Laatste James Webb-instrument is afgekoeld en klaar voor kalibratie

Het MIRI-instrument van de James Webb-ruimtetelescoop is afgekoeld naar zijn bedrijfstemperatuur van onder de -266 graden Celsius. MIRI was het laatste onderdeel dat nog moest afkoelen, en daarmee is James Webb helemaal klaar voor kalibratie.

Sinds de lancering op 25 december was James Webb al aan het afkoelen richting het absolute nulpunt, en het laatste instrument bereikte onlangs zijn uiteindelijke temperatuur. NASA kondigde de mijlpaal deze week aan. De ruimtevaartorganisatie zegt dat het MIRI-instrument op 7 april een temperatuur van 7 kelvin, of -267 graden Celsius bereikte. Daarmee is James Webb volledig op temperatuur en kan de kalibratie van MIRI beginnen.

MIRI

Om die temperatuur te bereiken, werd gebruikgemaakt van een elektrische cryokoeler. De andere drie instrumenten van Webb werden eerder al afgekoeld door een zonneschild ter grootte van een tennisbaan, waarmee ze een temperatuur van rond de -233 graden Celsius bereikten. MIRI, oftewel het Mid-Infrared Instrument, heeft echter een temperatuur van -267 graden Celsius nodig om infraroodlicht te kunnen detecteren.

Infraroodstraling is namelijk warmtestraling. Planeten, sterrenstelsels en sterren stralen allemaal infraroodlicht uit, maar andere warme objecten doen dat ook, zo legt NASA uit. Door de telescoop af te koelen, wordt voorkomen dat de componenten van James Webb infrarood uitstralen die de werking verstoren. MIRI detecteert infraroodlicht met een langere golflengte dan de andere drie instrumenten, en moet daarom nog kouder zijn. Dat kon niet bereikt worden met passieve koeling en het eerdergenoemde zonneschild. Daarom werd de cryokoeler ingezet, die MIRI met heliumgas koelt. Tweakers schreef eerder een achtergrondverhaal over MIRI en zijn actieve koeling.

Nu de telescoop is afgekoeld, wil dat niet zeggen dat Webb meteen aan de slag kan. De komende tijd zullen teamleden eerst testbeelden van sterren en andere bekende objecten maken, die gebruikt kunnen worden voor kalibratie en om de werking en functionaliteit van MIRI te controleren. NASA zal deze voorbereidingen samen met de kalibratie van de andere drie instrumenten uitvoeren, zodat Webb deze zomer hopelijk zijn eerste beelden kan afleveren.