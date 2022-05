Sony brengt WH-1000XM5-koptelefoon met nieuw ontwerp in mei uit voor 420 euro

Sony kondigt zijn draadloze WH-1000XM5-koptelefoon aan. Deze koptelefoon krijgt een vernieuwd ontwerp en biedt wederom een accuduur tot 30 uur. De Sony WH-1000XM5 komt deze maand beschikbaar en krijgt een adviesprijs van 420 euro.

De Sony WH-1000XM5 beschikt over een vernieuwd, minimalistischer ontwerp met een dunnere hoofdband. De koptelefoon is voorzien van een traploze schuifregelaar voor het aanpassen van de grootte. De scharnieren waarmee de koptelefoon 'ingevouwen' kon worden, ontbreekt bij de nieuwe generatie.

Volgens Sony is de actieve noisecancellation in de WH-1000XM5 verbeterd. De koptelefoon beschikt daarvoor over acht microfoons, waar de voorgaande XM4 er vier had. Met die microfoons wordt het omgevingsgeluid gecontroleerd en het achtergrondgeluid verminderd. Volgens Sony is de anc vooral geschikt voor het filteren van midden- en hoge frequenties. De koptelefoon heeft daarnaast een Auto NC Optimizer-functie die de actieve ruisonderdrukking moet aanpassen op de omgeving. De microfoonkwaliteit bij het voeren van telefoongesprekken moet verder beter zijn dan bij de XM4, claimt Sony.

De WH-1000XM5 krijgt daarbij nieuwe 30mm-drivers, waar de voorgaande koptelefoons 40mm-drivers hadden. De XM5 heeft ondersteuning voor Bluetooth 5.2, wederom met multi-pointondersteuning. Daarmee kan de koptelefoon met twee apparaten tegelijkertijd verbonden worden. De koptelefoon haalt volgens Sony een accuduur tot 30 uur met noisecancellation ingeschakeld, net als de voorgaande WH-1000XM4. Het nieuwe model moet wel sneller opladen op 20W via USB-PD, waar het voorgaande model een laadvermogen van 7,5W bood. Na tien minuten opladen moet de koptelefoon vijf uur meegaan.

De koptelefoon krijgt verder ondersteuning voor de LDAC-codec en 360 Reality Audio, die muziek 'ruimtelijker' moet laten klinken. Er is ook ondersteuning voor AAC en SBC, maar aptX ontbreekt. De koptelefoon kan bediend worden via knoppen op de zijkant en via de bijbehorende Sony Headphones Connect-app voor Android en iOS. De koptelefoon ondersteunt ook de Fast Pair-functie van Google, waarmee de koptelefoon gemakkelijk gekoppeld kan worden aan een Android-apparaat.

De XM5 heeft opnieuw een Speak-to-Chat-functie, waarmee de koptelefoon de stem van de gebruiker kan herkennen en de muziek stopt en achtergrondgeluid toelaat als de gebruiker start met praten. Zo kan een gebruiker een snel gesprek voeren, Zodra dat gesprek voorbij is, speelt de muziek verder. De XM5 krijgt ook sensoren waarmee de koptelefoon detecteert wanneer een gebruiker deze afdoet. Op die manier wordt de muziek automatisch gestopt als de koptelefoon niet wordt gedragen.

De WH-1000XM5 komt deze maand uit in zwarte en zilverkleurige varianten en krijgt een adviesprijs van 420. Dat is hoger dan de XM4, die bij release 380 euro kostte en inmiddels voor 240 euro in de Pricewatch staat. Tweakers publiceerde donderdag een review van de WH-1000XM5.