James Webb-ruimtetelescoop kan langer dan verwacht in gebruik blijven

De James Webb-ruimtetelescoop, die op 25 december werd gelanceerd, kan veel langer gebruikt worden dan gedacht. Er is veel minder brandstof nodig voor koerscorrecties dan verwacht op weg naar zijn definitieve baan om de aarde, waardoor voor zeker tien jaar brandstof over is.

De telescoop heeft veel meer brandstof over dan verwacht doordat de telescoop tijdens de lancering minder nodig had om op koers te raken, omdat de raket de telescoop precies op koers hielp, terwijl verwacht was dat er een extra koerscorrectie nodig was. Ook gebruikte de telescoop veel minder brandstof tijdens zijn eerste en tweede koerscorrecties op 25 en 27 december, dan uitgerekend was.

Het team van NASA dat de telescoop aanstuurt op zijn weg naar zijn eindbestemming, het tweede lagrangepunt genaamd L2, zegt dat doordat er extra brandstof beschikbaar is, de telescoop 'veel langer' dan tien jaar mee zal gaan, langer dan zijn wetenschappelijke levensduur. Het is een enorme opsteker voor het team, dat er vanuit ging dat de telescoop minimaal vijf jaar, maar niet langer dan tien jaar, mee zou gaan.

De telescoop gebruikt de brandstof niet alleen voor koerscorrecties, maar ook noodzakelijke functies tijdens de missie, zoals station keeping-manoeuvres, om James Webb op koers te houden, en om de telescoop de juiste kant op te richten.

