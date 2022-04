Sony WH-1000XM4

De aankondiging kwam best onverwacht. Sony introduceerde ongeveer twee jaar geleden de WH-1000XM3. Die groeide in zeer korte tijd uit tot populairste noisecancelling hoofdtelefoon op de markt en dat was hij tot voor kort nog steeds. Ondanks dat succes is er nu alweer een opvolger: de WH-1000XM4. Die lijkt erg op de XM3, afgezien van wat kleine, maar fijne verbeteringen.

Wie de XM3 en de XM4 naast elkaar legt, zal goed moeten zoeken naar de verschillen. De nieuwe XM4 is beschikbaar in precies dezelfde kleuren als zijn voorganger en heeft vrijwel hetzelfde uiterlijk. Pas als je goed kijkt, worden de verschillen duidelijk. Het opvallendste onderscheid zit bij de twee knoppen op de linkeroorschelp. Die zijn bij de XM4 wat minder afgerond, zodat je ze net iets beter voelt. Bovendien is het opschrift van een van de knoppen aangepast. In plaats van 'NC/Ambient' staat er nu 'Custom'. De functie van de knop is echter precies hetzelfde; je wisselt ermee tussen noisecancellation en ambient sound. Je stelt er bovendien de noisecancellation-optimizer mee in, een calibratiefunctie waarmee de software zich aanpast aan de vorm van je hoofd. De functie kan zelfs rekening houden met zaken als de luchtdruk in bijvoorbeeld een vliegtuig.

Wat verder opvalt, is dat de XM4 een iets mattere afwerking heeft gekregen en vooral dat de kussens van de oorschelpen iets zijn aangepast. Die zijn iets zachter geworden, maar heel veel verschil in draagcomfort levert dat niet op. Net als de XM3 heeft de XM4 een lichte, maar stevige constructie. Hier geen opvallende metalen draagbeugels als bij de Bose NC 700 of Bowers & Wilkins PX7, maar een behuizing die grotendeels van kunststof is. Dat maakt de XM4 vrij licht, wat uiteraard prettig is. Met 250 gram is de XM4 even zwaar als zijn voorganger en dat wil zeggen dat hij ook even prettig zit als de XM3. We zijn ook nog steeds zeer te spreken over het uiterlijk van de XM4. Het is een stijlvol ontwerp, zonder dat het al te opvallend is. De XM4 drukt iets zwaarder op je hoofd dan z'n voorganger, maar het verschil is ook hier klein en kan ook veroorzaakt worden doordat onze XM3 al even in gebruik is.

Niet om te sporten

De XM4 heeft echter ook hetzelfde nadeel; het is geen hoofdtelefoon waarmee je wil gaan sporten. De XM4 heeft de neiging van je hoofd te schudden als je ermee gaat hardlopen of oefeningen doet in de sportschool. Nu we toch nadelen aan het benoemen zijn: de XM4 heeft ook nog steeds geen IP-rating en is dus niet bestand tegen vocht en stof, terwijl dat tegenwoordig steeds gangbaarder wordt. Opnieuw een aanwijzing dat de XM4 niet geschikt is voor de sportschool.