Dit wordt de hardware van 2024

De afgelopen tijd hebben we veel teruggeblikt op al het moois dat 2023 ons heeft gebracht, maar nu is het tijd om de blik op de toekomst te richten. In dit artikel duiken we in de roadmaps van alle grote hardwarefabrikanten en bespreken we onze verwachtingen voor de componenten van 2024.

Waar 2023 in sommige opzichten een beetje een lauw hardwarejaar was, lijkt het nieuwe jaar een aantal opwindende releases voor ons in petto te hebben. AMD komt in het begin van het jaar al met de Ryzen 8000G-processors en later in het jaar hopen we zelfs een compleet nieuwe generatie volwaardige desktop-cpu's gebaseerd op Zen 5 te zien. Ook voor Intel staat er veel op het spel met Arrow Lake, dat in tegenstelling tot Meteor Lake wél voor de desktop zal verschijnen.

Op het gebied van videokaarten lijken AMD en Nvidia nog even rustig aan te doen, maar gelukkig hebben we tegenwoordig een derde speler op deze markt. Intel komt dit jaar met zijn tweede generatie Arc-videokaarten. Wil Intel zich als grote gpu-naam kunnen vestigen, dan moet dat bijna wel een serieuze klapper worden.

Verder kijken we in dit artikel naar de verwachte ontwikkelingen in de wereld van ssd's en geheugen. Zetten de prijsstijgingen van de afgelopen maanden zich door in het nieuwe jaar en wordt 2024 dan toch eindelijk hét jaar van PCI Express 5.0? Een ontwikkeling waar meer zelfbouwers naar uitkijken, is waarschijnlijk die van de 'kabelloze' pc. Na het tonen van prototypes vorig jaar moeten fabrikanten van componenten en kasten het in 2024 eens worden over hoe dat gaat werken, wil dit concept een succes kunnen worden.

Op pagina's 2 en 3 neemt Tomas je mee in zijn verwachtingen voor processors en videokaarten. Willem neemt het stokje over op pagina's 4 en 5, waar je leest wat 2024 te bieden zal hebben op het gebied van ssd's, geheugen, behuizingen en meer.