Sony: in 2024 overtreft beeldkwaliteit smartphonecamera's die van dslr's

Sony verwacht dat smartphonecamera’s in 2024 foto’s met een betere beeldkwaliteit kunnen maken dan camera’s met een verwisselbare lens zoals dslr's. De volgende jaren zullen we volgens het bedrijf steeds groter wordende camerasensoren te zien krijgen in high-end smartphones.

Dankzij die laatste ontwikkeling denkt Sony overigens dat de markt voor smartphonecamerasensoren de komende jaren zal blijven doorgroeien. Dit ondanks het feit dat het saturatiepunt voor de hoeveelheid camera’s op een smartphone volgens het bedrijf wel degelijk bereikt is. In 2024 verwacht Sony dat foto’s afkomstig van een smartphone een betere beeldkwaliteit zullen hebben dan die van een camera met een verwisselbare lens. Sony verwijst naar het toenemende aantal pixels, artificiële intelligentie en aankomende technologieën.

Vanaf 2025 verwacht de top van het Japanse bedrijf dat een gemiddelde groothoeklens van een smartphone een grotere diameter zal bevatten, de ultragroothoeklens lichtgevoeliger zal zijn en dat de telelens beter zal presteren. In gedeelde slides zien we dat Sony denkt aan de ondersteuning van video-opnames in 8K en multi-frame processing van die opgenomen video’s, dit in combinatie met artificiële intelligentie. Het is niet duidelijk welke camerasensoren van Sony deze technologieën zullen ondersteunen.