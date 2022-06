Apple AirPods Max

Het leek duidelijk: voor alles dat met audio heeft te maken, vertrouwde Apple op Beats, het merk van Dr. Dre dat het in 2014 voor een slordige 2,2 miljard euro overnam. Het was de grootste overname van Apple tot dat moment en in de hoogtijdagen van de iPhone kon Apple het bedrag makkelijk in cash betalen. Zelfs toen Apple de AirPods op de markt bracht, leek de verdeling nog duidelijk: Apple de oordoppen, Beats de hoofdtelefoons. Die filosofie lijkt echter overboord gegooid, want Apple kondigde eind 2020 opeens de eerste eigen over-ear-hoofdtelefoon aan: de AirPods Max.

Helemaal vreemd is dat niet. Apple ontwikkelde in 2016 al de W1-chip, een belangrijk onderdeel van de in datzelfde jaar geïntroduceerde AirPods. Een eigen chip, speciaal gemaakt voor de eigen oordoppen, al zou W1 later ook in Beats-producten worden gebruikt. Na de W1 kwamen de W2 en W3, en in 2019 de meest recente variant: de H1, terug te vinden in de AirPods uit 2019. Een eigen chip ontwerpen is geen sinecure, dus als je die moeite neemt, is het niet gek dat je er meer mee wil doen. Zo bezien is een hoofdtelefoon onder eigen naam dus best logisch, hoeveel geld je - Apple zijnde - voor Beats ook hebt neergelegd.

Ze zijn duur

Het grote verschil tussen de nieuwe AirPods Max en de hoofdtelefoons van de Beats is duidelijk: de prijs. Het duurste model van Beats ligt voor 350 euro in de winkel, voor de AirPods Max vraagt Apple 629 euro. Een echte Apple-prijs dus. Je krijgt daarvoor een over-ear-hoofdtelefoon met actieve noisecancellation, zoals er inmiddels zoveel op de markt zijn, doorgaans voor lagere bedragen. Is de AirPods Max zijn meerprijs waard? We gaan proberen daar een antwoord op te geven. Om te kijken hoe de AirPods Max zich verhoudt tot de concurrentie, zullen we in deze review af en toe de Sony WH-1000XM4 erbij pakken, de meest populaire noisecancelling-hoofdtelefoon van dit moment, met een straatprijs van zo'n 340 euro.