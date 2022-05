Nintendo en Niantic brengen Pikmin Bloom-AR-game 'binnenkort' wereldwijd uit

Niantic en Nintendo hebben Pikmin Bloom aangekondigd, een smartphonegame waarbij spelers tijdens het wandelen Pikmin kunnen laten groeien en bloemen kunnen planten. De iOS- en Android-game is nu beschikbaar in Australië en Singapore en komt 'binnenkort' wereldwijd uit.

In tegenstelling tot andere Niantic-games als Pokémon Go is het in Pikmin Bloom niet mogelijk om te vechten tegen andere spelers. In plaats daarvan draait het in het spel om het verzamelen van Pikmin, kleine plantachtige wezens. Pikmin groeien uit zaadjes die spelers kunnen vinden tijdens het wandelen.

Spelers kunnen tijdens het wandelen ook verschillende fruitsoorten plukken. Nectar uit deze fruitsoorten kan worden gebruikt om Pikmin te voeren, die daarna weer bloemen groeien op hun hoofden. Van deze bloemen kunnen gebruikers bloemblaadjes plukken, om bloemen te kunnen planten tijdens het wandelen.

Aan het einde van de dag kunnen gebruikers in de app zien hoeveel stappen ze hebben gezet, welke routes ze hebben gelopen en kunnen ze notities en foto's toevoegen aan hun lifelog, een soort dagboekfunctie. Pikmin Bloom zal daarnaast maandelijkse Community Day-evenementen bevatten, waarin spelers samen met anderen kunnen wandelen en plantjes kunnen planten.

De game is beschikbaar in Google Play en Apples App Store. De game is gratis om te spelen, maar men kan vanuit de game wel zaken aanschaffen. Niantic en Nintendo kondigden de game in maart aan. Pikmin-spellen zijn puzzelstrategiegames, waarvan de eerste game in 2001 verscheen.