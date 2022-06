Bose QuietComfort 45

Bose is al jaren zeer succesvol met zijn noisecancelling hoofdtelefoons. Je kunt geen vliegtuig instappen of je ziet wel iemand met een QuietComfort 25, 35 of 35II. Dat beeld is echter aan het veranderen. Niet alleen omdat we minder vliegen, maar eerder omdat andere spelers zich op dezelfde markt gestort hebben. Vooral Sony is een grote speler geworden, maar ook andere fabrikanten hebben inmiddels noisecancelling hoofdtelefoons in hetzelfde prijssegment. Bose probeerde de concurrentie het hoofd te bieden met de Noise Cancelling Headphones 700, een model waarmee Bose in een wat duurder segment probeerde te stappen. De NC700 werd echter niet zo'n groot succes als de QuietComforts en dus is er nu de opvolger van de QC35II: de QuietComfort 45.

Waar Bose de NC700 een heel andere vorm meegaf en daarmee flink afweek van de succesformule, blijft het met de QC45 juist dicht bij de bron. De QuietComfort 45 lijkt als twee druppels water op de QC35II, zowel uiterlijk als innerlijk. De twee modellen zijn even groot en vrijwel even zwaar. De QC45 weegt met 238 gram precies 4 gram meer dan zijn voorganger. Daarmee zijn beide modellen nog steeds behoorlijk licht. Een directe concurrent als de Sony WH-1000XM4 weegt met 252 gram al iets meer en de Apple AirPods Max zijn met 387 gram beduidend zwaarder. Dat merk je ook goed aan de druk die de QC45 op je hoofd uitoefent. Die is bij de QC45 minder dan bij de WH-1000XM4 en het verschil met de AirPods Max is op dat vlak helemaal groot.

We hebben de QC45 uiteraard aan een stevige praktijktest onderworpen en daarbij vergeleken met de zijn voorganger, maar ook met de al genoemde Sony WH-1000XM en Apple AirPods Max. We hebben onze vaste set testmuziek op de hoofdtelefoons losgelaten en metingen aan de headsets verricht. We hebben de frequentiekarakteristiek opgemeten en gekeken wat de harmonische vervorming van de verschillende modellen is. Net als bij onze voorgaande tests hebben we daarvoor gebruikgemaakt van een miniDSP EARS en Room EQ Wizard.