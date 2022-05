Sony WH-1000XM5-koptelefoon krijgt mogelijk toch geen langere accuduur

Er zijn nieuwe foto's van Sony's komende WH-1000XM5 verschenen. Een Reddit-gebruiker wist de nieuwe koptelefoon al te bemachtigen, hoewel deze nog niet uit is. Op de verpakking wordt een accuduur tot 30 uur genoemd, wat minder lang is dan verwacht.

De foto's op Reddit bevestigen onder meer het vernieuwde ontwerp van de WH-1000XM5. Ten opzichte van zijn voorgangers krijgt de koptelefoon een minimalistischere vormgeving met een dunnere hoofdband en vernieuwde scharnieren boven de oorschelpen. Het zou hiermee niet langer mogelijk zijn om de koptelefoon 'in te vouwen'. Die wijzigingen werden al getoond in uitgelekte renders, die TechnikNews vorige maand deelde.

Diezelfde website claimde toen dat de Sony WH-1000XM5 een accuduur tot veertig uur biedt. Dat is tien uur langer dan de huidige WH-1000XM4, die het dertig uur volhoudt. Op de uitgelekte foto's van de XM5 staat echter weer een accuduur tot dertig uur vermeld. Het lijkt er dus op dat het nieuwe XM5-model toch geen betere accuprestaties biedt. Mogelijk haalt de WH-1000XM5 alsnog een accuduur van veertig uur, maar alleen bij een meer efficiënte audiocodec, zo redeneert The Walkman Blog. De accuduur van de huidige XM4 kan ook al opgerekt worden tot 38 uur bij gebruik van de SBC-codec, schrijft The Verge.

Het is niet bekend wanneer Sony zijn WH-1000XM5-koptelefoon uitbrengt. Voorgaande modellen verschenen doorgaans in augustus, maar omdat de retailverpakking van de XM5 nu al is opgedoken, zou de release ditmaal ook eerder kunnen vallen. Dit is echter nog niet bevestigd.

De retailverpakking van de Sony WH-1000XM5. Bron: Chez5160, via Reddit