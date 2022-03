Belg betaalt veel voor mobiele diensten vergeleken met buurlanden

Belgen zijn bovengemiddeld veel geld kwijt aan mobiel internet en bellen. Dat blijkt uit een internationale prijzenstudie van het Belgisch Instituut voor Postdiensten en Telecommunicatie. Vooral voor onbeperkt bellen en veel data betalen zij extra.

Het Belgisch Instituut voor Postdiensten en Telecommunicatie heeft een onderzoek gedaan naar de prijzen van mobiel bellen en mobiel internet in België, Nederland, Frankrijk, Duitsland, Luxemburg en het Verenigd Koninkrijk. Daarin komt naar voren dat België 'bijna systematisch tot de drie minst goedkope landen behoort', over de hele linie. Het BIPT keek naar de prijzen van verschillende bel- en internetbundels bij verschillende providers. De goedkoopste landen zijn Nederland, Frankrijk en het Verenigd Koninkrijk. Met name voor een bundel met onbeperkt bellen en 100GB data betalen Belgen veel meer dan hun buren.

Het BIPT zegt daarbij dat de veelgehoorde reden voor de hoge prijzen, de kwaliteit van de netwerken, niet opgaat. Het instituut herkent geen correlatie tussen de prijzen en de kwaliteit en dekking van Belgische netwerken. De mate van concurrentie is volgens hen 'een uitgesprokener verklarend element'.

Het instituut vergeleek voor het onderzoek prijzen van alle aanbieders in de zes landen. In België zijn, voor zover mogelijk, de nieuwe merken hey! van Orange en Orange Extreme, meegenomen. Hey! is een nieuwe prijsvechter in België, die sinds september de strijd aan moet gaan met Mobile Vikings en Scarlet.

Opvallend daarin is dat België vooral uit de pas loopt naar mate de hoeveelheid data toeneemt dat bijgeleverd wordt bij een abonnement met onbeperkt bellen. Waar in alle andere landen de prijzen vanaf 20GB per maand gestaag toenemen, schieten die omhoog in België. Voor een abonnement met onbeperkt bellen en 20GB data zijn Belgen minimaal 25 euro kwijt, voor 50GB data 40 euro en voor 100GB data 50 euro. In Nederland is dat 17,50 euro voor 20GB en net onder de 25 euro voor 50GB of 100GB data en onbeperkt bellen.

Prijsvergelijking van de laagste prijzen per land voor mobiel internet en data. Beeld: BIPT

Hetzelfde beeld komt naar voren in telecombundels, waarbij internet en telefonie gecombineerd wordt met digitale televisie. Hoewel de prijzen minder ver uiteen lopen, en Nederland ook gemiddeld in de bovenmoot zit in die bundels, betaalt de Belg voor het duurste pakket van 200Mbit/s, onbeperkt bellen en 40 kanalen minimaal 90 euro, waar dit in Duitsland, de op een na duurste iets meer dan 70 euro is en je in Nederland 64 euro betaalt, voor hetzelfde pakket.

Wel erkent het instituut dat België voor de goedkoopste pakketten niet meer betalen dan hun buren en dat de mobiele markt de afgelopen twaalf maanden, met de komst van nieuwe prijsvechters, flink veranderd is. Die prijsconcurrentie zal op termijn ook gevolgen hebben voor de gemiddelde prijzen, al was dat in dit onderzoek nog niet zichtbaar. Het BIPT herhaalt de prijsvergelijking jaarlijks.