Nederland heeft te maken met landelijke storing bij pinnen - update

Nederland heeft te maken met een landelijke storing bij betalen via pin. Het is onbekend hoe groot de storing is en hoelang die zal duren.

AlleStoringen meldt dat de storing er is sinds ongeveer vier uur. Veel klanten van supermarkten en andere winkels melden dat ze niet kunnen betalen met pin en alleen contant kunnen afrekenen. Betaalvereniging Nederland zegt tegen NU.nl dat het in elk geval niet ligt bij banken, betaalinstellingen en transactieverwerkers. Waar het probleem wel ligt, is onbekend. Volgens Geldmaat werken geldautomaten wel en treft de storing alleen betalingssystemen in winkels.

Update, 17.54 uur: De storing lijkt voorbij.