Intel onthult details over Lunar Lake, bevestigt nieuwe desktop-cpu's in Q4

Intel heeft twee weken voor de start van de Computex-beurs alvast een tipje van de sluier opgelicht over de aankondigingen die we van de processorfabrikant kunnen verwachten. De cpu-maker geeft de eerste details over Lunar Lake vrij, en bevestigt nieuwe desktop-cpu's voor Q4.

De eerste productiewafers voor de Lunar Lake-generatie processors voor laptops rollen inmiddels van de band, zo maakt de cpu-fabrikant bekend. Lunar Lake staat gepland voor een release in het derde kwartaal van dit jaar en bouwt voor een groot deel verder op Meteor Lake, waarbij Intel een compleet nieuw chipletontwerp introduceerde. De nieuwe cpu's zullen echter gebruikmaken van een nieuwe generatie P-cores, codenaam Lion Cove, en een nieuwe generatie E-cores, codenaam Skymont. Ook is de Thread Director om die soorten cores aan te sturen verbeterd.

Naast de nieuwe cpu-cores krijgt ook de geïntegreerde gpu een upgrade. Die maakt de overstap naar de Xe2-architectuur, waarmee deze igpu's de eerste videochips worden die gebaseerd zijn op Battlemage. Losse videokaarten op basis van Battlemage verschijnen pas later dit jaar. De geïntegreerde graphics zouden tot wel vijftig procent sneller zijn dan die van de vorige generatie cpu's.

Ten slotte vertelt Intel over Lunar Lake dat de geïntegreerde npu voor AI-berekeningen fors is versneld. De rekenkracht daarvan stijgt van 10Tops bij Meteor Lake naar 45Tops. In combinatie met de 60Tops die de gpu kan leveren, zij het veel minder efficiënt, komt de totale AI-rekenkracht van de processor dus boven de 100Tops uit.

Intel bewaart een hoop informatie voor wanneer de Computex-beurs zelf van start gaat. CEO Pat Gelsinger zal op dinsdag 4 juni het podium betreden om een keynote te geven. Zo weten we nog weinig over de op de renders duidelijk zichtbare geïntegreerde LPDDR5-geheugenchips, die op het moederbord gesoldeerd dram moeten vervangen. Ook is nog niet duidelijk op welke productieprocedés de verschillende tiles van de Lunar Lake-processors zullen worden gefabriceerd.

Bovendien zal Intel tijdens Computex ook meer bekendmaken over de komende generatie desktop-cpu's, die bekend zijn onder de codenaam Arrow Lake. Waar de afgelopen drie desktopgeneraties gebaseerd waren op dezelfde techniek, komt met Arrow Lake in één klap alle nieuwe techniek van Meteor Lake ook naar de desktop, waaronder het tileontwerp, nieuwe productieprocessen en nieuwe architecturen voor de cpu-cores. Intel bevestigt dat Arrow Lake op de markt zal komen in het vierde kwartaal van dit jaar.