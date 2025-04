Sony kondigt Xperia 1 IV Gaming Edition aan met extra geheugen en losse koeler

Sony kondigt een speciale game-versie aan van de Xperia 1 IV. De Sony Xperia 1 IV Gaming Edition komt met een speciale case met een koeler aan de achterkant. Daarnaast is de Gaming Edition uitgerust met meer geheugen.

De Sony Xperia 1 IV Gaming Edition wordt geleverd met een case voor de telefoon waarin een koeler is opgenomen. Dit moet er voor zorgen dat de smartphone tijdens lange gamesessies koel blijft. Deze case zal ook los beschikbaar komen. Een prijs of releasedatum is nog niet bekendgemaakt.

Naast een koeler, beschikt de case ook over een 3.5mm-jack, HDMI-poort, ethernetpoort en USB-C-poort. Deze poorten voegt Sony toe om ook met de smartphone te kunnen streamen. De audiojack is aanwezig op de case, omdat de case de 3.5mm-jack van de telefoon zelf bedekt.

De Gaming Edition verschilt uiteindelijk op maar een punt echt van de standaard versie, die eerder dit jaar werd aangekondigd. In plaats van 12GB ram, krijgt de Gaming Edition 16GB ram mee. De streamer case wordt standaard bij deze versie van de telefoon geleverd.