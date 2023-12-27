Door Daan van Monsjou

Nieuwsredacteur

Feedback • 27-12-2023 06:00 42

De prijzen van DDR4 en DDR5 in 2023

Van diepe dalen naar voorzichtige stijgingen

27-12-2023 • 06:00

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Artikel

Waar 2022 begon met torenhoge geheugenprijzen, zeker in het geval van DDR5, was dat in 2023 wel anders. Net als bijvoorbeeld de prijzen van videokaarten en ssd's, kwamen de prijzen van DDR4- en DDR5-geheugen na de pieken van de coronacrisis in 2021 in een vrije val terecht. Geheugenfabrikanten zetten dan ook alles op alles om die daling te remmen, bijvoorbeeld door hun productie terug te schroeven, iets wat volgens analisten in de laatste periode van 2023 zichtbaar zou moeten worden.

In dit artikel blikken we terug op de ontwikkelingen in de geheugenmarkt gedurende dit jaar. Dat doen we aan de hand van door ons verzamelde data uit de Tweakers Pricewatch. We bekijken de algemene prijsontwikkeling van DDR4 en DDR5 in 2023 en voor welke bedragen direct leverbare DDR4- en DDR5-sets tegenwoordig verkocht worden. Ook gaan we in op de leverbaarheid van DDR5 en hoe dat het afgelopen jaar is veranderd.

DDR5fpa

Pricewatch-data

Dit artikel is gebaseerd op verzamelde gegevens uit de Tweakers Pricewatch. Op basis van deze data is onder andere uitgerekend hoe de prijs per GB van DDR4 en DDR5 zich het afgelopen jaar heeft ontwikkeld. Ook zijn de laagste prijzen van leverbare sets per geheugencategorie uitgezocht en bekijken we hoeveel DDR5-sets in totaal leverbaar zijn.

Om het prijsverloop van DDR4 en DDR5 aan te tonen, is de gemiddelde prijs per GB sinds januari 2022 berekend. De selectie is beperkt tot het prijsverloop van DDR5-4800 en DDR4-3200. Voor het berekenen van de geheugenprijzen die in april, augustus en december 2023 spelen, zijn de vijftien populairste geheugensets per type en snelheid gebruikt om een gemiddelde prijs per GB te berekenen. In het geval van de laagst geprijsde geheugensets, is bij iedere categorie altijd gekozen voor de laagste prijs van een geheugenset met een levertijd van één dag die in de Pricewatch te vinden was. Verdere verduidelijkingen staan onder de individuele grafieken.

De algemene prijsontwikkeling in 2023

Dit jaar begon dus met snel dalende geheugenprijzen, die toen al ver onder de piek van begin 2022 zaten. Geheugenfabrikanten, onder wie marktleiders Samsung en SK hynix, begonnen dan ook al snel hun geheugenproductie terug te schroeven. Door minder te produceren, zou het aanbod immers dalen. En een lager aanbod moet op zijn beurt de prijsdalingen doen omkeren, of in ieder geval afremmen.

Hoewel die productierem vrij vroeg in 2023 begon, werden de gevolgen pas vrij laat in het jaar zichtbaar. Geheugenfabrikanten en hun klanten zaten, door de lage vraag toen nog op volle capaciteit werd gedraaid, met overtollige voorraden die eerst weggewerkt moesten worden. De prijzen daalden dan ook maandenlang vrolijk door.

We concludeerden echter in ons recentste geheugenprijzenoverzicht, uit augustus van dit jaar, al dat de bodem van de dram-prijzen in zicht was. Dat bleek ook zo te zijn. De prijzen bereikten in september hun dieptepunt. Sindsdien is een voorzichtige stijging te zien, hoewel dat in de onderstaande grafiek wellicht amper zichtbaar is.

Hoewel de prijzen van zowel DDR4 als DDR5 nog altijd fors lager zijn dan begin 2022, lagen de prijzen per GB van beide geheugentypen deze maand op hun hoogste punt sinds mei. De DDR5-prijzen zijn nu, in december, bijvoorbeeld 6,85 procent hoger dan op hun dieptepunt in september. Bij DDR4 bedraagt die stijging sinds september 10,64 procent, met de kanttekening dat de DDR4-prijzen op 1 december gemiddeld weer iets lager waren dan op 1 november. De DDR5-prijzen stegen deze maand wel voorzichtig door.

Ook opvallend is dat de prijsverschillen tussen DDR4 en DDR5 flink zijn gekrompen in 2023. Laatstgenoemde is gemiddeld nog altijd duurder dan DDR4, dat inmiddels al bijna een decennium op de markt is, maar dat verschil is inmiddels teruggebracht van ruim het dubbele naar een kleine 34 procent. Op een dieptepunt in november was dat verschil zelfs 24 procent. In december stegen de DDR5-4800-prijzen overigens iets verder, terwijl de DDR4-3200-prijzen gemiddeld genomen iets daalden.

Prijsverschillen per geheugensnelheid

Ook in de gemiddelde en laagste prijzen per geheugensnelheid is duidelijk te zien dat geheugenfabrikanten hun productie hebben teruggeschroefd. De prijzen zijn namelijk sinds augustus vrijwel unaniem gestegen over alle verschillende geheugensnelheden. Zoals we hiervoor al stelden, zijn de DDR4- en DDR5-prijzen nog niet op het niveau van begin dit jaar, toen ze nog relatief hoog waren in vergelijking met de dalingen in de maanden daarop, maar die kant lijkt het wel weer op te gaan.

De prijzen van DDR5-geheugen liggen in alle gevallen hoger dan in augustus, zowel gemiddeld als minimaal. De grootte van die stijgingen verschilt wel per snelheid. Zo stegen de prijzen van DDR5-4800- en -6200-geheugen relatief weinig, terwijl de prijsstijging van geheugen van 5200 of 6400MT/s juist relatief groot is.

Opvallend is verder dat de gemiddelde kosten van relatief snel DDR5-geheugen, van 5600 of zelfs 6000MT/s, een kleinere meerprijs heeft dan voorheen. Die trend was eerder dit jaar al te zien en zet nu door. Dat maakt tragere geheugensets, van bijvoorbeeld DDR5-4800, momenteel minder interessant dan rond het begin van de DDR5-release. DDR5-5200 is gemiddeld genomen zelfs iets duurder dan DDR5-5600 en -6000.

De prijsontwikkelingen bij DDR4 zijn grotendeels hetzelfde. DDR4-3000 is gemiddeld als enige in prijs gedaald sinds augustus. Alle overige DDR4-snelheden zijn, zowel bij de gemiddelde als de laagste prijzen, duurder geworden. De prijzen zijn nog wel lager dan in april van dit jaar, met daarin alleen DDR4-4400 als uitzondering.

  • Gemiddelde prijs/GB DDR5
  • Laagste prijs/GB DDR5
  • Gemiddelde prijs/GB DDR4
  • Laagste prijs/GB DDR4

Laagste prijzen DDR4- en DDR5-sets door het jaar heen

Als we dieper inzoomen op de laagste prijzen van daadwerkelijk leverbare geheugensets, dan zien we de dalingen eerder dit jaar en de voorzichtige stijging opnieuw duidelijk terug. In april kostte een DDR4-setje van 32GB nog minimaal een kleine zes tientjes, waar je daar in augustus minder dan 50 euro voor kwijt was. Inmiddels is die minimumprijs weer met een tientje gestegen.

Ook de prijsstijgingen van DDR5 zijn goed te zien. Een 32GB-kit DDR5-geheugen kost nu gemiddeld ongeveer 100 euro, waar dat in augustus nog 85 tot 95 euro was en in april 105 tot 115 euro. Enkel de prijzen van snel DDR5-geheugen, vanaf 7000MT/s, ontkomen aan de genoemde trend. Die prijzen waren in december nauwelijks verschillend ten opzichte van augustus. In sommige gevallen is dat geheugen zelfs iets goedkoper. Bij die sets valt wel op dat de meerprijs nog altijd fors is ten opzichte van lager geklokte geheugensets. Bovendien zijn de voorraden van snel DDR5-geheugen nog altijd minder dan voorheen, iets waar we later dieper op ingaan.

Verder valt op dat DDR4-geheugen weer het prijsniveau van april nadert. In sommige gevallen is dat geheugen nog wat goedkoper dan acht maanden geleden, maar die verschillen worden kleiner. In vergelijking met augustus zijn bijna alle DDR4-prijzen in december gestegen. Dat geldt echter niet bij alle sets; sommige 64GB-prijzen liggen nog wat lager dan in augustus.

  • December
  • Augustus
  • April

DDR5-voorraaden nemen nog altijd toe

Samen met de voorzichtige prijsstijgingen zien we nog een andere trend op de geheugenmarkt. DDR5-geheugen was bij release eind 2021 bijzonder slecht leverbaar en dan veelal alleen tegen woekerprijzen. Dat zette door in 2022. Begin 2023 was de situatie al een stuk beter en dat is het hele jaar alleen maar verder verbeterd.

Als je nu een setje DDR5-geheugen wilt aanschaffen, dan hoef je niet meer verschillende webwinkels af te struinen in de hoop op wat voorraad te stuiten. DDR5 is, hoewel de niveau's nog niet kunnen tippen aan die van DDR4-sets, nagenoeg gemeengoed geworden.

De enige uitzondering is 8GB-setjes. Die waren van begin af aan slecht leverbaar en dat aanbod is nog altijd niet zo groot. Het aantal setjes dat uit voorraad leverbaar was, kromp zelfs iets in december ten opzichte van ons vorige meetmoment in augustus.

Verder de diepte in: de DDR5-voorraden in 2023

Als we kijken naar de voorraden van DDR5-sets van 4800 tot en met 6600MT/s, dan zijn er in totaal 575 kits direct leverbaar in de Pricewatch. Dat is een stijging ten opzichte van ons meetmoment in augustus, toen we 503 leverbare sets noteerden, wat op zijn beurt weer hoger lag dan de 348 leverbare geheugenkits in april.

Als we naar de verschillende snelheden kijken, dan valt op dat snellere geheugensets nog altijd minder goed leverbaar zijn dan de langzamere varianten. De sweetspot ligt op 5600 tot 6000 megatransfers per seconden, net als in de genoteerde prijzen. Van die sets zijn relatief gezien de meeste beschikbaar, met een gezamenlijk aandeel van 56,6 procent van de DDR5-totaalvoorraad. DDR5-6600 doet het logischerwijs het slechtst, met 14 leverbare kits op ons meetmoment. Dat komt neer op 2,4 procent van de totale voorraad.

Overigens was de voorraadtoename in december kleiner dan die tussen april en augustus. Dat wordt onder meer veroorzaakt door verschuivingen in de afzonderlijke snelheden. Zo nam de totaalvoorraad DDR5-5200-sets af, terwijl de voorraden van andere snelheden juist (licht) toenamen.

Verder valt op dat 32GB-sets wederom het populairst zijn, met 272 leverbare sets. Daarmee is die geheugencapaciteit goed voor bijna de helft van de totale voorraad leverbare sets in dit rekenvoorbeeld. Dat was ook het geval in augustus en april, hoewel de totaalvoorraad, en daarmee het aantal leverbare 32GB-kits, lager lag dan in december.

32GB wordt opgevolgd door 64GB-kits en met 16GB-setjes op plaats drie. Ook dat beeld is in december onveranderd ten opzichte van onze voorgaande twee meetmomenten, toen 64GB en 32GB ook respectievelijk op de tweede en derde plaats stonden. Kits van 8GB blijven slechts een beperkt aanbood hebben, met 20 uit voorraad leverbare sets. Van andere capaciteiten, zoals 24GB, 48GB, 96GB of 128GB, waren in december in totaal 51 sets leverbaar, bijna een verdubbeling ten opzichte van augustus.

  • December
  • Augustus
  • April
Aantal uit voorraad leverbare DDR5-geheugensets in de Pricewatch (december 2023)
Geheugentype Aantal modellen op voorraad Verdeling per capaciteit Percentage van totaal
DDR5-4800 86 8GB: 10x
16GB: 30x
32GB: 29x
64GB: 14x
Overig: 3x		 14,93%
DDR5-5200 84 8GB: 3x
16GB: 18x
32GB: 34x
64GB: 22x
Overig: 7x		 14,58%
DDR5-5600 150 8GB: 6x
16GB: 20x
32GB: 73x
64GB: 33x
Overig: 18x		 26,04%
DDR5-6000 176 8GB: 1x
16GB: 19x
32GB: 96x
64GB: 48x
Overig: 12x		 30,56%
DDR5-6200 16 8GB: -
16GB: -
32GB: 11x
64GB: 5x
Overig: -		 2,78%
DDR5-6400 49 8GB: -
16GB: 3x
32GB: 23x
64GB: 13x
Overig: 10x		 8,51%
DDR5-6600 14 8GB: -
16GB: -
32GB: 6x
64GB: 7x
Overig: 1x		 2,60%
Totaal 575 8GB: 20x
16GB: 90x
32GB: 272x
64GB: 142x
Overig: 51x		 100%
Aantal uit voorraad leverbare DDR5-geheugensets in de Pricewatch (augustus 2023)
Geheugentype Aantal modellen op voorraad Verdeling per capaciteit Percentage van totaal
DDR5-4800 75 8GB: 10x
16GB: 29x
32GB: 25x
64GB: 11x
Overig: -		 14,9%
DDR5-5200 94 8GB: 4x
16GB: 19x
32GB: 42x
64GB: 23x
Overig: 6x		 18,7%
DDR5-5600 135 8GB: 6x
16GB: 18x
32GB: 67x
64GB: 33x
Overig: 11x		 26,8%
DDR5-6000 140 8GB: 3x
16GB: 21x
32GB: 77x
64GB: 35x
Overig: 4x		 27,8%
DDR5-6200 13 8GB: -
16GB: -
32GB: 8x
64GB: 5x
Overig: -		 2,6%
DDR5-6400 37 8GB: -
16GB: 4x
32GB: 19x
64GB: 8x
Overig: 6x		 7,4%
DDR5-6600 9 8GB: -
16GB: -
32GB: 3x
64GB: 6x		 1,8%
Totaal 503 8GB: 23x
16GB: 91x
32GB: 241x
64GB: 121x
Overig: 27x		 100%
Aantal uit voorraad leverbare DDR5-geheugensets in de Pricewatch (april 2023)
Geheugentype Aantal modellen op voorraad Verdeling per capaciteit Percentage van totaal
DDR5-4800 63 8GB: 7x
16GB: 25x
32GB: 23x
64GB: 8x		 18,10%
DDR5-5200 68 8GB: 5x
16GB: 15x
32GB: 34x
64GB: 14x		 19,54%
DDR5-5600 100 8GB: 5x
16GB: 11x
32GB: 58x
64GB: 26x		 28,74%
DDR5-6000 82 8GB: 4x
16GB: 13x
32GB: 50x
64GB: 15x		 23,56%
DDR5-6200 11 8GB: -
16GB: -
32GB: 7x
64GB: 4x		 3,16%
DDR5-6400 19 8GB: -
16GB: 2x
32GB: 12x
64GB: 5x		 5,46%
DDR5-6600 5 8GB: -
16GB: -
32GB: 2x
64GB: 3x		 1,44%
Totaal 348 8GB: 21x
16GB: 66x
32GB: 186x
64GB: 75x		 100%

Snel DDR5-geheugen wordt beter beschikbaar, maar blijft duur

De snelste DDR5-sets, met snelheden van 6800MT/s of hoger, waren het afgelopen jaar duidelijk slechter verkrijgbaar dan lager geklokte geheugensets. Die situatie is door heel 2023 echter wel verbeterd. Waar er in april slechts 20 geheugensets met snelheden van 6800MT/s leverbaar waren, nam dat in augustus al toe tot 35 stuks. Nu, in december, is de voorraad verder gestegen naar 59 direct leverbare sets.

Zo waren er in december, op ons meetmoment althans, slechts vier 64GB-geheugensets met snelheden van 6800MT/s leverbaar. Er waren geen 64GB-kits leverbaar met hogere snelheden dan dat. Bovendien valt ook de totaalvoorraad van snelle geheugenkits in het niet bij die van lager geklokte kits. In december waren er 505 langzamere geheugensets van 16GB, 32GB of 64GB leverbaar. Daarmee zijn die voorraden ongeveer 8,5 keer hoger dan 59 leverbare snellere sets met diezelfde capaciteiten.

Ook wordt voor snel geheugen nog altijd een hogere prijs gevraagd. Dat prijsverschil is door het jaar heen wel kleiner geworden. Zeker in april was dat het geval: toen werd voor een DDR5-6800-setje bijna drie keer zoveel geld gevraagd als voor een DDR5-4800-set. Dat liep in augustus terug tot bijna twee keer zoveel. Nu is de meerprijs van een dergelijke DDR5-6800-set van 32GB teruggelopen tot ongeveer 70 procent, wat natuurlijk nog altijd een forse meerprijs is.

  • December
  • Augustus
  • April
Prijzen en voorraad DDR5-geheugensets van 6800MT/s en hoger o.b.v. Pricewatch-data (december 2023)
Geheugen Laagste prijs Prijs/GB Voorraad
DDR5-6800 16GB: 96,90 euro
32GB: 136,50 euro
64GB: 275,50 euro		 16GB: 6,06 euro
32GB: 4,27 euro
64GB: 4,30 euro		 16GB: 2x
32GB: 8x
64GB: 4x
DDR5-7000 16GB: -
32GB: 154,03 euro
64GB: -		 16GB: -
32GB: 4,81 euro
64GB: -		 16GB: -
32GB: 8x
64GB: -
DDR5-7200 16GB: 104,90 euro
32GB: 135,13 euro
64GB: -		 16GB: 6,57 euro
32GB: 4,22 euro
64GB: -		 16GB: 4x
32GB: 14x
64GB: -
DDR5-7600 16GB: 125,90 euro
32GB: 189,90 euro
64GB: -		 16GB: 7,87 euro
32GB: 5,93 euro
64GB: -		 16GB: 2x
32GB: 6x
64GB: -
DDR5-7800 16GB: -
32GB: 222,00 euro
64GB: -		 16GB: -
32GB: 6,94 euro
64GB: -		 16GB: -
32GB: 2x
64GB: -
DDR5-8000 16GB: 145,90
32GB: 199,00
64GB: -		 16GB: 9,12 euro
32GB: 6,22 euro
64GB: -		 16GB: 2x
32GB: 7x
64GB: -
Totaal - - 16GB: 10x
32GB: 45x
64GB: 4x
Totaal: 59x
Prijzen en voorraad DDR5-geheugensets van 6800MT/s en hoger o.b.v. Pricewatch-data (augustus 2023)
Geheugen Laagste prijs Prijs/GB Voorraad
DDR5-6800 16GB: 94,90 euro
32GB: 133,74 euro
64GB: 264,18 euro		 16GB: 5,93 euro
32GB: 4,18 euro
64GB: 4,13 euro		 16GB: 3x
32GB: 8x
64GB: 2x
DDR5-7000 16GB: -
32GB: 152,76 euro
64GB: -		 16GB: -
32GB: 4,77 euro
64GB: -		 16GB: -
32GB: 2x
64GB: -
DDR5-7200 16GB: 109,90 euro
32GB: 137,53 euro
64GB: -		 16GB: 6,87 euro
32GB: 4,30 euro
64GB: -		 16GB: 4x
32GB: 11x
64GB: -
DDR5-7600 16GB: -
32GB: 175,45 euro
64GB: -		 16GB: -
32GB: 5,48 euro
64GB: -		 16GB: -
32GB: 2x
64GB: -
DDR5-7800 16GB: -
32GB: 205,81
64GB: -		 16GB: -
32GB: 6,43 euro
64GB: -		 16GB: -
32GB: 2x
64GB: -
DDR5-8000 16GB: -
32GB: 298,00
64GB: -		 16GB: -
32GB: 9,31 euro
64GB: -		 16GB: -
32GB: 1x
64GB: -
Totaal - - 16GB: 7x
32GB: 26x
64GB: 2x
Totaal: 35x
Prijzen en voorraad DDR5-geheugensets van 6800MT/s en hoger o.b.v. Pricewatch-data (april 2023)
Geheugen Laagste prijs Prijs/GB Voorraad
DDR5-6800 16GB: 103,00 euro
32GB: 196,90 euro
64GB: -		 16GB: 6,44 euro
32GB: 6,15 euro
64GB: -		 16GB: 2x
32GB: 6x
64GB: -
DDR5-7000 16GB: -
32GB: 218,90 euro
64GB: -		 16GB: -
32GB: 6,84 euro
64GB: -		 16GB: -
32GB: 2x
64GB: -
DDR5-7200 16GB: 118,90 euro
32GB: 181,90 euro
64GB: -		 16GB: 7,43 euro
32GB: 5,68 euro
64GB: -		 16GB: 2x
32GB: 6x
64GB: -
DDR5-7600 16GB: -
32GB: 289,00 euro
64GB: -		 16GB: -
32GB: 9,03 euro
64GB: -		 16GB: -
32GB: 2x
64GB: -
DDR5-8000 16GB: -
32GB: -
64GB: -		 16GB: -
32GB: -
64GB: -		 16GB: -
32GB: -
64GB: -
Totaal - - 16GB: 4x
32GB: 16x
64GB: -
Totaal: 20x

Conclusie

Zoals gezegd, begonnen we het jaar met neerstortende geheugenprijzen. Na periodes van hoge prijzen en slechte beschikbaarheid, vooral in het geval van DDR5, was het weer mogelijk voor gebruikers om relatief goedkoop hun pc van een geheugenupgrade te voorzien, iets wat overigens ook gold voor ssd's, die gebruikmaken van een ander soort geheugen.

De prijzen stagneerden op hun dieptepunt rond augustus en september, om vervolgens voor het eerst in lange tijd weer voorzichtig te stijgen. Daarmee is duidelijk te zien dat de tactieken van geheugenfabrikanten, om hun productie en daarmee het aanbod terug te dringen, langzaam maar zeker beginnen te werken. We zeggen specifiek langzaam, omdat de stijgingen vooralsnog niet explosief zijn.

Het is te verwachten dat de dram-prijzen in 2024 verder zullen stijgen, hoewel de grootte van die stijging afwachten blijft. Analistenbureau TrendForce sprak eerder ook zijn verwachtingen uit voor verder stijgende dram-prijzen in 2024, mede omdat geheugenfabrikanten hun productie zullen blijven terugschalen. Diezelfde analisten verwachten overigens dat DDR5 volgend jaar DDR4 zal inhalen en 'de nieuwe mainstream' wordt. Of dat betekent dat het prijsverschil tussen DDR4 en DDR5 verder zal krimpen, moet nog blijken.

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Reacties (42)

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JDx 27 december 2023 06:52
Eind 2021 nog gekozen voor een Z690-DDR4, toen was DDR5 ook nog veel duurder en moeilijk leverbaar, gezien de prijs kan je nu zonder nadenken kiezen voor DDR5.
dutchnltweaker @JDx27 december 2023 07:09
Moet je wel een moederbord hebben met ondersteuning voor ddr5 en cpu.
JDx @dutchnltweaker27 december 2023 07:10
Ja dat was de keus toen, Z690-DDR4 of DDR5 bord, nu zou ik zeker voor een DDR5 gaan.
Wolfos @JDx27 december 2023 09:04
Het RAM is nu betaalbaar maar zijn de borden zelf niet nog een stuk duurder?
sebastienbo @Wolfos27 december 2023 10:36
Als je wilt gamen of hoge IOPS dan ben je beter af met DDR4 low latency, want op dit moment is er geen enkele DDR5 dat zo een lage latency heeft als DDR4

iedereen zit zich te focussen op de snelheid, maar voor korte transacties is latency belangrijker. (dat maakt je pc snapier) het is een beetje hetzelfde verhaald als random writes of sequal writes voor ssd's.. Latency is belangrijker dan snelheid.Bovendien is de hoge snelheid te snel, waardoor de ssd of pci bridge de bottlneck vormen.
Gelukkig zijn de meeste DDR5 moederborden compatibel met DDR4 ram.
metalmania_666 @sebastienbo27 december 2023 10:45
Gelukkig zijn de meeste DDR5 moederborden compatibel met DDR4 ram
Volgens mij geldt dat alleen maar voor Intel.
AMD heeft vziw alleen de mogelijkheid om of DDR4 icm mobo en proc, óf DDR5 icm mobo en proc te gebruiken
sebastienbo @metalmania_66627 december 2023 10:49
ow, wat een tegenvaller, want ja momenteel zijn AMD cpu's toch nog steeds sneller en zuiniger dan intel cpu's. Misschien zal Intel Alder lake(juni 2024) eindelijk een inhaal beweging maken zo dat AMD terug een concurrent heeft.(want meteor lake komt niet uit voor desktops)
Vlizzjeffrey @sebastienbo27 december 2023 17:02
Volgens jou logica zou DDR3 geheugen dan nog sneller zijn dan DDR4, want lagere latency..Nee zo werkt het niet, de frequenty speelt ook een rol.
sebastienbo @Vlizzjeffrey28 december 2023 01:27
Dat heb ik niet gezegd. Het komt er gewoon op neer, dat elke keer dat een nieuwe ddr op de markt kwam, dat die vaak trager was, en tijdens de eerste 2 jaar zie je dat inhalen en het ware potentieel gebruiken. En dat gebeurd nu ook met deze DDR5 generatie.De DDR5 van dit jaar was trager dan DDR4, dat zag je in veel benchmarks. Maar intussen zijn de eerste sticks aangekondigd die equivalante latencies kunnen geven in 2024. Op dat moment hebben ze een gelijkaardige latency en hogere snelheid. EN in 2025 zullen ze waarschijnlijk lagere latencies Krijgen.

[Reactie gewijzigd door sebastienbo op 22 juli 2024 14:37]

andru123 @sebastienbo27 december 2023 20:45
Wat is “snapier”? Verschil is in nanoseconden, het is onmogelijk voor een mens te ervaren.
Doordat ddr5 frequentie is hoger, de echte latency blijft ongeveer dezelfde tussen ddr5 en ddr4. Kijk bijv. hier: https://www.crucial.com/a...between-speed-and-latency
sebastienbo @andru12328 december 2023 01:30
Het ding is dat ram ook gebruik word voor calculaties bij te houden van de CPU of GPU, hij moet dan heel snel berekeningen bijwerken. dat kan zijn omdat hij iets decodeerd of encodeerd. in zulke gevallen krijg je heel veel micro transacties die wel afzien van latency. Ram word dus niet enkel gebruikt om bestandjes in te steken of binary code. Zelf je grafishe kaart gebruikt de ram, of in eht geval van een discrete kaart, zodra zijn vram op is (wat tegenwoordig snel is aangezien 8gb te weinig is geworden in 2023).
Tazzios @sebastienbo27 december 2023 12:05
Kijk je dan naar CAS latency of true latency?
bij elke nieuwe generatie wordt de CAS latency groter maar de true latency ligt voor DDR 4en 5 rond de 10ns.

Voorbeeld,CAS latency van 5! uitvoering: Kingston ValueRAM KVR667D2N5/1G ( wel 15ns)
jimh307 @sebastienbo30 december 2023 17:01
Ik wou het net zeggen, maar je haalt me de woorden uit m'n mond. Ik heb liever iets trager DDR5 met strakke timings dan andersom. Zelf heb ik een 7800X3D en dan is ramsnelheid al minder belangrijk, maar mijn 5600mt/s RAM heeft wel hele strakke timings en dit merk je niet in een hogere framerate, maar wel minder stutter en een vloeiender gameplay, dus betere 99%lows.
Daarbij lust de AM5 socket te snel geheugen niet. Boven de 5200mt/s is overklokken en geeft dit geen garanties. Die timings mogen van mij nog veel en veel lager worden.
dutchnltweaker @JDx27 december 2023 07:12
Ja ook wel logisch, maar dat heeft meer met de prijzen van nu te maken en de beschikbaarheid.
divvid @JDx27 december 2023 07:37
Grote vraag blijft of het totale snelheidsverschil destijds het extra geld ook waard geweest zou zijn. Nu heb je wel al twee jaar van het systeem kunnen genieten
JDx @divvid27 december 2023 07:47
Nee dat was het niet, paar procent meer performance, vele malen duurder. Goede keus geweest, ga dit bord toch niet meer upgraden, was eerst wel de bedoeling (12600K -> 13700K). Maar draait prima!

Had het ook over nu, als iemand nu een systeem gaat bouwen ga je geen tientjes besparen om nog een DDR4 bord te kopen, DDR5 is ook nog eens sneller geworden, toen had je alleen nog 4800 en hier en daar iets hoger, maar amper te krijgen. Volgens mij kan DDR4 ook niet meer in de next gen van Intel en AMD.
divvid @JDx27 december 2023 09:12
Groot gelijk. Goede keuze dus, toen en nu
Halfscherp @JDx27 december 2023 10:21
Het is het nu alsnog niet waard.

Vooralsnog is er voor gamen qua prijs-prestatie weinig tot niks dat een B550 mobo + Ryzen 5800X3D + 16GB3200 + Radeon 6800XT verslaat, helemaal op de tweedehands markt.
sebastienbo @JDx27 december 2023 10:40
Inderdaad: De snelheid verschil is verwaarloosbaar, gezien DDR5 te snel is voor bepaalde componenten die een bottlneck vormen.
Maar het grootste probleem van DDR5 is, dat het een te hoge latency heeft, en dat voel je wel. VOoral bij games of andere IOPS intensieve applicaties. In die gevallen telt snelheid niet, maar wel latency. (Denk maar aan een zip extracten met 1000mini bestandjes van 1 kbyte vs 1 bestand van 1 gb, dat laatste zal extracten op een paar secondjes, terwijl de minibestandjes minuten zal duren: IOPS latency is het grootste bottlneck)

Ik blijf liever bij DDR4 met extreem lage latency tot wanneer ze eindelijk eens lage latency DDR5 gaan verkopen. (2025)
tw_gotcha @JDx27 december 2023 10:00
ik heb een DDR4 3600 MHz systeem met een 5950x omdat ik veel model rekenwerk verricht voor mijn werk, en ik zie weinig reden om alles om te zetten. In de benchmarks schelen bijv de 7900x of 7800x3D en de 5950x ongeveer 10%, met het test systeem van DDR5 5200MHz vs DDR4 3200MHz RAM. Voor games is het meer dan snel genoeg (ik speel graag borderlands en zo). Ik heb mijn 5950x een beetje underclocked om het stroomverbruik wat lager te maken.
review: AMD Ryzen 7 7800X3D - De langverwachte Intel-killer in games
Superstoned @tw_gotcha27 december 2023 10:28
10% is absoluut de moeite niet waard, rond de 20-30% is merkbaar maar ik stap meestal pas naar een nieuw platform als de verbeteringen in de 50% range zitten. Dat gaat voor jouw geval nog wel even duren… wellicht dat een 9950x een 24 cores krijgt, met goede ipv verbeteringen zodat je in die buurt kan komen 😅
tvtomas @tw_gotcha27 december 2023 18:06
De 7950X is vs 5950X gemiddeld
single core:
24% - 32% sneller
en
multi core:
41% - 51% sneller

Dat is toch wel al de moeite.

Bron (niet zeker of dit een betrouwbare site is):
https://nanoreview.net/en...950x-vs-amd-ryzen-9-5950x
tw_gotcha @tvtomas27 december 2023 20:17
klopt maar ik vind de 7950 nog te duur. als je hiernaar kijkt
https://www.pugetsystems....imized-applications-2368/
en dan naar openfoam en WRF, dat is ongeveer wwar ik mee werk

dus idd 7950x is wel zeker 25%

overigens kost dat ook een bak stroom, mijn PC is ongeveer 10% van ons stroomverbruik (2 pers huishouden)!

2ehands is wel te doen zie ik...

[Reactie gewijzigd door tw_gotcha op 22 juli 2024 14:37]

tvtomas @tw_gotcha27 december 2023 21:02
Als het voor jouw usecase niet zo’n groot verschil is qua performance, dan is het inderdaad wel minder interessant.

Que verbruik heeft de 5950X ~333% meer power nodig ivgm de 7950X voor dezelfde prestaties.

Bron:
https://community.amd.com...950x-and-5950x/m-p/563342

[Reactie gewijzigd door tvtomas op 22 juli 2024 14:37]

tw_gotcha @tvtomas27 december 2023 22:06
interessant zeg! dank. ik ga eens verder zoeken.
jimh307 @JDx27 december 2023 09:53
Deze adaptatie is nu nog steeds gunstig. Verkijk je niet op rauwe snelheid want DDR5 heeft vandaag de dag nog hoge latenties. Pas als je goed expo of xmp kunt draaien wordt het al wat beter. Ook DDR5 heeft een flink hoog voltage nodig om hoge snelheden te halen. Gemiddeld kan DDR5-5600 met strakke timings nu op 1,25 volt haalbaar worden. Hogere snelheden hebben een nóg hoger voltage nodig en dan kan warmte een probleem worden. Zie DDR5 op 4800mtps als vergelijk DD4 op 2166mtps.
We staan nog redelijk aan het begin van de DDR5 line-up. Dit gaat zeker beter worden en het is wachten op zeer snel DDR5 op een laag voltage. Echter zijn er genoeg spellen die blij zijn met extra lage timings.
Het grote voordeel is dat DDR5 'intern' ECC draait zodat het geheugen stabiel zal zijn, maar dit hangt (mede door AMD) af van BIOS updates en die verschijnen legio voor de AM5 chipset. Dit betekend dat er nog flink werk in uitvoering is (zie AGESA).

https://tweakers.net/nieu...s-mogelijk-op-ryzens.html

Dit is natuurlijk erg goed nieuws, maar geeft ook aan dat we nu pas flinke vooruitgang gaan boeken voor DD5. Het lijkt er op dat DDR5 nog veel meer potentie heeft dan waar we nu op draaien.

Het blijft speculeren waar we uitkomen met DDR5, maar ik zie wel een mooie toekomst voor DDR5. :)
sebastienbo @jimh30727 december 2023 10:44
DDR5 heeft veel te hoge latency, en dat voel je. De snelheid van DDR5 kan trouwens momenteel niet echt benut worden vanwege verschillende bottlenecks (zoals PCI bridge of SSD).
Maar voor games of hoge IOPS apps heb je lage latency nodig.

Ik zag vorige week nog een youtube filmpje van iemand dat een zip met heel veel kleine bestandjes extracte, op DDR4(3200) extracte het 2 keer zo snel als bij zijn DDR5(5600) sodims, gewoon door de lage latency van zijn DDR4 latjes.

Half 2024 zouden de eerste ddr5 latjes moeten uitkomen dat bijna even lage latency hebben als ddr4.
Bovendien verdwijnen de meeste bottlnecks dankzij PCIe 5 moederborden. Dan gaat DDR5 eindelijk zijn snleheid kunnen benutten en hopelijk lager latencies krijgen. 2025 zou het eerste jaar moeten zijn dat DDR5 lagere latencies zal hebben dan ddr4

[Reactie gewijzigd door sebastienbo op 22 juli 2024 14:37]

Motaro @JDx27 december 2023 08:48
hier zelfde ben toen voor Z790 gegaan met DDR4 4400mhz ( loopt op 4500mhz )
knakworst 27 december 2023 09:54
Mooi voor Apple.

Macbooks hebben bijvoorbeeld DDR5-6400 geheugen.
DDR5-6400
16 GB: 83,90
32 GB: 114,90
64 GB: 239,89

Een upgrade van 8 naar 16 kost bij Apple 230 euro, en van 8 naar 32 460 euro.
Laat die 8 GB 50 euro kosten, zit er een 800% winstmarge op 16 en 750% winstmarge op 32 GB.
rcoranje @knakworst27 december 2023 11:25
Vergelijking gaat mank. Bij Apple gaat het om ‘unified memory’ in Applechip. Maar geheugenupgrades zijn bij Apple natuurlijk wel duur.
mwa @knakworst27 december 2023 10:02
Stuur je Tim Cook even de link van pricewatch op?
starwars77 @knakworst27 december 2023 11:40
Veel te duur bij Apple idd.
Ik heb net een upgrade gedaan van een eenvoudige win11 Pentium laptop van 4GB naar 16GB voor maar 42,-. Performance is veel beter geworden uiteraard. Aankoopprijs laptop 279,- (blackfriday 2020 prijs..) + 42,- = 322,-
AtlAntA 27 december 2023 08:22
Was interessant geweest als server geheugen (ecc, registered of non registered) hier ook in was meegenomen. Ben benieuwd wat de trends daar zijn qua gebruik en prijzen.
mailis @AtlAntA27 december 2023 09:15
DDR5 al wel een vorm van ECC ondersteuning (niet volledig, alleen Built-in Data Checking). Maar eens dat die vergelijking interessant was geweest, hoewel ik een zelfde trend verwacht.
sapphire 27 december 2023 08:43
Soms zjjn zulke voorspelbare cyclussen wel fijn :)

Dit dieptepunt was namelijk eind vorig jaar/begin dit jaar al voorspeld en idem voor SSD prijzen.

Aangezien ik elke keer als ik gepland heb om te upgraden er een tekort is aan bepaalde onderdelen of het net de top van een cyclus is was ik er eens klaar mee en heb ik eerder dan gepland geupgrade in augustus/september in plaats van deze maand/januari.
Scheelt met geheugen en 2 SSD's €125, alleen de CPU is €20 euro goedkoper dus netto scheelt het nu €105. Als ik 2 weken langer gewacht had had net nóg iets kunnen schelen maar hier ben ik al erg blij mee.
Dat gezegd hebbende toen ik in 2017 mijn geheugen kocht (G.skill 2x16GB 3200Mhz) in V&A voor €300 werd ik voor gek verklaard maar dat setje is 6 jaar mee gegaan dus dat is wel weer netjes :)
Admiral Freebee @sapphire27 december 2023 09:52
Ik ben dit jaar ook wat sneller geweest en heb de SSD's in mijn NAS een upgrade gegeven. Dat scheelt met de prijzen van vandaag al €80. En ik heb ook een upgrade gedaan naar 64GB DDR4 in mijn pc.

Natuurlijk heeft niemand een glazen bol maar ik herinner mij met de prijzen van DDR2 en 3 een gelijkaardig patroon waarbij een tijd lang alles spotgoedkoop was en een jaar later weer veel duurder.
itcouldbeanyone 27 december 2023 08:26
Met 96 dimm sloten gevuld in mijn werkstation zit ik voorlopig gebakken.
Als ik zo lees is er dus een flinke vraag naar 8gb sticks, wat wel apart is gezien de prijzen, maar zal wel om OEM gaan,
dfbt @itcouldbeanyone27 december 2023 10:13
zo beetje alle laptops en ''pre-build'' machines zitten idd allemaal nog vaak standaard 1x8 GB werkgeheugen in.
Teejoow 27 december 2023 10:03
Waarvan akte! Snel nog eens 32 GB DDR5 aangeschaft! Wordt wel een self-fulfilling prophecy zo :+
RoyD 27 december 2023 13:23
Iedereen wil straks zelf LLM / AI kunnen doen. Dus ik verwacht dat de geheugenvraag gaat exploderen.
r.stanneveld @RoyD30 december 2023 21:17
Yep ga straks meten even meer geheugen op mijn video kaart gooien...
RoyD @r.stanneveld8 januari 2024 20:23
Zou mooi zijn als dat zou kunnen. Of het moet je geïntegreerde GPU zijn :) .

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