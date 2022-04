Mobiel budgetmerk hey introduceert databundelverhoging in eerste contractjaar

Het Belgische budgetmerk hey van telecomprovider Orange gaat klanten belonen met extra data in hun bundel. Voor elke drie maanden in het eerste jaar dat een klant abonnee is, ontvangt deze een 'boost' van 25 procent van de mobiele databundel.

Dat schrijft het merk op de website. Hey, het budgetmerk dat Orange in september introduceerde om te concurreren met Mobile Vikings en Scarlet, heeft drie soorten bundels van 7, 15 of 25 euro per maand met respectievelijk 1GB, 10GB en 40GB data. De 'boost', zoals hey het noemt, betekent dat de maandelijkse bundel na een jaar verdubbeld is. Na het eerste jaar belooft hey nog 'veel meer verrassingen'.

Ook bestaande klanten kunnen van de bundelverhoging profiteren. Vanaf februari 2022 krijgen bestaande klanten vanaf de derde maand dat zij klant zijn extra mobiele data. Klanten ontvangen een sms wanneer de extra mobiele data beschikbaar is. De databundelverhoging ziet er per abonnement als volgt uit:

Na 3 maanden Na 6 maanden Na 9 maanden Na een jaar 1GB 1,25GB per maand 1,5GB per maand 1,75GB per maand 2GB per maand 10GB 12,5GB per maand 15GB per maand 17,5GB per maand 20GB per maand 40GB 50GB per maand 60GB per maand 70GB per maand 80GB per maand

Hey is een dochtermerk van Orange dat inzet op goedkope abonnementen. Aan de abonnementen is geen tv- of vastinternetaanbod gekoppeld en de abonnementen zijn niet fysiek te koop, alleen via de website van hey. Ook heeft hey geen telefonische klantenservice. Klanten kunnen communiceren met een chatbot, die kan doorverwijzen naar een persoon, of klanten kunnen mailen. Hey biedt abonnementen aan met eSim en via recyclebare simkaarten.