Micron: DDR5-tekort wordt niet veroorzaakt door gebrek aan dram-chips

Volgens Micron wordt het tekort aan DDR5-modules veroorzaakt door een tekort aan andere componenten dan geheugenchips. Daarbij zou het voornamelijk gaan om spanningsregelaars, die de fabrikant verhinderen aan de vraag naar DDR5-modules te voldoen.

Tijdens de bespreking van de kwartaalcijfers heeft het bedrijf gezegd dat de vraag naar DDR5-modules aanzienlijk hoger is dan het aanbod. Het aanbod wordt gelimiteerd door wat Micron 'non-memory-componenten' noemt: het zou voldoende dram-chips produceren. De non-memory-componenten zouden volgens Toms Hardware vooral pmic's, de power management integrated circuits en on-module vrm's, of voltage regulating modules, betreffen. Die componenten zijn nieuw voor DDR5-modules, die hun eigen spanning reguleren. Eerdere modules, zoals DDR4-geheugen, maken gebruik van spanningsregulators op het moederbord. Het tekort aan DDR5-modules zal nog zeker tot de tweede helft van 2022 aanhouden door de tekorten. Pas in de tweede helft van 2022 kan het bedrijf de productie opschroeven.

De tekorten lijken ook te maken te hebben met de populariteit van Intel Alder Lake-cpus, waardoor de vraag naar DDR5-modules groter zou zijn dan verwacht. Daardoor zouden er niet genoeg componenten zijn om DDR5-dimms te maken. Om de problemen op te lossen probeert Micron 'strategische overeenkomsten' aan te gaan met de makers van bepaalde componenten.

Tom's Hardware schreef in november al over het tekort aan pmic's en vrm's, en dat dit de oorzaak zou kunnen zijn van de DDR5-tekorten. DDR5 is de eerste generatie geheugen waar de pmic op de module gebouwd zijn, in plaats van op het moederbord. Tom's Hardware beschrijft dat er maar weinig pmic-fabrikanten zijn, en dat al deze bedrijven de productie hebben moeten opschroeven door de toenemende vraag van DDR5-modules, maar dat dat veel extra tijd kost. Het kan tot wel 35 weken duren voor een geheugenfabrikant deze modules geleverd krijgt. Door het tekort zijn pmic's voor DDR5 in sommige gevallen wel tien keer zo duur als pmic's die op moederborden gebruikt worden voor DDR4.