ESA lanceert met succes James Webb Space Telescope

ESA heeft om 13.20 uur Nederlandse tijd succesvol de Ariane 5-raket gelanceerd met daarin de James Webb Space Telescope. Alle belangrijke stappen na de lancering zijn doorlopen. Voor de telescoop begint nu de spannende fase waarin de nodige onderdelen zich moeten uitvouwen.

De lancering is uitgevoerd door Arianespace vanaf de lanceerbasis in Kourou in Frans-Guyana, in bewolkte omstandigheden. Het lanceerwindow van 32 minuten begon op 13.20 uur Nederlandse tijd. Op exact dat moment werden de twee vaste raketmotoren en de cryogene hoofdraketmotor van de eerste trap ontstoken en koos Ariane 5 het luchtruim. Twee minuten en twintig seconden na het loskomen van het lanceerplatform werden de twee vaste raketboosters afgestoten en zo'n veertig seconden daarna werd de fairing of neuskegel afgeworpen, waarmee de in elkaar gevouwen telescoop zichtbaar werd.

Vervolgens was op bijna negen minuten na de lancering het main engine cut off-moment en werd de eerste rakettrap losgekoppeld. Na dat moment begon een fase waarin een speciale, zogeheten barbecue-rolmanoeuvre werd uitgevoerd, wat ook wel wordt vergeleken met het wiegen van een baby. Dit is gedaan om de telescoop tijdens deze fase van het traject te beschermen tegen de straling van de zon. Op 25 minuten na lancering werd de raketmotor van de tweede trap uitgeschakeld. En op 27 minuten na de lancering kwam het ruimtevaartuig los van de tweede trap. James Webb is hiermee in een direct traject gebracht op weg naar zijn bestemming; de telescoop gaat niet eerst in een baan om de aarde.

De laatste beelden waarop we James Webb kunnen zien. Dit is vastgelegd met een camera op de tweede rakettrap, waar de telescoop kort voor dit moment van loskwam.

De James Webb-telescoop zal er nu een maand over doen om aan te komen op zijn bestemming: het tweede Lagrange-punt op 1,5 miljoen kilometer. De ruimtetelescoop zal daar met hetzelfde ritme als de aarde om de zon draaien. Omdat vanuit dat punt de aarde en de zon op hetzelfde punt staan, kan de telescoop heel goed al die straling blokkeren met zijn zonneschild. Dat is heel belangrijk, omdat de verschillende wetenschappelijke instrumenten tussen -233 en -266 graden Celsius moeten opereren. Voordat James Webb bij L2 aankomt, moeten de nodige cruciale stappen worden doorlopen, zoals het uitvouwen van de zonnepanelen, het zonneschild en de primaire spiegel. Met name het uitvouwen van het schild en het in positie brengen van de achttien hexagons van de spiegel zijn nagelbijtmomenten waarbij niets fout mag gaan.

Tweakers publiceerde onlangs vier artikelen over James Webb, waarbij de algemene achtergronden, de NIRSpec-spectrograaf, het mid-infraroodinstrument en het belang van datareductie aan bod kwamen. Er is ook nog een achtergrondverhaal waarin met name wordt ingezoomd op de onderscheidende factor van de James Webb-telescoop ten opzichte van Hubble, namelijk de focus op het infrarode deel van het spectrum. Daarmee zal de telescoop licht van de eerste generatie van sterrenstelsels detecteren, die vrij kort na de oerknal ontstonden. Daarnaast zal James Webb ook een belangrijke rol gaan spelen in het bestuderen van de samenstelling van atmosferen van ontdekte exoplaneten en de telescoop kan ook veel beter dan Hubble door stofwolken heen kijken om sterren en eventuele planeten te zien.