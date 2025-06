Ontwikkelaars willen Fedora Onyx met Budgie-omgeving als immutable OS aanbieden

De ontwikkelaars achter Fedora gaan Fedora Onyx met de Budgie-desktopomgeving vanaf de volgende versie van de distro als immutable versie aanbieden. Dat betekent dat de rootdirectory niet zomaar kan worden aangepast.

De ontwikkelaars van het besturingssysteem hebben daarvoor een voorstel gedaan bij het Fedora Project. In dat voorstel pleiten de ontwikkelaars ervoor om Fedora Onyx als immutable versie toe te voegen aan de mogelijke versies van de distributie. In een immutable OS is de rootdirectory read-only. Daardoor worden veranderingen aan het besturingssysteem na een herstart weer teruggedraaid, wat doorgaans een stuk veiliger en makkelijker te beheren is. Dergelijke systemen zijn doorgaans ook consistenter en stabieler.

Er zijn al verschillende immutable varianten van Fedora, waaronder het standaard Silverblue en KDE-variant Kinoite, maar Onyx heeft volgens de ontwikkelaars als belangrijkste troef dat die draait op de Budgie-desktopomgeving. Die is sinds de recentste release van Fedora 38 beschikbaar als officiële Fedora Spin.