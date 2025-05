Marktplaats en 2dehands.be zijn onbereikbaar door storing - update

Marktplaats en 2dehands.be zijn momenteel niet bereikbaar. De problemen begonnen maandagochtend rond 10.10 uur. De storing komt een dag na de 25ste verjaardag van Marktplaats.

Op allestoringen.nl zijn maandagochtend meer dan 12.000 meldingen binnengekomen over de Marktplaats-storing. Ook 2dehands.be is onbereikbaar. Op het sociale medium X melden diverse gebruikers dat er problemen zijn met de website en de app. Ook de berichtenbox is daardoor niet te openen, waardoor kopers en verkopers geen contact met elkaar kunnen opnemen via het platform.

Update, 12.15 uur: De problemen lijken na iets minder dan twee uur verholpen. Sinds omstreeks 12 uur zijn zowel Marktplaats.nl als 2dehands.be weer bereikbaar. Ook het aantal meldingen op allestoringen.nl is drastisch afgenomen. Het is niet duidelijk wat de oorzaak was van de problemen.