet probes aanpassen bijvoorbeeld. Of je systeemklok in UTC draaien in plaats van lokale tijd. Telemetrie inperken. Dat jij het niet gebruikt betekent niet dat er geen use case voor is.
System @MadEgg3 december 2022 11:33
Maar dat is verre van standaard gebruik, en in die context dus ook niet aan de orde.
Ik hoop dat je dat zelf ook wel snapt?
MadEgg
@System3 december 2022 13:44
Idem op bijvoorbeeld Ubuntu. Als je gewoon de standaard aanhoudt heb je geen terminal nodig. Het ging juist om niet-standaard gebruik.
Jerie @MadEgg3 december 2022 13:11
Telemetrie beperken is in Windows moeilijjker dan het op Ubuntu ooit is geweest (een dpkg -P op een amazon service)
nullbyte @MaestroMaus3 december 2022 11:07
Voor sommige mensen moet alles ook standaard werken. Deze digibeten gebruiken alleen geen Windows maar MacOS.

Zelf gebruik ik sinds een paar maanden vooral Steam OS als desktop. Wat mij eerder tegen hield was dat gaming hoe graag distibuties als Manjaro en Ubuntu het ook willen dit gewoon veel handiger is op Windows. 80% van de servers op het internet draait op Linux, daar is ook een reden voor. Kwestie van "right tool for the right job".

Het enige dat logischerwijze niet werkt op SteamOS is Xbox PC Gamepass. Ja je kan het steamen via de MS cloud, vind ik niks en krijg ik jeuk van.
whiner @MaestroMaus3 december 2022 12:14
Daar heb je het mis. Ubuntu werkt tegenwoordig meteen. En via de gui (dat tegenwoordig logischer in elkaar zit dan Windows) is het erg makkelijk om net als op je telefoon een app te installeren via de Ubuntu appstore.
RonnnL @MaestroMaus4 december 2022 08:41
Het ligt genuanceerder: ik heb Linux een eerlijke kans gegeven. Dat resulteerde in dagen stoeien met niet meewerkende printer en scanner. Het hoeft niet te werken 'als Windows', maar ik wil niet hoeven werken met een CLI om zaken aan de praat te krijgen.

Dat ik tijd heb geïnvesteerd in leren omgaan met Windows, dát doet er inderdaad niet meer toe: dit ging spelenderwijs thuis, op school etc. Nú Linux leren kennen vergt een actieve tijdsinvestering, en dat bij een drukke gezinssituatie.

Als je mijn werkgever zo ver krijgt Linux te gebruiken, dan ga ik er graag in de tijd van de baas mee aan de slag. En als tijdsinvestering gering is wil ik thuis ook een poging wagen. Maar als ik de reacties lees, zijn de meningen nogal verdeeld over hoe simpel een overstap is. Ook het artikel zelf laat doorschemeren dat er echt nog veel werk aan de winkel is.

Suggestie van RJD22 om rond te neuzen via een live-usb is overigens wel sterk: die mogelijkheid was me ontschoten.
RoyTrenneman @drakiesoft3 december 2022 10:58
Oneens. De pc van mijn schoonouders had een nieuwe ssd nodig en daarmee hadden we geen Windows meer beschikbaar.

Ubuntu er op gezet. Uurtje uitleg er achteraan en gaan met die banaan.

Die twee oudjes heb ik nog geen seconde horen mopperen.

Hardware ondersteuning is nauwelijks een probleem met Ubuntu.

Tijdens mijn werk kom ik meer hardware problemen tegen op Windows systemen dan met Ubuntu. Zeker als mensen een wat oudere gpu gebruiken (good old Matrox).
bwerg @RoyTrenneman3 december 2022 11:37
Een windows-licentie is al jaren niet meer afhankelijk van het opslagmedium.

Maar alsnog een prima excuus om windows uit het raam te gooien hoor. O-)

[Reactie gewijzigd door bwerg op 22 juli 2024 17:36]

RoyTrenneman @bwerg3 december 2022 20:12
Klopt, maar ik had geen licentie key en geen recovery partitie meer.
bwerg @RoyTrenneman3 december 2022 20:53
Met de laatste versies van windows is dat niet nodig. Bij activatie wordt een of andere 'vingerafdruk' van je hardware vastgelegd, waarmee een volgende activatie gedaan kan worden zonder een key in te voeren.
MrMarcie @bwerg3 december 2022 21:44
Precies, de basics.
RoyTrenneman @bwerg4 december 2022 00:16
Dat dacht ik ook, want dat heb ik bij wel meer computers gedaan, maar op dit systeem (Medion ding) bleef deze vragen om een licentiesleutel.
sfranken @bwerg4 december 2022 04:25
De key voor Windows zit in je firmware. Met Linux (via de terminal) is deze zo naar voren te halen:

> sudo strings /sys/firmware/acpi/tables/MSDM | tail

Dat presenteert je windows key netjes op het scherm
MadEgg
@drakiesoft3 december 2022 09:46
Tja, en elke keer dat ik Windows gebruik kijk ik continu om. Windows is echt een draak in mijn beleving, qua usability. Ieder zijn ding ;)
nullbyte @MadEgg3 december 2022 11:49
Het is maar net wat je gewend bent. Hoeveel moeite je in het leren van een nieuw OS wil steken en hoe technisch je onderlegd bent. Een beetje IT-er vind zijn eigen manieren om snel het gewenste in welk OS dan ook voor elkaar te krijgen om zo een efficiënte workflow te creëren. Ik krijg dat voor elkaar in Windows en sinds kort steeds meer op Linux. De flow vinden op Linux gaat niet vanzelf, maar om nu te roepen dat het een draak is. Dan heb je er wellicht nog niet genoeg mee gewerkt. Of je bekijkt de zaken door een roze Linux GNU bril. Dat is meer een PICNIC probleem dan de schuld van het OS.
Gps4l @nullbyte4 december 2022 00:56
Als ik één keer windows updates doe, heb ik gelijk weer heimwee naar Linux.

Iedereen moet vooral het besturingssysteem gebruiken wat hij wil, maar van windows update krijg ik nog steeds vlekken in nek.
Sluit de computer niet af.

Waarom gaat dat zo veel makkelijker en minder vervelend op Linux ?
En dan zit ik dus op een rolling release. Het is niet zo dat ik op Linux minder updates krijg, eerder andersom. (opensuse tumbleweed)
MrMarcie @MadEgg3 december 2022 21:46
Ik gebruik beide. Zo'n drama is Windows niet. Maar voor mij heeft Linux de voorkeur. Maar daar moet je wel iets meer voor doen.
langestefan @drakiesoft3 december 2022 13:51
Het is helaas nog steeds een drama. Mijn laptop was onbruikbaar onder Ubuntu 21.04 LTS. Meest basale dingen zoals de GPU, wifi card, multi-monitor support etc. werkten niet of pas met een grote omweg.
Wolfos @drakiesoft3 december 2022 17:27
Hardwareondersteuning werkt momenteel best prima. Je kunt pech hebben, maar het meeste werkt out of the box. Als het niet out of the box werkt is er wel behoorlijk werk aan de winkel.

Wat voor mij het grootste nadeel is is hoe lastig het blijft om applicaties van buiten de repositories te installeren.
Ze blijven rommelen met app stores, maar het is op de desktop de norm om applicaties via de website van de fabrikant te installeren. Dat gaat Ubuntu niet veranderen, en het zou beter zijn als ze daar een goede oplossing voor konden bedenken.
Ik zie vaak AppImage langskomen, maar dat is puur voor portable software terwijl je meestal de applicatie wilt installeren.
ajow @drakiesoft3 december 2022 10:05
Als je het wilt leren. Dus 4 zaterdagen de tijd in wilt steken zodat je genoeg er van begrijpt. Dan kan ik echt arcolinux aanraden.
Wordt veel uitleg gegeven en het is bedoeld zodat je linux leert door het te gebruiken.
oef! @ajow3 december 2022 15:06
Alleen een sadist zou een Arch-achtige of Gentoo aanraden aan iemand die weinig kennis van Linux heeft :+
ajow @oef!4 december 2022 09:36
Tsss eff vraagje? Hoeveel weet jij van verschillen tussen distros?
Puur debian zou ik ook niet aanraden aan een totaal beginner

[Edit]
enne bedankt voor je compliment man voel me echt gewaardeerd. En voor degene die jou gemodereed heeft het is echt opbouwende kring (sarcasme)

[Reactie gewijzigd door ajow op 22 juli 2024 17:36]

oef! @ajow4 december 2022 11:44
Ah joh, ik wou je niet beledigen. Ik gebruik zelf Debian en Ubuntu maar heb jaren geleden best wel lang Gentoo gebruikt. De installatie en het onderhoud daarvan was destijds behoorlijk obscuur en tijdrovend.

Arch heb ik nooit gebruikt maar ik heb het wel eens gepoogd te installeren en dat ging mis - de documentatie op de eigen website was onvolledig. Zowel Gentoo als Arch zijn niet geschikt voor beginners.
ajow @oef!4 december 2022 12:01
Puur arch en puur gentoo ben ik helemaal met je eens. Niet gebruiken als beginner.

Maar als je als beginner goed geholpen wilt worden bij arco linux heb je telegram, Discord en forum waar je goed geholpen wordt. En je hebt een heel leerpad van beginner tot je eigen distro bouwen.
Aegir81 @ajow3 december 2022 11:57
Die kende ik niet. Is dat dan gebaseerd op Arch? Dat is ook al een hele leercurve om geïnstalleerd te krijgen. Goed dat de optie bestaat voor de geïnteresseerden, maar het doelpubliek is wel helemaal anders dan wie Ubuntu probeert te bereiken.

Gentoo heeft ook zo'n leercurve om werkend te krijgen.
ajow @Aegir814 december 2022 08:39
Jaa het is op arch gebasseerd maar arcolinux bied die leercurve aan en geeft de kennis dat je het kan.

Zelf begonnen met mint en ubuntu maar vond t niets. Deze distro geeft gewoon iets meer een kick van hee weer wat nieuws geleerd.

Edit: (type foutje)

[Reactie gewijzigd door ajow op 22 juli 2024 17:36]

fretnn 3 december 2022 08:26
De Firefox-snap start nu snel op.
Als hij al opstart. Hier bij mij op het werk meerdere 22.04.X clean installs gehad waarbij firefox direct na installatie gewoon niet wou opstarten.
Tegelijkertijd hebben we steeds meer Ubuntu-releases die we moeten onderhouden. Momenteel ondersteunen we onder meer 18.04, 20.04 en 22.04 als lts-releases, met daarnaast natuurlijk de recentste interimrelease. Het kost veel tijd om deb-packages te onderhouden voor al die verschillende releases.
Flauw argument toch om naar snap te gaan ? Ik kan mij niet inbeelden dat ze toen ze beslisten om met 2 jaarlijkse LTS versies te werken dat ze toen niet wisten dat ze ondersteuning voor 4 ubuntu versies tegelijk moesten verzorgen.

Zijn er mogelijkheden om heel het snap gedoe volledig er uit te gooien, of stappen we (de linux users op m'n werk) beter over op een ubuntu variant (en welke dan ?) ?
Verwijderd @fretnn3 december 2022 08:56
Snap er uit gooien is eenvoudig, weet alleen niet of het er niet stiekem weer in komt als je software installeert waarvoor enkel een snap beschikbaar is in de repo.

Ondertussen hebben voor mij die snaps hun kans gehad en ben ik over gestapt op Linux Mint xfce.
kozue
@Verwijderd3 december 2022 15:13
Snapd verwijderen is inderdaad genoeg om het compleet van je systeem af te krijgen. Maar je moet wel een eigen blacklist in je hoofd houden van deb pakketten die je niet kunt installeren. Sommige debs, voornamelijk chromium en firefox, zijn geen echte debs maar wrappers, en installeren gewoon snapd weer terug, en het snap pakket.

Je kunt voor firefox wel de gewone versie blacklisten met een apt configuratie bestand en de mozillateam ppa installeren. Heb ik ook gedaan (f* snap), en werkt tot nu toe prima. Chromium (en andere Google spyware) moet ik niks van hebben, dus misschien is het daar lastiger?
Xander2 @kozue6 december 2022 15:43
Chromium (en andere Google spyware) moet ik niks van hebben, dus misschien is het daar lastiger?
Mnee, even eenvoudig, zie https://www.linuxcapable....wser-on-ubuntu-22-04-lts/.
swhnld @fretnn3 december 2022 09:27
Als ik het artikel lees is het doel uiteindelijk van de .deb packages af te komen bij leveranciers, althans, in het interview wordt gesproken dat de push vanuit Mozilla kwam voor Firefox als Snap.

Met die gedachte moet je denk ik gaan overwegen om te kiezen naar welke distributie je wil met welk package systeem. Neem daar vooral in mee welke software jullie moeten gebruiken vanuit het bedrijf dat dat actief ondersteunt wordt op die distributie.

Mijn persoonlijke verwachting is dat Snap en Flatpack achtige oplossingen steeds meer de standaard worden vanuit kosten perspectief voor ontwikkelaars. Je eindigt dan immers met 1 of 2 builds te onderhouden die dan feitelijk op elke distributie kunnen werken. Nu is het nog zo dat je .deb .rpm. aur of zelfs je tarball niet werkent te krijgen zijn op allerlei distributies omdat componenten missen. Resultaat is dat veel software alleen ondersteunt wordt op een paar grote distro's als Ubuntu of RedHat.
Blokker_1999
@swhnld3 december 2022 10:01
Maar er zijn ook nadelen aan zulke oplossingen, net daarom dat ik ze liever niet gebruik. Je wordt ineens afhankelijk van je package provider om alles up to date te houden daar alle dependencies mee in het package zitten.

Heel het doel van Debian met zijn .deb files is net dat alle software die gebruikt maakt van dezelfde dependency ook allemaal echt dezelfde files gaat gebruiken. Zit er dan een securityprobleem in die dependency moet je die maar 1 keer oplossen. Met moderne packages ben je ineens weer afhankelijk van veel meer partijen om de problemen op te lossen.
swhnld @Blokker_19993 december 2022 11:42
Helemaal waar, maar met tientalen distributies is dat voor een ontwikkelpartij niet compleet te supporten, en voor gewone eindgebruikers is dat ook niet iets waar ze tegenaan willen lopen om in een dependency hel te komen.

Dus voor experts zoals wij is er geen enkele noodzaak, sterker nog het aankloten en oplossen is een deel van het plezier.
Maar voor het gros van de mensen is het het belangrijkste dat het gewoon werkt. En dat vergeten veel mensen vaak, er zijn meer perspectieven om uit te redeneren, en al die perspectieven hebben hun gelijk op hun punten.
kozue
@swhnld3 december 2022 15:06
Maar voor een ontwikkelaar die snaps/flatpaks uitbrengt is dat zijn eigen probleem om op te lossen. Die moet zichzelf up-to-date houden over security issues in alle libraries die in zijn pakket zitten, want die levert ie zelf mee. Hij moet dan een nieuwe versie aanbieden om een probleem in een meegeleverde library te fixen, ook al was er geen update voor zijn applicatie.

Voor een ontwikkelaar die debs/rpms levert is dat probleem er niet. Die libraries komen uit het systeem en de distro is verantwoordelijk voor de fix. Wanneer de distro-library geupdate wordt, is de applicatie vanzelf weer up-to-date. Dus is het voor een kleine developer niet veel handiger om alleen debs/rpms te leveren en de dependencies uit te laten zoeken door de distro’s?
swhnld @kozue3 december 2022 15:33
Nou nee, je software over de schutting gooien en zoek het maar uit werkt niet. De eindgebruiker zal namelijk naar jou doorverwezen worden voor support als het niet werkt.
Een distributie zal het worst zijn dat jou spelletje of sport competitie pakketje niet goed werkt voor een handvol gebruikers van hun distributie.
Dus dat kost je als kleine ontwikkelaar veel tijd aan ondersteuning die dan niet meer naar ontwikkeling kan gaan, wat je juist graag doet.
dmantione @swhnld3 december 2022 12:51
Nou, er is ook gewoon Linux Standard Base, zodat een pakket overal installeert. Maar LSB wordt vooral door grote softwarehuizen gebruikt, de kleintjes kiezen kiezen er vaak toch voor om aparte pakketten per distributie te gaan maken. Ik denk dat er op dit punt veel te winnen valt met beter gereedschap en documentatie: LSB-conforme softwarepakketten maken is niet voldoende toegankelijk naar mijn mening.
MadEgg
@swhnld3 december 2022 09:51
Dat klopt wel, maar het gecentraliseerde karakter van Snap is naar. Met Flatpak kan je ook een store aanleveren als distro maar heb je alle vrijheid om eigen bronnen aan te leveren. Maar Ubuntu heeft niet geleerd van het Mir-debacle en zet hier eigenzinnig weer door op een Ubuntu-specifieke oplossing.

Daarnaast is bij een open source pakket als Firefox er weinig reden om geen automated builds op te zetten voor .debs. Voor belangrijke systeemcomponenten, wat een browser tegenwoordig toch wel is, zijn Snaps en Flatpaks niet de beste oplossing. Voor (closed) third party applicaties die ook een Linux-versie willen uitbrengen is het daarentegen zeer geschikt.
vdijken @MadEgg3 december 2022 11:09
Snap loopt soms achter. En als je een extensie moet plaatsen in een door snap geïnstalleerd programma ben je in de aap gelogeerd. Alles heeft als eigenaar root en snap zorgt ervoor dat je het haast niet kunt plaatsen, laat staan dat het werkt.
TheVivaldi @MadEgg3 december 2022 11:27
Flatpak en AppImage hebben ook mijn voorkeur, om de redenen die jij al noemt. (En ja, voor AppImage zijn er ook winkelfrontends). Dat wil zeggen: platform-eigen is m.i. beter, dus DEB, RPM, etc., maar als dat een probleem is voor de ontwikkelaar in kwestie, dan liever Flatpak of AppImage.

[Reactie gewijzigd door TheVivaldi op 22 juli 2024 17:36]

fretnn @swhnld3 december 2022 10:51
De linux desktops zijn bij ons vooral een gateway naar omze compute omgeving. Dus veel speciale software draait er niet op. Wat ik als admin vooral wil is een distro die out of the box werkt want linux desktops zijn een 'extra' bij ons. Maw minimal effort

Ik heb op zich geen problemen met het concept van snap. Maar de uitwerking is duidelijk nog niet polished
Hydranet @fretnn3 december 2022 10:28
Mijn systeem op het werk is Ubuntu en daar heb ik Snapd eraf gegooid en gebruik ik een Flatpak wanneer ik iets niet in de default repos kan vinden. Maar de vraag is hoe lang het nog mogelijk blijft on snapd te verwijderen.
Marve79 @Hydranet3 december 2022 10:44
Ik krijg een beetje systemd gevoel erbij, je kunt er maar beter mee leren omgaan want je kunt er straks toch niet meer omheen.
Hydranet @Marve793 december 2022 10:47
Wanneer ik geen keuze meer heb om snapd te verwijderen dan stap ik over naar een distributie waarbij ik wel een keuze heb en dan ga ik daar gewoon Flatpak gebruiken voor alles wat ik niet via de normale package manager kan vinden. Ik gebruik op mijn systeem thuis nu al Flatpaks voor een aantal packages die via Flatpak sneller geupdatet worden dan via een third-party repo.
Aegir81 @fretnn3 december 2022 12:01
Snap eruit gooien hoeft eigenlijk niet. Je kunt ook nog op de klassieke manier veel software installeren of je kunt Flathub toevoegen en dan eenvoudig Flatpaks installeren.

Je kunt overstappen van distributie, maar uiteindelijk kun je elke distro instellen als elke andere. Maar een distro vinden die het best aansluit bij jouw wensen is wel fijn omdat het veel config-werk kan besparen ;-)

Ik gebruik Pop!_OS, die gebruiken standaard Flatpaks. Maar wanneer software niet beschikbaar is als Flatpak dan installeer ik gewoon de snap. Mijn voorkeur voor Flatpaks gaat niet zover dat ik andere systemen weiger te gebruiken. De software kunnen gebruiken is nog steeds de prioriteit ;-)
kozue
@Aegir813 december 2022 15:19
Snap er helemaal af gooien hoeft inderdaad niet perse, maar scheelt wel een hoop systeem resources. Net als flatpak trouwens. Ik heb op Fedora 1 flatpak pakket geinstalleerd en de hele flatpak installatie is ergens tussen de 3 en 5 GB. Voor een tooltje waarvan de source code enkele kilobytes is… |:( Helaas was het niet makkelijk zelf te compileren zonder m’n hele systeem te vervuilen (gebruikt bv nog python 2), anders had ik dat wel gedaan.

Ik vind beide systemen een nutteloze verspilling van diskruimte en moet van allebei niks hebben. Om het nog maar niet eens te hebben over het gebrek aan aanpassingsmogelijkheden van zo’n containerised oplossing. Net zo dramatisch als docker, waarbij alle systeemtools als “ps” en “ls” nutteloos zijn geworden en ze daarom maar eigen versies mee leveren.
Aegir81 @kozue3 december 2022 16:04
Ik denk dat ze dat vooral zo maken om het toegankelijk te houden voor de gewone gebruikers, jouw kennis is duidelijk veel meer gevorderd en specifiek.

Ik zag onlangs een video van The Linux Experiment die het als volgt samenvatte: 'Vroeger was het niet toegankelijk en had je enkel als expert de mogelijkheid om Linux te gebruiken, nu is het veel toegankelijker voor iedereen en zijn veel zaken vereenvoudigd, maar de expert kan nog steeds doen wat hij wil."

De focus is inderdaad mogelijk wel gewijzigd.

En ik snap het nut van snap / flatpaks wel. Als Linux aantrekkelijker moet worden voor ontwikkelaars dan is het wel handig om de applicatie in 1 formaat te kunnen publiceren waardoor het meteen bruikbaar is op zo goed als alle distro's. Als je het apart moet ontwikkelen en up to date houden voor elke mogelijke versie, dan moet daar veel extra tijd ingestoken worden.
rjd22 @fretnn3 december 2022 08:54
Ik ben zelf overgestapt naar EndeavourOS. Dit is een easy install Arch Linux distributie met een hele vriendelijke community forum die heel behulpzaam is.

Eigenlijk bevalt mij dit enorm goed. Gewoon normale heel up-to-date packages. Als er iets stuk is wordt het altijd heel snel opgelost of komt er een uitleg om het te fixen (gebeurt bijna nooit). En omdat je de laatste packages hebt werkt gaming echt super.

Het voordeel is vooral geen snap of flatpack. Is een package niet beschikbaar dan is er wel een AUR build script die de applicatie voor je compiled van source of op een andere manier installeert met een simpel commando.

Voor dit OS is wel iets meer technische kennis nodig en je moet het niet vervelend vinden om heel af en toe naar de CLI te grijpen. Maar als je dat niet erg vindt is het een verademing.
MadEgg
@fretnn3 december 2022 09:07
Flauw argument inderdaad. Om Snap te vermijden draai ik nu PopOS! - die zet meer in op FlatPak en werkt ook nog veel met debs. Ook is de window manager heel verfrissend. Echt een aanrader wat mij betreft.
roT- 3 december 2022 09:37
Reden dat linux desktop nog steeds niet veel aftrek geniet is de versplintering aan distros. Die allemaal claimen de beste te zijn, en allemaal hun eigen DE hebben.

Hoe zou het het zijn als je maar 1 of 2 distros had.
Marve79 @roT-3 december 2022 10:47
Dat is niet de reden. De reden is dat Linux niet voorgeïnstalleerd is op nieuwe PC's.
roT- @Marve793 december 2022 11:26
Klopt.

Maar stel dat je maar 1 GNU/Linux had.
Wedden dat fabrikanten veel massaler zouden aanbieden?

Windows, MacOS of een Linux machine meneer? Een appeltje, raampje of een schattig pinguin op je deksel.

[Reactie gewijzigd door roT- op 22 juli 2024 17:36]

Aegir81 @roT-3 december 2022 12:04
Misschien wel, maar dat is nu natuurlijk de manier waarop zo al zover geraakt zijn. Iedereen kan en mag bijdragen wat ze willen en iedereen kan ook een andere distro maken wanneer ze het niet eens zijn met bepaalde keuzes. Het zorgt natuurlijk voor een deel dubbel werk maar het biedt de gebruikers wel veel diversiteit.

En er zijn ondertussen toch al redelijk wat fabrikanten waar je Ubuntu (of een andere Linux-distro) als standaard kunt gebruiken. In de winkels (Mediamarkt, CoolBlue, ...) is het natuurlijk nog helemaal anders. Het zou fijn zijn mocht die mogelijkheid er ook komen.
Marve79 @roT-3 december 2022 12:19
Wellicht als een commerciële partij het op zou pakken. Probleem van Linux is dat er niet een lijn is en de desktop is een beetje een rommel. De GUI van Windows en Mac zit veel beter in elkaar, daar is door UI designers echt over nagedacht, al is het niet iedereen zijn ding. Linux lijkt een beetje samengeraapt en het oog wil ook wat.

Kijk naar ChromeOS wat in feite ook Linux is en veel wordt gebruikt. Het is user friendly, mooie UI en is al 100x verder dan Linux ooit op de desktop is geweest.

Is dat erg, nee. Linux wordt vooral op servers gebruikt en heeft daar een enorm marktaandeel dus ja, Linux zal nooit verdwijnen maar UI-matig zijn de commerciële alternatieven wat mij betreft beter.
MadEgg
@roT-3 december 2022 09:45
Saai ;)

Ik ben blij met de keuze, aangezien ik nu kan draaien wat ik wil. Ik heb er vrede mee dat Linux een marginale positie behoudt als het alternatief is dat alles eenheidsworst wordt.

Voor hardwareondersteuning hoef je het niet te laten. Voor (commerciele) software zijn er prima oplossingen in de vorm van Snap en FlatPak waardoor de varieteit ook geen argument meer is om software niet uit te brengen. Steam & Proton zorgen voor een goede game ervaring. Ik vind het wel best zo.
RoyTrenneman @roT-3 december 2022 11:15
Dat heeft natuurlijk alles te maken met het feit dat je in de gangbare (web)pwinkel alleen computers kunt kopen met Windows voor geïnstalleerd.

Gerda wil een nieuwe computer, gaat naar de winkel, en komt statistisch gezien thuis met een Windows laptop. Niet omdat ze Windows wil of nodig heeft, maar omdat ze daaruit kan kiezen en verkopers geen idee hebben wat een Chromebook is en minder omzet oplevert.
kozue
@roT-3 december 2022 15:48
Ik denk niet dat het bestaan van de vele andere distro’s een belemmering vormt voor de adoptie van Linux. De meeste distro’s kent de gemiddelde gebruiker niet eens. Die kiezen gewoon voor degene die bij hun het bekendste is. Meestal Ubuntu of een van de andere groten (Fedora, Mint, Debian?). Dat er nog anderen bestaan maakt na de installatie niks meer uit.

Nee, het grootste obstakel voor de adoptie van Linux is dat computers voorgeïnstalleerd komen met Windows, en de gemiddelde gebruiker het geen zak uitmaakt wat er op draait, zolang ze maar kunnen Googlen, Spotifien en Netflixen. Waarom Linux installeren als je huidige computer doet wat ie moet doen?

Mijn vader draait al jaren tevreden Ubuntu. Ik beschouw hem als redelijk digibeet. Software installeren lukt hem onder geen enkel OS, ook niet onder Windows. Maar hij kan prima uit de voeten met Ubuntu. Hij draait Ubuntu omdat ik zelf geen Windows draai en dus geen Windows ondersteuning doe. Omdat hij wel graag af en toe mijn hulp kan gebruiken heeft hij mij zijn computer laten installeren met Ubuntu, vele jaren terug. Sindsdien krijg ik een stuk minder vragen. Hij had zelf een keer uitgevogeld hoe hij foto’s van zijn camera naar z’n computer krijgt. Iets wat m onder Windows nooit wilde lukken. Hij had ook een spelletje geïnstalleerd via de GUI store. Als ik hem zo bezig zie, denk ik dat het enige wat Linux op de desktop tegen houdt tussen de gebruiker’s oren zit.
Tjolk 3 december 2022 08:25
Ik draai nog 18.04 LTS en heb destijds zoveel mogelijk snaps vervangen door debs. Klopt het wat hij zegt dat snaps tegenwoordig bijna net zo snel opstarten?
Wordt onderhand tijd voor een nieuwe versie dus zou fijn zijn :)
swhnld @Tjolk3 december 2022 09:15
Probleem met ontwikkelaars (ook die van Canonical) is dat ze beesten van machines (nodig) hebben, thuisgebruikers daarentegen draaien vaak oudere hardware. Dus wat snel draait op de laatste 2022 i7 met 32gb geheugen en snelle grafische kaart is wat anders dan de 2015 i3 met 8gb die een thuisgebruiker heeft.

Onze ontwikkelaars werken op de laatste generatie machines met Ubuntu als standaard OS en daar werken de snaps goed, en worden de snaps nu als standaard gebruikt waar het voorheen losse pakketten waren want op hun vorige generatie machines was dat echt wel minder snel.
kozue
@swhnld3 december 2022 15:35
Dat snelheidsverschil kunnen ze niet fixen. Is een belangrijk onderdeel van hoe het werkt. Veel van de libraries van deb applicaties zijn al in het geheugen aanwezig. Die hoeven maar 1 keer ingeladen te worden, en kosten dus geen laadtijd of geheugen. Snaps echter leveren al hun libraries zelf mee, en alles moet dus nóg een keer ingeladen worden. Dat kost niet alleen meer tijd met opstarten, door het lezen van de disk, maar kost ook permanent meer geheugen (dubbele libraries). Zo wordt je 16GB nog maar hooguit 4GB waard, en je 1TB disk gereduceerd naar 200GB. Voor wat betreft applicaties tenminste. Niet heel efficiënt gebruik van moderne hardware. Dit is weer een stap terug in de tijd van een jaar of 10.

Dus die 8GB van jouw voorbeeld thuisgebruiker is in no-time vol als alles snap gebaseerd wordt, en dan begint je systeem weer te swappen alsof je Windows Vista op een Core 2 Duo draait. En niemand bij Canonical vraagt zich af wat ze nou in hemelsnaam aan het doen zijn.

Gelukkig hoef je dan je persoonlijke data (muziek, video, documenten, etc) niet dubbel bij te houden, toch? Nou, ik had gehoord dat, met de scheiding tussen het snap filesystem en het systeem, een proces als Firefox vroeger niet eens bij z’n downloads map kon komen. Dat zullen ze ongetwijfeld gefixed hebben, maar hoe? Door jouw $home/Downloads te whitelisten? Wat als ik ergens anders mijn bestanden op wil slaan? Maar goed, hier laat ik m’n klachten maar bij, aangezien ik die snap er heel snel af heb gekegeld en terug ben gegaan naar een deb. Ik heb dus geen ervaring met de huidige versie. Maar ook geen behoefte om het nog eens te proberen. Debs werken prima. If it ain’t broken, don’t fix it.
Verwijderd @Tjolk3 december 2022 08:51
Het is relatief met wat het was inderdaad sneller, maar bijvoorbeeld de snap store (zelf ook een snap) start nog steeds zo traag op dat, tegen de tijd dat het geopend is, ik alweer vergeten ben wat ik er op wilde zoeken.
swifty_DK @Tjolk3 december 2022 09:49
toen 22.04 uitkwam de eerste paar weken moeite gedaan om op de snap te blijfen. daarna eraf geflickerd. en mis het niet.
ik ben wel op Kubuntu
Jan Onderwater 3 december 2022 15:40
Gewone mensen willen helemaal geen Linux, die willen gewoon windows. Die willen ook geen open office ofzo, gewoon MS 365, net als iedereen.

Ik heb het volgende idee, MS maakt een windows met onder de motorkap Linux voor ARM. Ze zorgen voor ondersteuning en comptabiliteit met Windows software. Net zoals ze van DOS naar NT onder de motorkap zijn gegaan.

[Reactie gewijzigd door Jan Onderwater op 22 juli 2024 17:36]

Olympus user @Jan Onderwater4 december 2022 10:47
"Gewone mensen" als iets werkt en ze gewend zijn willen niet nadenken over alternatieven ook al kost het ze geld, gegevens, enz. We zijn kuddedieren en lopen met horde mee.
Zie Whatsapp , Windows enz.
Prima, maar er zijn altijd mensen die anders tegen het leven aankijken en het gevoel van vrij in keuze naar alternatieven willen hebben en gaan.
Jan Onderwater @Olympus user4 december 2022 11:13
Helemaal waar, ik reageerde op de headline boven het artikel. Linux doet het trouwens prima, op alles wat niet de desktop is heeft het een groot marktaandeel. En hoewel ik veel Linux implementatie heb gedaan bij grote bedrijven, ik wil het zelf ook niet op mijn desktop, daar ben ik gewoon blij met MacOS en Windows. Ik heb ook geen behoefte aan zelf een PC bouwen. Ik wil er mee werken, niet aan het apparaat knutselen.
Olympus user @Jan Onderwater4 december 2022 12:29
Zo heeft ieder zijn ding, gelukkig maar.
Ik heb een jaar of 8 geleden mijn laatste PC gebouwd, ding loopt als een tierelier maar ik had geen zin meer in Windows. Vroeger al eens OS2Warp en Ubuntu en zelfs een oude Mac geprobeerd maar was het net niet. Sinds een jaar of wat op Linux Mint, heerlijk voor een jong gepensioneerde thuis :-)
crazyboy01 @Jan Onderwater3 december 2022 19:59
Valt wel mee. De meeste mensen in mijn omgeving draaien niet persé op Linux, maar ook lang niet altijd op Windows. Ik zie echt enorm veel Macbooks en Chromebooks. Ben het overigens niet geheel oneens. Ze hebben het heel mooi gemaakt met een store en alles, maar Linux blijft toch geweldig voor servers en minder voor doorsnee desktop gebruik. Ondanks alle GUI dingen blijf ik toch af en toe nog naar de commandline zoeken en dat zou voor een 'gewoon' persoon zonder hulp niet echt een optie zijn. Daar komt nog bij dat veel software, zoals de software die je noemt, gewoon niet beschikbaar komt op Linux. Of je moet aan de slag met Wine, maar dat kan met willekeurige grote suites zoals Office ook nog altijd lastig zijn.
Jan Onderwater @crazyboy013 december 2022 21:02
Linux is prachtig, dat is het punt niet, het punt is dat doodgewone mensen als mijn buren of anderen die geen ITers zijn helemaal geen behoefte hebben aan Linux, die willen gewoon windows (veel minder vaak een mac). Die willen ook geen open office of wat dan ook, die willen gewoon MS365 net als op het werk, want daar kunnen ze mee werken. De knoppen en functies zitten op de juiste plekken waar ze deze kunnen vinden.
Ik heb met HPUX en andere Unix varianten gewerkt, heb privé liever Mac dan Windows, werk met beiden. Heb grote bedrijven enorm veel licentie besparingen gebracht door servers naar Linux te brengen. Zou er niet in droom aan denken gewone mensen linux aan te raden.
ouweklimgeit @Jan Onderwater3 december 2022 17:11
Godzijdank heten we niet allemaal Jan en zijn we niet allemaal gewoon
hiostu 3 december 2022 08:37
Ik denk dat als Ubuntu groter wil worden onder het publiek dat ze een andere naam moeten pakken. Ubuntu voel voor mij te veel als een naam gekozen door techneuten, maar iets wat heel moeilijk zal aanslaan bij een groter publiek.
Slaiter @hiostu3 december 2022 09:06
Hoe men aan Ubuntu kwam is met name in de begin perioden regelmatig aangedragen. Staat los van techneuten, maar betreft een bepaalde filosofie.

zie: https://ubuntu.com/about

Het gaat overigens niet om de naam die men voor een bepaald project kiest (mits etisch verantwoord), maar meer hoe men met de naam ook daadwerkelijk het merk neerzet en bekendheid geeft. Een pakkende naam betekend nog niet een grotere populariteit.

Gemak en werkbaarheid doen dat wel en dat is iets waar met name de content makers aan mee kunnen werken. Bijvoorbeeld gewoon 4k streaming in de browsers net als Windows, Mac en Android hebben en support vanuit bv photoshop en autocad.
hiostu @Slaiter3 december 2022 10:07
Het gaat overigens niet om de naam die men voor een bepaald project kiest (mits etisch verantwoord), maar meer hoe men met de naam ook daadwerkelijk het merk neerzet en bekendheid geeft
Natuurlijk is het meer dan alleen de naam, maar een naam is wel degelijk erg belangrijk hoe iets blijft hangen. Het is niet voor niets dat producten en namen als Apple, Nike, Windows, Android groot zijn geworden. Het is een combinatie tussen naam, product en marketing. Ubuntu bekt gewoon niet zo lekker en klinkt niet als een OS, maar eerder als een gerecht uit Azië.
TheMaurice @hiostu3 december 2022 13:02
Tja, de naam is denk wel het minste van de problemen die Ubuntu tegenhoudt voor meer success. Chinees klinkende namen zijn ook al inmiddels vrij ingeburgerd wat dat betreft. Het gezwalk en de eigenzinnigheid van Canonical geeft gewoon niet bepaald vertrouwen, en dat terwijl 95% van de consumenten heel simpel zijn: Windows werkt prima en is vrij stabiel over de jaren, en een vergelijkbaar equivalent van Windows qua UX en UI zal dan ook prima voldoen voor 95% van de gebruikers.
Magic Power @hiostu3 december 2022 15:01
De naam maakt normaal gesproken normaal niet veel uit. Als voorbeeld: Familie van mij heeft een kind die Quint heet. De eerste maanden was het maar moeilijk om er aan te wennen. Maar na een aantal jaar vind iedereen 'Quint' helemaal geen rare naam. Men is er gewend aan.

"Ubuntu is an ancient African word meaning 'humanity to others'."

Nadat ik die naam ken, is het voor mij helemaal geen rare naam, net zoals de naam van dat kind van mijn familie, net zoals termen als Philips, DigiD, Macaroni, en noem maar op.

Zo kan ik ook objectief proberen te kijken naar de term Windows, voor het OS. Dan klinkt dat ook als een rare naam, want het is ofwel het 'Kijken door een Raam', ofwel de technische betekenis van de GUI waar elk programma zijn informatie op toont.
mrooie 3 december 2022 08:35
Ben zelf ook geen voorstander van snap.
Ook weer een poort wachter met een monopolie positie erbij.

Vroeger gebruikte ik Ubuntu om een oud apparaat eren tweede leven in te blazen.
Nu is het een steeds meer log os aan het worden met ongevraagde bloatware.

Nee ik wil geen games rhythm player etc of een zware grafische omgeving.

[Reactie gewijzigd door mrooie op 22 juli 2024 17:36]

init @mrooie3 december 2022 08:51
Als je minder 'bloatware' wil, zou je tijdens de installatie ook kunnen aangeven dat je een minimal install wil. Dan worden games e.d. niet geïnstalleerd.
mrooie @init3 december 2022 08:59
Thanks voor de tip gaat ik onthouden! _/-\o_
dmantione @mrooie3 december 2022 09:34
Ik denk dat het vanuit het theoretisch ontwerp van een besturingssysteem ook niet logisch is iedere applicatie in een container te draaien: Je hele runtime voor iedere applicatie kopiëren is nogal niet een overhead. Gedeelde bibliotheken dienen juist om applicaties code te doen delen, door elke applicatie in een container met zijn eigen bibliotheken te draaien ondermijn je dit principe. Kun je net zo alles statisch linken, dan werkt het ook op iedere distributie. De verleiding tot containerisering van de distributie is mijn inziens begrijpen, maar niet gewenst.
Uruk-Hai 3 december 2022 09:25
Wat is volgens jou de ethos van Ubuntu?
Ervoor zorgen dat alles zo gemakkelijk en toegankelijk mogelijk is, voor zoveel mogelijk gebruikers.
[knip]
Ben je bekend met Oibaf? Dat is onder gamers een van de populairste personal package archives om in te schakelen. Zo'n ppa is een manier voor ontwikkelaars om software en updates te distribueren naar Ubuntu-gebruikers. Oibaf bevat daily builds van Mesa en andere userspace-drivers. Enorm veel gebruikers schakelen dit in. Er is ook een andere populaire ppa, genaamd Kisak Fresh, met de recentste stabiele Mesa-release met backports. En dan is er nog Kisak Turtle, een vergelijkbare ppa die de nieuwste stabiele Mesa-versie zonder backports bevat.
Ik zie hier een hele alinea waar een normale gebruiker geen snars van snapt.

Er is nog wel wat werk aan de winkel voor Ubuntu.

[Reactie gewijzigd door Uruk-Hai op 22 juli 2024 17:36]

sonicboy @Uruk-Hai3 december 2022 09:50
Dus als je met Linux werkt ben je geen normale gebruiker :P.
Nee, ik denk dat hij bedoelt dat je nu niet meer zelf in je desktop moet gaan klooien met allerlei instellingen, maar dat dit dan binnen de snap versie van Steam kan gebeuren.
Gebruik zelf al +- 10 jaar Ubuntu en voor mij is alles verstaanbaar, maar kan mgoed inbeelden dat er redelijk wat technische termen specifiek aan Linux / Ubuntu zijn die het geheel moeilijk verstaanbaar maken voor buitenstaanders.
Nico Klus @Uruk-Hai3 december 2022 11:22
De essentie is dat het out of the box werkt, maar als jij het anders wil dan standaard dan kan dat.
Bij een gesloten OS is dat veel lastiger (niet mogelijk).

Op basis van je comment gok ik, dat je een OOB gebruiker bent, dan is dit inderdaad totaal niet relevant voor jou.
smitae 3 december 2022 08:50
Leuk artikel. Ik moet zeggen dat ik nu al dikke 2 jaar Ubuntu draai omdat mijn PC niet naar Win 11 zou kunnen volgens de check. Ja, wat tweaken en dan kan het wel, maar ik ben daar te lui voor en vond het onzin om mijn MoBo, CPU etc te upgraden.
In het verleden best wel pogingen gedaan met andere Linux distributies, maar dat was het in het verleden allemaal net niet. Het gegeven dat ik er nu 2 jaar op draai zegt eigenlijk al genoeg. 22.04 niks mis mee.

Daarnaast 2 NUC’s voor sensoren (1 thuis en 1 op een publieks sterrenwacht). Ook goed werkbaar, ook voor de vrijwilligers die minder in de IT zitten (de “gewone” mensen) is het goed te doen om wat basic beheer te dingetjes op te pakken.

Moet zeggen tot nu toe erg tevreden, geen issues met dingen die niet werken. En als ik wil kan ik onder de motorkap alles aanpassen zoals ik het zelf wil. Gebruik nog een paar programma’s via Wine, dan moet je toch echt even iets meer ervaring hebben en is het echt geen “gewone” mensen OS. Maar als je dat niet nodig hebt kun je zonder problemen uit de voeten met Ubuntu.

Snap….. Ja.. double feelings. Ja, erg handig, maar soms wil ik juist net weer even iets anders en dan is snap niet handig. Maar de luiheid slaat ook hier danig toe en alles wat ik aan apps draai heb ik via snap draaien. Dat alleen zegt denk ik al genoeg. Het werkt gewoon.

Enige nadeel voor de “gewone” mensen, snap-store zelf updaten, daarvoor blijk ik toch steeds weer naar de CLI terug te moeten. Snap stoppen en dan een refresh. Ook geen mega ingewikkeld stukje werk, maar zonder een search op het WWW en iets op de CLI doen geen snap-store update bij mij. Alle apps in de snap store zijn wel zonder problemen te updaten.

Overall, blij dat ik van Windows af ben, Windows voelde en voelt voor mij altijd als een noodzakelijk kwaad. Mogelijk speelt mijn UNIX achtergond daar ook een beetje in mee O-)

[Reactie gewijzigd door smitae op 22 juli 2024 17:36]

RoyTrenneman @smitae3 december 2022 11:06
Wine is niet gebruiksvriendelijk genoeg voor veel gebruikers, maar PlayOnLinux is een fijne applicatie om Windows applicaties op Ubuntu te draaien en is niet echt ingewikkeld.
smitae @RoyTrenneman3 december 2022 14:10
Thanks. Idd Wine config is niet heel prettig in de meeste gevallen.
Ik ga eens kijken of PlayOnLinux handiger is.
RoyTrenneman @smitae3 december 2022 20:16
Voor Mac gebruikers is er ook nogPlayonMac.
Blokker_1999
@smitae3 december 2022 10:06
Dus je bent te lui om 2 registersleutels toe te voegen en kiest dan maar voor een totaal ander OS want daar heb je helemaal geen leercurve mee?

En dan wel aanvaarden dat je een search op het internet en de CLI nodig hebt om je systeem up to date te kunnen houden.

Dat is toch gewoon bashen om te bashen?
smitae @Blokker_19993 december 2022 10:57
???

Ja, waarom zou ik iets speciaals moeten doen om een OS upgrade uit te voeren, omdat het OS gaat bepalen dat de hardware het niet trekt? Beetje vreemd op zijn minst. En dat terwijl ik er ook gewoon 165 euro voor heb betaald in het verleden voor Windows? Ik wil helemaal niet weten hoe Windows werkt of hoe ik reg-keys moet aanpassen. Het moet gewoon werken.

Volgens mij geef ik verder aan dat ik niet helemaal blij ben met snap omdat de snap-store update niet goed gaat. Zal men vast wel een keer fixen maar ik hoef in elk geval geen totale fresh install te doen.

Maar gegeven blijft dat ik met Windows uiteindelijk meer gezeur had dan met Ubuntu. Met Windows 10 was ik best wel tevreden, maar ook genoeg issues om bepaalde software draaiende te krijgen. Zat er weer eens een .net versie elkaar in de weg. Verwijderen en weer installeren dan werkt het soms weer, of niet. Na een fresh install ging het dan wel een tijdje goed, tot er weer iets van een update overheen komt. Daar werd ik wel een beetje erg moe van.

Dus nee, geen bashen om het bashen, gewoon eigen ervaring, stabiliteit Windows is gewoon veel minder dan Linux (Ubuntu), rare issues die te diep zitten om echt zelf te kunnen fixen en dan ook nog eens gaan afdwingen dat je je HW moet upgrade……

Dus ja, Ubuntu is een hele goede vervanger voor Windows, zeker voor de “gewone” mens die een standaard PC wil met standaard Apps en functies. Ik weet ook dat dat soort “gewone” mensen halen meestal een pre-installed laptop of PC dus die zal het allemaal boeien denk ik.
Voor mij persoonlijk is windows in elk geval einde verhaal.
Lazora 3 december 2022 09:46
Ik ben laatst aan de slag gegaan met ZorinOS (wat charme heeft maar ook tegenvalt). Blijkbaar ben ik niet de enige die Snap niet fijn vind werken, trage rommel. Overigens ben ik ook geen fan van Flatpak. Dat voelt erg bloated aan. De Ubuntu distro wil ik niet mee werken (lijkt teveel op een alternatief soort MacOS).

Linux Mint gebruik ik nog steeds met plezier, en overweeg daarnaast nog een alternatief om mee te wisselen omdat sommige games beter werken op andere distro's.
AvWijk @Lazora3 december 2022 11:33
Wat vond je tegenvallen aan Zorin? Ik ben juist wel blij met de default look en feel, voor mij vind ik de in te stellen macOS look wel lekker maar ben absoluut geen fan van Ubuntu met die opgedrongen snaps. Ik wil Linux ook juist kunnen draaien op een core 2 duo, en dat gaat prima met ZorinOS.
Lazora @AvWijk4 december 2022 00:53
Ootb: Updates overzicht vind ik niet duidelijk en werkt zeer traag met updaten, de layout knoppen zijn te erg gericht op het 'nieuwe' Windows wat ik omslachtig/een achteruitgang vind. Geen mooie 'Dark' kleuren match kunnen maken. Net allemaal niet. Tegelijk voelde het op een andere manier wel leuk als aanvulling.

Dus ik gebruik het nog eventjes tot ik iets anders wil.
AvWijk @Lazora4 december 2022 00:56
Zijn al veels te veel Linux distros met zo’n donker standaard thema. Daarom vind ik zorin ook zo prettig. Heel verfrissend. From dark to light
Lazora @AvWijk4 december 2022 01:10
In dat geval begrijp ik je voorkeur goed want hun lichte kleuren zijn zeker fijn, maar ik zoek (met hoge eisen) specifieke, donkere kleuren en gebruik niet het eerste de beste, het moet helemaal kloppen.

En verder vind ik het sloom of log aanvoelen, ik hou van vlot. Daarin bootsen ze mij het Windoos gevoel iets teveel na haha.

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