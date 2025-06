Flatpak of Snap?

In Linux-distributies installeer je standaard thirdpartysoftware met behulp van een pakketbeheerder. Die is vaak specifiek voor die distributie of familie van distributies ontwikkeld en haalt de software uit een distributiespecifieke repository. Een alternatief vormen de distributieonafhankelijke pakketformaten. De bekendste zijn Flatpak en Snap. Snap hebben we in een eerder artikel behandeld; in dit achtergrondartikel kijken we naar de grootste concurrent Flatpak en wat de verschillen tussen de twee pakketformaten zijn.

We beginnen echter bij de distributiespecifieke pakketbeheerders. Zo gebruiken de Linux-distributie Debian en zijn afgeleiden, waaronder het populaire Ubuntu, het pakketformaat deb. Een ander pakketformaat is rpm, dat voor Red Hat Linux was gecreëerd, maar ondertussen buiten de Red Hat/Fedora-familie ook gebruikt wordt door openSUSE en andere distributies.

Dit zijn de klassieke pakketformaten die nog altijd de basis vormen van de meeste Linux-distributies. Een programma wordt verspreid in de vorm van een deb- of rpm-bestand, dat enerzijds de bestanden bevat die door de pakketbeheerder worden geïnstalleerd en anderzijds allerlei meta-informatie, waaronder afhankelijkheden (dependencies). Veel pakketten hebben immers andere pakketten nodig voor hun werking.

Een pakketbeheerder zoals apt (voor deb) of yum, dnf of zypper (voor rpm) bekijkt welke afhankelijkheden een pakket dat je wilt installeren heeft en installeert deze dan ook. De bron van al die pakketten is in de meeste gevallen een online repository die specifiek voor je distributie(versie) is opgezet.

Foutloos samenwerken

De beheerders van een Linux-distributie hebben de taak om ervoor te zorgen dat de pakketten in de officiële repository van je distributie stabiel zijn en samenwerken met de afhankelijkheden. Daar komt heel wat bij kijken, want bij elke update van een pakket moet getest worden of andere pakketten die daarvan afhangen, nog altijd foutloos met deze nieuwe versie samenwerken.

Voor softwaremakers die hun software voor verschillende distributies willen verspreiden, is de uitdaging nog groter. Ze zijn dan al verplicht om hun software zowel in deb- als rpm-formaat te verspreiden om minstens de twee grote distributiefamilies te bereiken, maar zelfs dat is niet altijd voldoende. Elke versie van een distributie bevat specifieke versies van de afhankelijkheden in de officiële repository’s. In de praktijk kun je zo niet garanderen dat een pakket met al die versies probleemloos samenwerkt.