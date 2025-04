Pikmin 4 komt volgend jaar uit voor de Nintendo Switch

Nintendo heeft dinsdag tijdens zijn Direct-presentatie de strategiegame Pikmin 4 aangekondigd. Er zijn verder geen details bekendgemaakt, zoals gameplay of het verhaal van het spel, behalve dat de game in 2023 moet verschijnen voor de Nintendo Switch.

In de teaser laat Nintendo een tuinomgeving zien met een paar Bulborbs, de iconische vijanden uit de vorige Pikmin-spellen. Aan het einde van de video is te zien dat de game in 2023 gaat uitkomen. Nintendo heeft verder geen andere details gedeeld.

De Pikmin-spellen draaien om het controleren van kleine wezentjes, genaamd Pikmin. In de games stranden spelers op een verlaten planeet, waarin ze de Pikmin nodig hebben om puzzels op te lossen en voedsel te verzamelen. De laatste game in de serie, Pikmin 3, verscheen oorspronkelijk in juli 2013 op de Wii U. Op 30 oktober 2020 werd een Switch-versie van het spel uitgebracht, genaamd Pikmin 3 Deluxe. Deze versie bevat meer moeilijkheidsgraden, toevoegingen aan het verhaal en een co-opmodus.