Bose-app maakt melding van QC35 II Gaming Headset

Bose lijkt een gameaccessoire voor zijn Quiet Comfort 35 II uit te gaan brengen. Code in de Bose Connect App bevat een vermelding van een 'QC35 II Gaming Headset' en verwijzingen naar een microfoon voor gaming.

De code van de Bose Connect App voor Android maakt melding van een apparaat met codenaam Tibbers, wat een verwijzing is naar de naam van de beer die League of Legends-personage Annie met zich meedraagt. Tibbers blijkt een gamemicrofoon te zijn die gebruikers aan een Quiet Comfort 35 II kunnen koppelen, zo ontdekte 9to5Google, die de apk van de Bose-app ontleedde.

Gebruikers kunnen de microfoon via de aux-poort van de QC35 II aansluiten. Daarbij wordt bluetooth uitgeschakeld. Vervolgens kunnen gebruikers de audiokabel met hun gamesysteem verbinden. In de app was ook een animatie te vinden die toont hoe de accessoire verbinding maakt met de koptelefoon.

Bose zelf heeft nog niets over een QC35 II Gaming Headset gezegd. Het is dan ook niet bekend of het om alleen een accessoire, een bundeling van de QC35 II met een microfoon of een geheel nieuwe op gaming gerichte variant van de noisecancellinghoofdtelefoon gaat.