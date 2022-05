Qualcomm introduceert Spaces XR-ontwikkelaarsplatform om AR-apps te maken

Qualcomm heeft het Snapdragon Spaces XR Developer Platform geïntroduceerd, een developerskit waarmee ontwikkelaars apps kunnen maken voor AR-brillen. Ook kunnen ontwikkelaars met het platform bestaande apps geschikt maken voor de AR-headsets.

Met Snapdragon Spaces kunnen ontwikkelaars headworn-AR-apps maken die de omgeving herkennen en zich hierop aanpassen. Zo herkent een app met Snapdragon Spaces een tafel, zodat er bijvoorbeeld objecten op een tafel geplaatst kunnen worden. De app kent daarnaast handtracking; gebruikers kunnen dus virtuele objecten manipuleren.

Qualcomm voorziet meerdere soorten apps die met Snapdragon Spaces gemaakt kunnen worden, zoals op het vlak van gaming. Gebruikers zouden bijvoorbeeld een virtueel scherm kunnen tonen waarop ze kunnen gamen, ware het een fysieke televisie. Gebruikers zouden ook een fysieke rc-auto op de grond kunnen plaatsen en met een AR-bril een virtueel parcours zien om met de auto doorheen te rijden.

Andere mogelijkheden zijn het kunnen bekijken van objecten die iemand bijvoorbeeld wil kopen. Dan kan de gebruiker het object van meerdere hoeken bekijken en ook zien wat de ware grootte van een object is. Ontwikkelaars kunnen met Snapdragon Spaces ook virtuele werkplekken maken met meerdere virtuele schermen, denkt Qualcomm.

Het ontwikkelaarsplatform werkt met game-engines als Epic Games' Unreal Engine, met andere AR-platformen als Niantics Lightship-platform en met AR-brillen of smartphones van onder meer Lenovo, Motorola, OPPO en Xiaomi. Het platform bevat verder een resource library met onder meer documentatie, samplecodes, tutorials en tools. Het Snapdragon Spaces XR Developer Platform is nu in early access beschikbaar voor bepaalde ontwikkelaars; in de komende lente moet het ontwikkelaarsplatform door alle ontwikkelaars in te zetten zijn.