NASA voltooit test met James Webb-deel dat spiegels van ruimtevaartuig scheidt

De Amerikaanse ruimtevaartorganisatie NASA heeft een nieuwe, belangrijke test van de James Webb-telescoop afgerond. Hierbij is een deel van de constructie getest dat het telescoopgedeelte met de spiegels en de instrumenten scheidt van het relatief warmere ruimtevaartuiggedeelte.

De Deployable Tower Assembly is hier niet zichtbaar

Tijdens de test is de zogeheten Deployable Tower Assembly in een tijdsbestek van enkele uren langzaamaan verlengd tot een lengte van 1,2 meter. Dit is precies de manoeuvre die ook in de ruimte zal plaatsvinden om de James Webb-telecoop te kunnen laten functioneren. Volgens de NASA is de test geslaagd en presteerde de toren precies zoals voorspeld.

Het was de eerste keer dat dit deel van James Webb is getest in een 'vliegwaardige' configuratie. Bij eerdere tests was bijvoorbeeld de telescoopconstructie nog niet volledig geassembleerd. Om de gewichtsloze omstandigheden van de ruimte zo goed mogelijk na te bootsen, zijn tijdens de test allerlei katrollen en contragewichten toegepast, in combinatie met een speciale kraan, genaamd het gravity-negation system. Daarmee zijn volgens de NASA tijdens de test alle aardse zwaartekrachteffecten succesvol weggenomen.

De Deployable Tower Assembly is in feite een toren die de basis vormt waarmee onder meer de gouden spiegelsegmenten van de primaire spiegel aan het onderste gedeelte van de hele constructie zijn bevestigd. Eenmaal in de ruimte wordt deze toren verlengd om zoveel mogelijk ruimte tussen het ruimtevaartuiggedeelte en het telescoopgedeelte te creëren. Dat maakt het ook mogelijk om het grote zonneschild uit te klappen. Dat is hard nodig, omdat de spiegels en sensoren van James Webb in bijzonder lage temperaturen moeten opereren: -266 graden Celsius. Dat maakt het mogelijk om James Webb te richten op infraroodlicht afkomstig van heel verre sterren.

Deze torenconstructie is niet alleen belangrijk voor het koel houden van de sensoren en spiegels. Het speelt ook een belangrijke rol om James Webb compact te houden en hem in de neuskegel van de Ariane 5-raket te laten passen. Dat is geen overbodige luxe, want James Webb heeft het formaat van ongeveer een tennisbaan en zou in volledig uitgeklapte toestand nooit in de fairing van 5,4m van de Ariane 5 passen. James Webb is specifiek ontworpen om met deze raket van de ESA te worden gelanceerd. Die lancering is al vaker uitgesteld en is op papier nog altijd gepland voor maart volgend jaar, al ligt het voor de hand dat ook die periode niet gehaald wordt, mede doordat de zorgen over covid-19 bepaald testwerk hebben vertraagd.